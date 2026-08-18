मंडे टेस्ट में पास हुई 'आवारापन 2', अक्षय-अजय की फिल्मों के रिकॉर्ड भी किए ध्वस्त

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमंडे टेस्ट में पास हुई इमरान हाशमी की Awarapan 2, अक्षय-अजय की फिल्मों के रिकॉर्ड भी किए ध्वस्त

मंडे टेस्ट में पास हुई इमरान हाशमी की Awarapan 2, अक्षय-अजय की फिल्मों के रिकॉर्ड भी किए ध्वस्त

Awarapan 2 Box Office Collection Day 4: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने ओपनिंग वीकेंड पर धमाल मचाने के बाद अब मंडे टेस्ट में भी टॉप किया है. हालांकि वीकडेज के चलते इसकी कमाई में मंदी भी आई है,

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Aug 2026 07:53 AM (IST)
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इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की लेटेस्ट रिलीज 'आवारापन 2' जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. शानदार शुरुआत के बाद इस रोमांटिक एक्शन सीक्वल ने ओपनिंग वीकेंड पर भी धुआंधार नोट छापे हैं. दिलचस्प बात ये है कि 'आवारापन 2' रिलीज के तीन दिनों में ही अपनी लागत से दुगनी से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं 'आवारापन 2' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

'आवारापन 2' ने चौथे दिन कितनी की कमाई?
मोहित सूरी के निर्देशन में बनी साल 2007 में आई 'आवारापन' जबरदस्त कहानी और शानदार म्यूजिक होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी. हालांकि  इसकी सीक्वल 'आवारापन 2' ने इसे इसका हक दिला ही दिया है.

जी हां 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. यहां तक कि सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ से क्लैश का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा है. उल्टा इमरान हाशमी स्टारर फिल्म के आगे सनी देओल की फिल्म फीकी साबित हुई है. इस के साथ 'आवारापन 2' की कमाई भी जबरदस्त रही है.

  • 'आवारापन 2' ने 22 करोड़ से ओपनिंग की थी.
  • इसके बाद इसने दूसरे दिन 33.75 करोड़ और तीसरे दिन 26 करोड़ कमाए थे.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'आवारापन 2' ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 9.25 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई अब 91करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी रिलीज

पहले मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साल की तीसरी फिल्म बनी
'आवारापन 2' ने पहले मंडे का टेस्ट भी पास कर लिया है. ये साफ दिखाता है कि दर्शकों की इस फिल्म में काफी दिलचस्पी बनी हुई है. इसके साथ ही, यह एक्शन ड्रामा फिल्म बॉलीवुड की साल 2026 में सोमवार को सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है. इसने अजय देवगन की 'धमाल 4' और अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' को मात दी है. हालांकि ये 'बॉर्डर 2' और 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई.

2026 मे पहले मंडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में

  • धुरंधर 2- 66.1 करोड़
  • बॉर्डर 2- 23.31 करोड़
  • आवारापन 2- 9.25 करोड़
  • धमाल 4- 8.91 करोड़       
  • वेलकम टू द जंगल- 8.52 करोड़

'आवारापन 2' के बारे में
'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है. फिल्म में इमरान हाशमी ने शिव पंडित के किरदार में कमबैक किया है. फिल्म में दिशा पाटनी के अलावा शबानी आजमी और पूरन गब्बी ने भी अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म इस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 

ये भी पढ़ें:-'आवारापन 2' के बाद इन 4 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस लूटेंगे इमरान हाशमी! चेक करें लिस्ट

Published at : 18 Aug 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2
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