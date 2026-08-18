मंडे को चला 'आवारपन 2' का जादू, साउथ फिल्म भी छाई, जानें- 'बंटवारा-1947' का हाल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बंटवारा-1947' सहित सिनेमाघरों में मौजूद 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'आवारपन 2', जानें-मंडे का कलेक्शन

'बंटवारा-1947' सहित सिनेमाघरों में मौजूद 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'आवारपन 2', जानें-मंडे का कलेक्शन

Monday Box Office Collection 17th August: एक बार फिर सिनेमाघरों में मौजूद फिल्मों को मंडे टेस्ट से गुजरना पड़ा, हालांकि 'आवारपन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 18 Aug 2026 08:51 AM (IST)
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मंडे को एक बार फिर वीकडेज के चलते सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्मों की कमाई में मंदी देखी गई. हालांकि फिर भी इमरान हाशमी की आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा रहा. चलिए यहां जानते हैं सनी देओल बंटवारा 1947 से सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स और स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे तक तमाम फिल्मों ने सोमवार को कितना कलेक्शन किया है?

आवारापन 2 ने मंडे को कितनी की कमाई?
इमरान हाशमी की आवारापन 2 ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को सिनेमाघरों में मौजूद बाकी फिल्मों के मुकाबले सबसे ज्यादा कमाई की. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  'आवारापन 2' ने 10 हजार 849 शो से 9.25 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 91.00 करोड़ रुपये और कुल ग्रॉस कलेक्शन 109.02 करोड़ रुपये हुआ है.

वहीं विदेशों में, फिल्म ने चौथे दिन 2.50 करोड़ कमाए, जिससे विदेश में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 21.80 करोड़ हो गया है. इस तरह वर्ल्डवाइड इस फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 130.82 करोड़ हो गया है.


बंटवारा-1947' सहित सिनेमाघरों में मौजूद 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'आवारपन 2', जानें-मंडे का कलेक्शन

बंटवारा 1947 ने मंडे को कितनी की कमाई?
सनी देओल की बंटवारा 1947 मंडे टेस्ट में फेल हो गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को 6 हजार 771 शो से 2.00 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 28.50 करोड़ और कुल ग्रॉस कलेक्शन 33.95 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं  विदेशों में, फिल्म ने चौथे दिन 0.75 करोड़ कमाए, जिससे विदेश में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 6.25  करोड़ रुपये हो गया है. वहीं दुनिया भर में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 40.20 करोड़ रुपये हो गया है.


बंटवारा-1947' सहित सिनेमाघरों में मौजूद 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'आवारपन 2', जानें-मंडे का कलेक्शन

विश्वनाथ एंड सन्स ने मंडे को कितनी की कमाई?
सूर्या की विश्वनाथ एंड सन्स भी सिनेमाघरों में अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 4 हजार 962 शो से 7.50 करोड़ की नेट कमाई की. इससे भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 65.65 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 75.88 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने चौथे दिन 2.00 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 45.00 करोड़ हो गया है जबकि वर्ल्डवाइड इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 120.88 करोड़ हो गया है.


बंटवारा-1947' सहित सिनेमाघरों में मौजूद 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'आवारपन 2', जानें-मंडे का कलेक्शन

डीसी ने दूसरे मंडे कितनी की कमाई?
लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की डीसी भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है हालांकि दूसरे हफ्ते के वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कमाई घटी है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 11वें दिन, यानी दूसरे मंडे को डीसी (तमिल) ने 2 हजार 165 शो से 2.00 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में इसका कुल  नेट कलेक्शन 56.76 करोड़ रुपये और कुल ग्रॉस कलेक्शन 65.35 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने 11वें दिन 0.25 करोड़ कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 21.50 करोड़ हो गया है जबकि वर्ल्डवाइड इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 86.85 करोड़ हो गया है.


बंटवारा-1947' सहित सिनेमाघरों में मौजूद 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'आवारपन 2', जानें-मंडे का कलेक्शन

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने तीसरे मंडे कितनी की कमाई?
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने तीसरे वीकेंड पर जबरदस्त तेजी दिखाई थी लेकिन तीसरे मंडे इसके कलेक्शन में फिर मंदी देखी गई. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को भारत में 2 करोड़ की नेट कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 19 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 469.05 करोड़ रुपये हो गया है.


बंटवारा-1947' सहित सिनेमाघरों में मौजूद 5 फिल्मों पर भारी पड़ी 'आवारपन 2', जानें-मंडे का कलेक्शन

जना नायकन ने चौथे मंडे कितना किया कलेक्शन? 
थलपति विजय की जना नायकन अब सिनेमाघरों में आखिरी सांसे गिन रही है. इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के चौथे मंडे यानी 26वें दिन महज 21 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म का भारत में 26 दिनों का नेट कलेक्शन 196.89 करोड़ रुपये हुआ है. 

 

ये भी पढ़ें:-मंडे टेस्ट में पास हुई इमरान हाशमी की Awarapan 2, अक्षय-अजय की फिल्मों के रिकॉर्ड भी किए ध्वस्त

 

Published at : 18 Aug 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Awarapan 2 Monday Box Office Collection Batwara 1947 Spider Man Brand New Day Vishwanath And Sons
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