एक्टर और प्रोड्यूसर सोहेल खान ने मुंबई की सड़कों पर बिना हेलमेट के महंगी बाईक चलाते हुए अपने वीडियो के वायरल होने के बाद पब्लिकली माफी मांगी है. इस वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई थी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में उन्हें बांद्रा इलाके में अपनी 17 लाख रुपये की बाइक चलाते हुए दिखाया गया है, जिससे सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. वहीं अब सोहेल ने बिना हेलमेट के बाईक चलाने की वजह से ट्रोल होन के बाद पोस्ट लिखकर माफी मांगी है.

सोहेल खान ने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की

बिना हेलमेट बाइक चलाने की वीडियो वायरल होने पर ट्रोल हुए सोहेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी किया है. अपनी गलती मानते हुए अभिनेता ने अन्य बाइक राइडर्स को सेफ्टी को प्रायोरिटी देने की अपील की उन्होंने लिखा, “मैं सभी बाइक सवारों से हेलमेट पहनने की रिक्वेस्ट करता हूं. मुझे घुटन महसूस होती है, इसलिए मैं कभी-कभी हेलमेट नहीं पहनता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हेलमेट न पहनूं. बचपन से ही बाइक चलाना मेरा जुनून रहा है. इसकी शुरुआत बीएमएक्स साइकिल से हुई और अब मैं बाइक चलाता हूं. मैं ज्यादातर देर रात को बाइक चलाता हूं जब ट्रैफिक कम होता है, ताकि रिस्क कम हो और वह भी स्लो स्पीड से, और मेरी कार मेरे पीछे चलती है.”

सोहेल ने ट्रैफिक अथॉरिटीज से मांगी माफी

उसी पोस्ट में, सोहेल ने साथी राइडर्स और ट्रैफिक अधिकारियों को भरोसा दिया कि वह आगे से नियमों का पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने लिखा, “मैं साथी राइडर्स को आश्वस्त करता हूं कि मैं अपने क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगहों से डर) पर काबू पाने और हेलमेट पहनने का पूरा प्रयास करूंगा, इसलिए प्लीज मेरा साथ दें. ट्रैफिक अधिकारियों से मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अब से सभी नियमों का पालन करूंगा. मैं सभी राइडर्स को सलाम करता हूं जो असुविधा के बावजूद हर समय हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि यह हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है. सावधानी बरतने में ही भलाई है. एक बार फिर, मुझे बहुत खेद है.”

सोहेल खान अक्सर बाइक चलाने के अपने लंबे समय से चले आ रहे शौक के बारे में बात करते रहे हैं, जो उनके अनुसार उनके बचपन से है. हालांकि, हाल की घटना ने सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा के बारे में ऑनलाइन एक व्यापक बहस को फिर से हवा दे दी है, खासकर ऐसे शहर में जो भारी ट्रैफिक और लगातार दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है.

सोहेल खान पर्सनल फ्रंट

निजी जीवन की बात करें तो, सोहेल की पहले फैशन डिजाइनर सीमा सजदेह से शादी हुई थी. 1998 में शादी करने वाले इस जोड़े ने 24 साल की शादीशुदा लाइफ के बाद अलग होने की अनाउंसमेंट की थी और 2022 में उनका ऑफिशियली तलाक हो गया था. वे अपने दो बेटों, निर्वाण और योहन की को-पेरेंटिंग कर रहे हैं.





