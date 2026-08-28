'कुछ सीमाएं होनी चाहिए...' कृति सेनन के रक्षा बंधन एड पर भड़कीं प्रियंका चोपड़ा की मां

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षा बंधन एड को लेकर बवाल मच गया था. कृति अपने हालिया रक्षा बंधन एड में अपने भाई बने शख्स को छोटे कपड़ों में राखी बांधती हुई नजर आई थीं. इसे लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था. अब इस मामले पर प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कृति को हिदायत दी कि कपड़े का चुनाव उस जगह और मौके के हिसाब से होना चाहिए. आइए जानते हैं कि कृति के राखी एड पर मधु चोपड़ा ने क्या कहा है?

'एक दायरे के अंदर रहिए...'

प्रियंका चोपड़ा की तरह ही उनकी मां मधु चोपड़ा भी हर मुद्दे पर खुलकर बोलने और बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में वो मुंबई में वुमन बिल्डिंग सिनेमा टुगेदर कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. इस दौरान उनसे मीडिया ने कृति सेनन के रक्षा बंधन एड पर चल रहे विवाद को लकर सवाल किया.

मधु चोपड़ा ने इस विवाद को लेकर कहा, 'एक दायरे के अंदर रहिए. माय बॉडी, माय चॉइस करना अच्छा है, लेकिन वो दायरा जरूर रखो (कुछ सीमाएं होनी चाहिए). गरिमा और दूसरों के मूल्यों का सम्मान करना जरूरी है. ये चीजें ऐसी जगह कर सकते हैं जहां ये नॉर्मल है. लेकिन, ये यहां पर सामान्य नहीं है. मुझे ये कहते हुए खेद है.'

Madhu Chopa, Mother of Priyanka chopra cooks Krito Senon 🔥



Saying 'my body, my choice' is fine, but it should stay within limits.



You should respect tradition, cultivated and values.



You can do whatever you want inside your house but not publically. pic.twitter.com/5qc4AOhQEy — Chota Don (@choga_don) August 27, 2026

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'हमारे बच्चे भी पहनते हैं, लेकिन...'

वहीं अपनी बात को जारी रखते हुए प्रियंका चोपड़ा की मां ने आगे कहा, 'हमारे बच्चे भी पहनते हैं. काम के लिए पहनते हैं, शौक के लिए पहनते हैं. लेकिन, मेरे खयाल से वो इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि उन जगहों का माहौल उसी तरह का होता है.'

विवाद के बाद हटाया गया कृति का एड

कृति सेनन ने अपने एड में सफेद ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज और ड्रेप्ड स्कर्ट पहन रखी थीं. उन्होंने एड में कुत्ते को भी राखी बांधी थी और पूजा की थाली भी नजर नहीं आई थी. इन चीजों को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हुआ था. मामला बढ़ता देख ज्वैलरी ब्रांड जीवा (GIVA) ने उस विज्ञापन को हटाने का फैसला लिया था. ब्रांड ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि किसी की भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था.

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