सलमान खान की 'एसवीसी63' में मुजम्मिल इब्राहिम की एंट्री, निभाएंगे एक्शन से भरपूर किरदार

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की 'SVC63' में हुई मुजम्मिल इब्राहिम की एंट्री, एक्शन पैक्ड रोल में नजर आएंगे एक्टर

सलमान खान की 'SVC63' में हुई मुजम्मिल इब्राहिम की एंट्री, एक्शन पैक्ड रोल में नजर आएंगे एक्टर

SVC63: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'एसवीसी63' में मुजम्मिल इब्राहिम की एंट्री हो गई है. स्पेशल ऑप्स एक्टर एक्शन से भरपूर किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.

Written By : आईएएनएस, निशा शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 02:58 PM (IST)
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सलमान खान और नयनतारा की फिल्म 'एसवीसी63' की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इसे लेकर एक्साइटेड हैं. फिल्म को लेकर मेकर्स ने अभी कई अहम जानकारियां छिपा रखी हैं, लेकिन धीरे-धीरे इससे जुड़े नए नाम सामने आ रहे हैं. अब फिल्म की स्टारकास्ट में अभिनेता मुजम्मिल इब्राहिम का नाम भी जुड़ गया है. एक्टर ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और उनका कहना है कि उनका किरदार एक्शन से भरपूर होने वाला है. 

मुजम्मिल इब्राहिम अब सलमान खान संग स्क्रीन करेंगे शेयर
मुजम्मिल इब्राहिम ने 'धोखा', 'हॉर्न ओके प्लीज', 'विल यू मैरी मी' और 'स्पेशल ऑप्स' जैसी फिल्मों और सीरीज में काम कर खूब पॉपुलैरिटी बटोरी है. वहीं अब वे  सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अभी सामने नहीं आया है और फिलहाल इसे 'एसवीसी63' के नाम से ही जाना जा रहा है. 

मुजम्मिल इब्राहिम ने अपने किरदार को लेकर क्या कहा? 
अपने किरदार के बारे में बात करते हुए मुजम्मिल ने कहा, ''फिल्म में अपने किरदार से जुड़ी ज्यादा जानकारी मैं साझा नहीं कर सकता, लेकिन बता सकता हूं कि मेरा किरदार एक्शन से भरपूर है. मैंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है.''

सूत्रों के मुताबिक, मुजम्मिल फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं. उनके किरदार को कहानी में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है. हालांकि, उनका किरदार सलमान खान और नयनतारा की कहानी से किस तरह जुड़ा होगा, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मेकर्स ने फिल्म के ज्यादातर हिस्सों को सीक्रेट रखा हुआ है, जिससे फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बनी हुई है.

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सलमान खान संग काम करने को लेकर एक्साइटेड हैं मुजम्मिल
सलमान खान के साथ पहली बार काम करने को लेकर मुजम्मिल काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, ''सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलना मेरे लिए बेहद खास है. उनके साथ काम करना मेरे लिए एक 'बकेट-लिस्ट मोमेंट' है. यह फिल्म मेरे करियर की एक खास उपलब्धि है.''

SVC63 के बारे में
वामशी पेडिपल्ली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को दिल राजू और शिरीष प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म का निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के बैनर तले बड़े स्तर पर किया जा रहा है. सलमान खान और नयनतारा के अलावा फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं, हालांकि पूरी स्टारकास्ट का ऐलान अभी बाकी है.  फिल्म की शूटिंग फिलहाल जारी है और इसे ईद 2027 के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. 

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Published at : 13 Aug 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Muzammil Ibrahim Vamshi Paidipally SVC63
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