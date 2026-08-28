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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कुछ सीमाएं होनी चाहिए...' कृति सेनन के रक्षा बंधन एड पर भड़कीं प्रियंका चोपड़ा की मां

'कुछ सीमाएं होनी चाहिए...' कृति सेनन के रक्षा बंधन एड पर भड़कीं प्रियंका चोपड़ा की मां

कृति सेनन के रक्षा बंधन एड पर मचे बवाल पर प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने भी रिएक्ट किया है. उन्होंने साफ़-साफ कहा है कि जगह और माहौल के हिसाब से कपड़ों का चुनाव करना चाहिए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Aug 2026 12:17 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षा बंधन एड को लेकर बवाल मच गया था. कृति अपने हालिया रक्षा बंधन एड में अपने भाई बने शख्स को छोटे कपड़ों में राखी बांधती हुई नजर आई थीं. इसे लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. अब इस मामले पर प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कृति को हिदायत दी कि कपड़े का चुनाव उस जगह और मौके के हिसाब से होना चाहिए. आइए जानते हैं कि कृति के राखी एड पर मधु चोपड़ा ने क्या कहा है?

'एक दायरे के अंदर रहिए...'

प्रियंका चोपड़ा की तरह ही उनकी मां मधु चोपड़ा भी हर मुद्दे पर खुलकर बोलने और बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में वो मुंबई में वुमन बिल्डिंग सिनेमा टुगेदर कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. इस दौरान उनसे मीडिया ने कृति सेनन के रक्षा बंधन एड पर चल रहे विवाद को लकर सवाल किया.

मधु चोपड़ा ने इस विवाद को लेकर कहा, 'एक दायरे के अंदर रहिए. माय बॉडी, माय चॉइस करना अच्छा है, लेकिन वो दायरा जरूर रखो (कुछ सीमाएं होनी चाहिए). गरिमा और दूसरों के मूल्यों का सम्मान करना जरूरी है. ये चीजें ऐसी जगह कर सकते हैं जहां ये नॉर्मल है. लेकिन, ये यहां पर सामान्य नहीं है. मुझे ये कहते हुए खेद है.'

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'हमारे बच्चे भी पहनते हैं, लेकिन...'

वहीं अपनी बात को जारी रखते हुए प्रियंका चोपड़ा की मां ने आगे कहा, 'हमारे बच्चे भी पहनते हैं. काम के लिए पहनते हैं, शौक के लिए पहनते हैं. लेकिन, मेरे खयाल से वो इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उन जगहों का माहौल उसी तरह का होता है.'

विवाद के बाद हटाया गया कृति का एड

कृति सेनन ने अपने एड में सफेद ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज और ड्रेप्ड स्कर्ट पहन रखी थीं. उन्होंने एड में कुत्ते को भी राखी बांधी थी और पूजा की थाली भी नजर नहीं आई थी. इन चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हुआ था. मामला बढ़ता देख ज्वैलरी ब्रांड जीवा (GIVA) ने उस विज्ञापन को हटाने का फैसला लिया था. ब्रांड ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि किसी की भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon
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