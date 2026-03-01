इजरायल-अमेरिका के हमले के बीच दुबई में फंसे साउथ स्टार अजीत, मैनेजर ने बताया- 'सुरक्षित हैं'

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर अब आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी सितारों पर भी पड़ रहा है. तमिल फिल्मों के मशहूर अभिनेता अजित कुमार इस समय दुबई में फंसे हुए हैं. इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण कई देशों ने अपनी हवाई सेवाएं रोक दी हैं. इसी वजह से दुबई से कई उड़ानें रद्द कर दी गई. अजित चेन्नई लौटने वाले थे, लेकिन अचानक हालात बदलने से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई. उनके मैनेजर ने बताया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अजित पूरी तरह सुरक्षित हैं और जैसे ही फ्लाइट्स शुरू होंगी, वह भारत लौट आएंगे.

ट्रेनिंग के लिए दुबई गए थे अजित

अजित इन दिनों अबू धाबी में अपनी अगली कार रेस की तैयारी कर रहे थे. उन्हें रेसिंग का बहुत शौक है और वह इसे सिर्फ शौक नहीं, बल्कि प्रोफेशन की तरह लेते हैं. हाल ही में उन्होंने 2025 की मशहूर 24H दुबई रेस में हिस्सा लिया था और अच्छा प्रदर्शन किया था. उसी की तैयारी के लिए वह दुबई और अबू धाबी में ट्रेनिंग कर रहे थे. लेकिन जैसे ही क्षेत्र में तनाव बढ़ा, एयर ट्रैफिक पर असर पड़ा और कई फ्लाइट्स रद्द हो गई. फिलहाल वह होटल में ठहरे हुए हैं और लगातार हालात की जानकारी ले रहे हैं. अजित के साथ वहां फिल्म इंडस्ट्री के कुछ और सितारे भी उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे थे. सिवकार्थिकेयन, नयनतारा, आर माधवन और संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर जैसे कलाकार उनसे मिलने रेस ट्रैक तक पहुंचे थे.

अजित के अलावा भी दुबई में अटके हैं सेलेब्स

इसके अलावा एक्ट्रेस सोनल चौहान ने भी दुबई में अटकी हुई हैं और प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है. साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह ठीक हैं और जल्द घर लौटने की उम्मीद है. एक्ट्रेस सोनल चौहान ने भी सोशल मीडिया पर बताया कि वह दुबई में हैं और भारत लौटने का कोई साफ रास्ता नहीं है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित वापसी के लिए अपील की. वहीं डबल ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु भी दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हैं.

कई देशों में बंद है उड़ान

बता दें, यह पूरी स्थिति यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण बनी है. सुरक्षा कारणों से संयुक्त अरब अमीरात. इजरायल और इराक समेत कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के कुछ हिस्से बंद कर दिए हैं. इससे दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानें प्रभावित हुई हैं और हजारों यात्री फंस गए हैं. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि हालात सामान्य होते ही सेवाएं दोबारा शुरू कर दी जाएंगी. राहत की बात यह है कि अजित, सोनल, ईशा और पीवी सिंधु सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौटने की उम्मीद है.