'आवारापन 2' की सक्सेस पर इमरान हाशमी की पत्नी ने लुटाया प्यार, हुईं इमोशनल

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. 14 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की इस कामयाबी से इमरान के फैंस के साथ-साथ उनका परिवार भी बहुत खुश है. इमरान की पत्नी परवीन हाशमी ने सोशल मीडिया पर के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है.

यहां तक पहुंचने में 23 साल लग गए...

परवीन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर 'आवारापन 2' का एक पोस्टर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'यहां तक पहुंचने में एमी (इमरान) को 23 साल लग गए... 23 साल का सब्र, लगन, भरोसा, खुद को सौंप देना, दुआएं और प्रार्थनाएं. कुछ शुक्रवार ऐसे आए जब बहुत खुशी मिली और कुछ ऐसे भी आए जब दिल टूटा और निराशा हाथ लगी, लेकिन उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोका. वो डटे रहे, काम करते रहे और भरोसा बनाए रखा कि एक दिन उनकी सारी मेहनत रंग लाएगी. इंशाअल्लाह.'

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'अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने उन्हें सभी प्रोजेक्ट्स में अपना सब कुछ झोंकते हुए देखा है. अब जब उन्हें इतनी ज़बरदस्त सफलता और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, तो मेरे आस-पास के लोग अक्सर पूछते हैं, "वह अब भी इतने ज़मीन से जुड़े और शांत कैसे हैं?" यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है. शायद इसीलिए ये बात कही जाती है- "अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ". मैंने हर दिन पर्दे के पीछे की मेहनत देखी है... स्क्रिप्ट पढ़ना, डायलॉग याद करना (कुछ तो तेलुगु में भी), बंद दरवाज़ों के पीछे सीन की प्रैक्टिस करना, सही खाना-पीना, एक्सरसाइज़ करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना.'

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आज मुझे उन पर बहुत गर्व हो रहा है...

परवीन लिखती हैं, 'ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो वो हर दिन, पूरी मेहनत के साथ करते थे. छुट्टियों में भी उनका रूटीन कभी नहीं टूटता था. ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं. और आज उन्हें मिल रहे इतने प्यार और रिस्पॉन्स को देखकर मैं इस दिन के लिए बहुत शुक्रगुज़ार और आभारी महसूस कर रही हूं. वो सच में इसके हक़दार हैं. आज मुझे उन पर बहुत गर्व हो रहा है. कितना खूबसूरत पल है ये. तो दोस्तों, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना. फ़ोकस्ड रहो, अनुशासित रहो, बस बड़े गोल पर नजर रखिए और इस सफर का मजा लो.'

'आवारापन' से कई गुना आगे निकली 'आवारापन 2'

'आवारापन 2' साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. हालांकि, उस समय ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी. हालांकि, समय के साथ फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला और ये एक कल्ट फिल्म बन गई. पहली फिल्म ने अपने पूरे थिएट्रिकल रन में करीब 13 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं, 'आवारापन 2' ने रिलीज के पहले ही दिन अपने पिछले पार्ट के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया था. ओपनिंग वीकेंड में दुनियाभर में ये फिल्म 100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 'आवारापन 2' की चार दिनों की कुल कमाई अब 91 करोड़ रुपये हो गई है.

फिल्म में नजर आ रहे हैं ये सितारे

'आवारापन 2' का निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है और इसे विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं. उनके साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी अहम भूमिका में हैं. पूरन गब्बी, अनिरुद्ध रावल, सुरेंदर विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

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