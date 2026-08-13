'आवारापन' के फ्लॉप होने से टूट गई थीं श्रिया सरन, बोलीं- अवॉर्ड शो तक में नहीं बुलाया

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन' (2007) भले ही रिलीज के वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन समय के साथ इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई और ये ये एक कल्ट फिल्म बन गई. अब करीब दो दशक बाद फिल्म का सीक्वल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है. इस बीच 'आवारापन' की लीड एक्ट्रेस श्रिया सरन ने बताया कि वो फिल्म के फ्लॉप होने से टूट गई थीं. साथ ही, उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है.

श्रिया सरन का छलका दर्द

हाल ही में पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में श्रिया सरन ने बताया कि 'आवारापन' की असफलता ने उन्हें काफी निराश कर दिया था. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि फिल्म को कुछ अवॉर्ड शोज में नॉमिनेशन मिलने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया था.

श्रिया ने कहा, 'जब फिल्म रिलीज हुई थी, तब हम सभी को इससे काफी उम्मीदें थीं. लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ. मुझे लगता है कि ये फिल्म अपने समय से काफी आगे थी. फिल्म को कुछ अवॉर्ड शोज में नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन मुझे वहां बुलाया तक नहीं गया. मुझे हमेशा लगता था कि 'आवारापन' को लोग खूब पसंद करेंगे और इसका जश्न मनाएंगे. जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं काफी निराश हो गई थी.'

कहानी और गानों का जादू

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'लंबे समय तक मुझे लगता रहा कि शायद लोगों ने सिर्फ इसके गानों को पसंद किया है, क्योंकि गाने बहुत बेहतरीन थे और इमरान भी कमाल के थे. लेकिन अब मुझे लगता है कि लोगों ने असल में कहानी को प्यार दिया है. उन्होंने इसे महसूस किया, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस कहानी है. वरना, जिस तरह का प्यार वो आज भी इसे दे रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता.'

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कैसी है 'आवारापन' की कहानी?

मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'आवारापन' एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा है. इसमें इमरान हाशमी, मृणालिनी शर्मा और श्रिया सरन लीड रोल में थे. ये कहानी शिवम पंडित (इमरान हाशमी) नाम के एक परेशान गैंगस्टर की है, जिसकी जिंदगी तब बदलने लगती है जब उसे एक पाकिस्तानी महिला आलिया पर नजर रखने का काम सौंपा जाता है. महेश भट्ट और मुकेश भट्ट इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे. रिलीज के वक्त भले ही फिल्म ने ज्यादा कमाई नहीं की, लेकिन इसके गाने जैसे 'तो फिर आओ', 'तेरा मेरा रिश्ता' और 'माहिया' ब्लॉकबस्टर साबित हुए और फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बना दिया.

तैयार है 'आवारापन 2', बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा क्लैश

करीब दो दशक बाद अब इस फिल्म का सीक्वल रिलीज होने जा रहा है. नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी, दिशा पटानी और शबाना आजमी लीड रोल में हैं. ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जहां बॉक्स ऑफिस पर इसकी सीधी टक्कर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' से होगी.

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