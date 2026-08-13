IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया को फंसाने के लिए कौन सी चाल खेल रहा श्रीलंका? गॉल की पिच पर किया ये काम

टीम इंडिया को फंसाने के लिए कौन सी चाल खेल रहा श्रीलंका? गॉल की पिच पर किया ये काम

India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले गॉल की पिच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है. टेस्ट से तीन दिन पहले श्रीलंकाई टीम ने बुधवार को बंद पीछे अभ्यास किया.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 13 Aug 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले गॉल की पिच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है. टेस्ट से तीन दिन पहले श्रीलंकाई टीम ने बुधवार को बंद दरवाजों के पीछे अभ्यास किया, जबकि ग्राउंडस्टाफ पिच पर लगातार काम करता नजर आया. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या मेजबान टीम भारत के लिए पिच पर कोई खास रणनीति तैयार कर रही है.

गॉल की पिच पर लगातार काम करता दिखा ग्राउंडस्टाफ

श्रीलंका के अभ्यास के दौरान गॉल फोर्ट से मैदान का शानदार नजारा दिखाई दे रहा था. इसी बीच भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी पिच का मुआयना करने पहुंच गए. दोनों के मैदान से बाहर जाने के बाद कवर दोबारा डाल दिए गए. करीब दो घंटे बाद मुख्य कवर हटाए गए और ग्राउंडस्टाफ ने पिच पर घास काटने वाली मशीन चलाई.

इसके बाद रोलर का इस्तेमाल किया गया और पिच को कुछ समय के लिए धूप में भी छोड़ा गया. फिर एक बार कवर डाल दिए गए. पिच पर हो रही इस पूरी गतिविधि ने भारत के टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि गॉल की सतह का मिजाज भारतीय प्लेइंग इलेवन के चयन में अहम भूमिका निभाने वाला है.

तीन तेज गेंदबाज या तीन स्पिनर, क्या चुनेगा भारत?

भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल गेंदबाजी संयोजन को लेकर है. फिलहाल तीन तेज गेंदबाजों और तीन स्पिनरों के साथ उतरने का विकल्प खुला हुआ है. टीम मैनेजमेंट पहले भी इस बात पर जोर देता रहा है कि अंतिम फैसला सिर्फ पिच देखकर नहीं, बल्कि टेस्ट के पहले दिन की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. अगर गॉल की पिच शुरुआत से ही ज्यादा टर्न लेती हुई नजर नहीं आई, तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ के रूप में तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का विकल्प मजबूत हो सकता है.

कुलदीप यादव पर रहेंगी नजरें

भारत के पास जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में विकेट लेने के लिए गेंदबाजी संयोजन को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. इसी वजह से कुलदीप यादव की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. सारांश जैन भी मैचअप के आधार पर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन कुलदीप को दोनों टेस्ट में मौका देना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है. उनकी विकेट लेने की क्षमता कप्तान शुभमन गिल को 20 विकेट हासिल करने के लिहाज से ज्यादा विकल्प दे सकती है.

मौसम भी बिगाड़ सकता है टीम इंडिया का खेल

गॉल में सिर्फ पिच ही नहीं, मौसम भी भारतीय टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा रहा है. पिछले कुछ दिनों में बारिश के छोटे लेकिन तेज दौर देखने को मिले हैं. बुधवार को मौसम अपेक्षाकृत साफ और धूप वाला रहा, लेकिन आने वाले सप्ताह में बारिश की संभावना जताई जा रही है. भारत ने 11 और 12 अगस्त को अभ्यास नहीं किया था.

यह भी पढ़ें- गौतम गंभीर कैसे इंसान हैं? सवाल सुनकर हैरान रह गए हरभजन सिंह

इससे पहले कोलंबो में भारतीय खिलाड़ियों ने तीन हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन और तीन दिन का अभ्यास मैच खेला था, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों को परिस्थितियों में समय बिताने का अच्छा मौका मिला. गॉल की पिच पर ग्राउंडस्टाफ की लगातार गतिविधियां यह संकेत जरूर दे रही हैं कि सतह इस टेस्ट में बड़ी भूमिका निभा सकती है. ऐसे में भारत को अंतिम फैसला टॉस से पहले पिच के बदलते मिजाज और मौसम दोनों को देखकर करना होगा.

यह भी पढ़ें- 26 साल के हसन महमूद के आगे ऑस्ट्रेलिया ढेर, बन गया शर्मनाक रिकॉर्ड

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टीम इंडिया को फंसाने के लिए कौन सी चाल खेल रहा श्रीलंका? गॉल की पिच पर किया ये काम
टीम इंडिया को फंसाने के लिए कौन सी चाल खेल रहा श्रीलंका? गॉल की पिच पर किया ये काम
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान सीरीज का बदलेगा शेड्यूल, तारीखों में होगा बदलाव!
भारत-अफगानिस्तान सीरीज का बदलेगा शेड्यूल, तारीखों में होगा बदलाव!
क्रिकेट
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
गॉल टेस्ट में बनेंगे 700 रन? श्रीलंकाई कप्तान ने पिच को लेकर खोला बड़ा राज
Advertisement

वीडियोज

Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
सद्दाम से शुरू हुई कहानी का THE END! 23 साल बाद इराक से लौटेंगे अमेरिकी सैनिक
बिहार
प्रशांत किशोर सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, बोले- 'यह आवास...'
प्रशांत किशोर सरकारी बंगले में नहीं रहेंगे, बोले- 'यह आवास...'
बॉलीवुड
Awarapan 2 Advance Booking: 'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार की फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, साल की टॉप 5 प्री सेल में की एंट्री
'आवारापन 2' का एडवांस बुकिंग में कहर, तोड़ा अक्षय की फिल्म का रिकॉर्ड
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करें? हरभजन सिंह ने बताया मास्टरप्लान
इंडिया
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
हल्द्वानी में शुद्धिकरण पर खरगे बोले, 'अपमान हुआ', नड्डा ने कहा- 'BJP शामिल नहीं'
विश्व
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी
ट्रेंडिंग
Girls Fight Viral Video : 15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
15 सेकंड में 14 थप्पड़, बॉयफ्रेंड को लेकर आपस में लड़ीं पापा की परियां
एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कराना है चेंज, कितना आएगा खर्च?
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
ABP NEWS
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
एम्बुलेंस को ट्रैफ़िक में रास्ता खोजने में मुश्किल हो रही है।
ABP NEWS
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
पंजाब सरकार पंजाब के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थयात्रा की सुविधा दे रही है।
ABP NEWS
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
पटियाला में प्रॉपर्टी देखने गए जोड़े पर पिटबुल ने हमला किया!
Embed widget