टीम इंडिया को फंसाने के लिए कौन सी चाल खेल रहा श्रीलंका? गॉल की पिच पर किया ये काम

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले गॉल की पिच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है. टेस्ट से तीन दिन पहले श्रीलंकाई टीम ने बुधवार को बंद दरवाजों के पीछे अभ्यास किया, जबकि ग्राउंडस्टाफ पिच पर लगातार काम करता नजर आया. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या मेजबान टीम भारत के लिए पिच पर कोई खास रणनीति तैयार कर रही है.

गॉल की पिच पर लगातार काम करता दिखा ग्राउंडस्टाफ

श्रीलंका के अभ्यास के दौरान गॉल फोर्ट से मैदान का शानदार नजारा दिखाई दे रहा था. इसी बीच भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी पिच का मुआयना करने पहुंच गए. दोनों के मैदान से बाहर जाने के बाद कवर दोबारा डाल दिए गए. करीब दो घंटे बाद मुख्य कवर हटाए गए और ग्राउंडस्टाफ ने पिच पर घास काटने वाली मशीन चलाई.

इसके बाद रोलर का इस्तेमाल किया गया और पिच को कुछ समय के लिए धूप में भी छोड़ा गया. फिर एक बार कवर डाल दिए गए. पिच पर हो रही इस पूरी गतिविधि ने भारत के टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि गॉल की सतह का मिजाज भारतीय प्लेइंग इलेवन के चयन में अहम भूमिका निभाने वाला है.

तीन तेज गेंदबाज या तीन स्पिनर, क्या चुनेगा भारत?

भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल गेंदबाजी संयोजन को लेकर है. फिलहाल तीन तेज गेंदबाजों और तीन स्पिनरों के साथ उतरने का विकल्प खुला हुआ है. टीम मैनेजमेंट पहले भी इस बात पर जोर देता रहा है कि अंतिम फैसला सिर्फ पिच देखकर नहीं, बल्कि टेस्ट के पहले दिन की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. अगर गॉल की पिच शुरुआत से ही ज्यादा टर्न लेती हुई नजर नहीं आई, तो मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ के रूप में तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का विकल्प मजबूत हो सकता है.

कुलदीप यादव पर रहेंगी नजरें

भारत के पास जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में विकेट लेने के लिए गेंदबाजी संयोजन को लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. इसी वजह से कुलदीप यादव की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. सारांश जैन भी मैचअप के आधार पर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन कुलदीप को दोनों टेस्ट में मौका देना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है. उनकी विकेट लेने की क्षमता कप्तान शुभमन गिल को 20 विकेट हासिल करने के लिहाज से ज्यादा विकल्प दे सकती है.

मौसम भी बिगाड़ सकता है टीम इंडिया का खेल

गॉल में सिर्फ पिच ही नहीं, मौसम भी भारतीय टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ा रहा है. पिछले कुछ दिनों में बारिश के छोटे लेकिन तेज दौर देखने को मिले हैं. बुधवार को मौसम अपेक्षाकृत साफ और धूप वाला रहा, लेकिन आने वाले सप्ताह में बारिश की संभावना जताई जा रही है. भारत ने 11 और 12 अगस्त को अभ्यास नहीं किया था.

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इससे पहले कोलंबो में भारतीय खिलाड़ियों ने तीन हाई-इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन और तीन दिन का अभ्यास मैच खेला था, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों को परिस्थितियों में समय बिताने का अच्छा मौका मिला. गॉल की पिच पर ग्राउंडस्टाफ की लगातार गतिविधियां यह संकेत जरूर दे रही हैं कि सतह इस टेस्ट में बड़ी भूमिका निभा सकती है. ऐसे में भारत को अंतिम फैसला टॉस से पहले पिच के बदलते मिजाज और मौसम दोनों को देखकर करना होगा.

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