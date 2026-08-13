बुधवार को फिर 'स्पाइडर मैन' ने मारी बाजी, 'ओह माय डॉग' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाWednesday Box Office: बुधवार को फिर 'स्पाइडर मैन' ने मारी बाजी, 'ओह माय डॉग' ने तोड़ा दम, जानें- 'धमाल 4' का कलेक्शन

Wednesday Box Office: बुधवार को फिर 'स्पाइडर मैन' ने मारी बाजी, 'ओह माय डॉग' ने तोड़ा दम, जानें- 'धमाल 4' का कलेक्शन

Wednesday Box Office Collection 12th August: बुधवार को सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों की कमाई में एक बार फिर मंदी देखी गई है. हालांकि स्पाइडर मैन ने फिर भी बॉक्स ऑफिस पर बढ़त बनाए हुई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

बुधवार का दिन सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्मों के लिए एक बार फिर सुस्ती भरा रहा. सभी फिल्में कमाई के लिए संघर्ष करती दिखीं. हालांकि फिर भी स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने सबसे ज्यादा कमाई की. चलिए यहां ओह माय डॉग से लेकर डीसी, जना नायकन और धमाल 4 का बुधवार का  कलेक्शन जानते हैं.

ओह माय डॉग ने बुधवार कितनी की कमाई?
पंकज त्रिपाठी की नई रिलीज ओह माय डॉग बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडा परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 6 दिन में ही इसने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है. कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को महज 20 लाख रुपये कमाए हैं. इसके बाद इस फिल्म की टोटल कमाई 3.95 करोड़ रुपये हो गई है.

डीसी ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन
लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की डीसी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. हालांकि वीकडेज में इसकी कमाई में भी मंदी देखी जा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 5.55 करोड़ कमाए थे. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 5 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिनों की कुल नेट कमाई अब 37.50 करोड़ रुपये हो गई है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' दूसरे बुधवार कितनी कमाई
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दूसरे मंगलवार यानी 13वें दिन कमाई में तेजी दिखाई थी और 8.50 करोड़ कमाए थे. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 6.45 करोड़ कमाए हैं. इसके कलेक्शन में दूसरे मंगलवार के मुकाबसे 24.1% गिरावट दर्ज की गई है. इसी के साथ इस 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भारत में 14 दिनों की कुल नेट कमाई अब 438 करोड़ रुपये हो गई है जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 523.64 करोड़ रुपये हुआ है.

ये भी पढ़ें:-क्लैश में सनी देओल की फिल्म को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ करेगी बंपर कमाई, ट्रेड एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा

जना नायकन’ ने तीसरे बुधवार कितना कलेक्शन किया
थलपति विजय की फिल्म जना नायकन ने रिलीज के 21वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 1 हजार 989 शो में 0.65 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में इस फिल्म का कुल नेट कलेक्शन अब 194.35 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 226.37 करोड़ रुपये रहा है. वहीं विदेशों में, इस फिल्म ने कुल 93.20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 319.57 करोड़ हुआ है.

‘धमाल 4’ ने पांचवें बुधवार कितनी की कमाई?
अजय देवगन की ‘धमाल 4’ ने रिलीज के 34वें दिन 1 हजार 683 शो में 0.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 198.37 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 167.05 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं विदेशों में फिल्म ने कुल 30.85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 229.22 करोड़ हो गया है.

ये भी पढ़ें:- Haiwaan Teaser Out: रोंगटे खड़े कर देने वाला है 'हैवान' का टीजर, अक्षय का दिखा खौफनाक अंदाज, सैफ ने भी चौंकाया

Published at : 13 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
DC Jana Nayagan Dhamaal 4 Wednesday Box Office Collection Oh My Dog Spider Man Brand New Day
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
Wednesday Box Office: बुधवार को फिर 'स्पाइडर मैन' ने मारी बाजी, 'ओह माय डॉग' ने तोड़ा दम, जानें- 'धमाल 4' का कलेक्शन
बुधवार को फिर 'स्पाइडर मैन' ने मारी बाजी, 'ओह माय डॉग' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन
तमिल सिनेमा
'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत हैं एक्टर के आरोप'
'वोटर लिस्ट से कट गया नाम', बोले प्रकाश राज, प्रशासन ने कहा- 'गलत है आरोप'
तमिल सिनेमा
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
तमिल सिनेमा
DC Box Office: 'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट
'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म का कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
दिल्ली फुकेत फ्लाइट में कब क्या हुआ ? पढ़ें पूरी पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट
दिल्ली NCR
दिल्ली को आज परेशान करेगी उमस भरी गर्मी, 4 दिन तक केवल बूंदाबांदी, जानें अपडेट
दिल्ली को आज परेशान करेगी उमस भरी गर्मी, 4 दिन तक केवल बूंदाबांदी
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
इंडिया
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
'पोस्ट डिलीट कर मांगें माफी', नेताजी पर BJP सांसद के विवादित बयान पर भड़के शुभेंदु
ट्रेंडिंग
Viral Video: मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
Parenting
Independence Day 2026: 15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget