'टॉक्सिक' का हनुमान अंश पर नहीं पड़ा असर, 21वें दिन भी छापे ताबड़तोड़ नोट

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फायदे में आई 'हनुमान अंश', 21वें दिन भी छापे ताबड़तोड़ नोट, 'टॉक्सिक' का नहीं पड़ा असर

फिल्म 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई करने का सिलसिला जारी है. फिल्म ने 21वें दिन भी तगड़ी कमाई की और सुपरहिट बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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जिस तरह से लोकप्रिय संत नीम करोली बाबा चमत्कारी थे, उसी तरह उनके जीवन पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' भी बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार कर रही है. फिल्म की रिलीज को 21 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये शुरुआती 15 दिनों तक सुपरफ्लॉप का टैग लिए घूमती रही, जबकि 16वें दिन से इसने सुपरहिट बनने की ओर कदम बढ़ा दिए. फिल्म की अब लगातार ताबड़तोड़ कमाई हो रही है. इसने गुरुवार को यानी रिलीज के 21वें दिन भी तगड़ा बिजनेस कर डाला.

'हनुमान अंश' की 21वें दिन की कमाई

नीम करोली बाबा के जीवन पर बेस्ड इस फिल्म में उनका किरदार अभिनेता शोभिनव सत्या ने निभाया है. इस किरदार में उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया. फिल्म दो हफ्ते तक लाखों में कमाई करती रही. जबकि अब ये करोड़ों में कमा रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक हनुआन अंश ने गुरुवार को यानी 21वें दिन इंडिया में 1.90 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है.

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सुपरहिट बनने की ओर बढ़ रही 'हनुमान अंश'

हनुमान अंश 7 अगस्त को रिलीज हुई थी और इसने पहले हफ्ते में सिर्फ 1.08 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. जबकि दूसरे हफ्ते इसने 0.40 लाख रुपये कमाए थे. 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई थी, लेकिन तीसरे हफ्ते इसने बड़ा धमाका कर डाला. 16वें दिन से इसकी कमाई में तेजी आने लगी.

16वें दिन फिल्म ने 85 लाख रुपये, 17वें दिन 2.20 करोड़ रुपये, 18वें दिन 1.25 करोड़ रुपये, 19वें दिन 2.50 करोड़ रुपये, 20वें दिन 1.65 करोड़ रुपये और 21वें दिन 1.90 करोड़ रुपये की कमाई के साथ हनुमान अंश ने 10 दिनों में टोटल 11.98 करोड़ रुपये कमा डाले हैं. फिल्म 20वें दिन ही अपना बजट निकाल चुकी थी. 

'टॉक्सिक' के आगे भी टिकी रही 'हनुमान अंश'

सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन २' के बीच भी हनुमान अंश ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि 26 अगस्त को रिलीज हुई यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के तूफान के बीच भी हनुमान अंश ने सिनेमाघरों में दर्शकों से खूब प्यार बटोरा. इसका डायरेक्शन विशाल चतुर्वेदी ने किया है. फिल्म का हिस्सा राजीव मिश्रा, ऋषिकेश दुबे, ऋषि पाठक, चंदन के आनंद और हनी बख्शी जैसे स्टार्स भी हैं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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