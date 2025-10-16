एक्टर शरद केलकर आज जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने एक्टिंग से लेकर वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर पहचान बनाई. शरद केलर को टीवी और फिल्मों दोनों जगह पसंद किया जाता है. हालांकि, शरद के लिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है. उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है.

शरद केलकर की नेटवर्थ

एक वक्त ऐसा था जब उनका बैंक अकाउंट खाली था और उनके ऊपर लोन था. लेकिन अब शरद करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक हैं. शरद की नेटवर्थ एनिमल एक्टर बॉबी देओल से भी ज्यादा है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉबी देओल की नेटवर्थ 70 करोड़ रुपये है. वहीं शरद की नेटवर्थ 75 से 80 करोड़ रुपये है.

शरद इन दिनों टीवी शो तुम से तुम तक में नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स हैं कि इस शो के लिए वो 3.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड चार्ज करते हैं. इसी के साथ वो टीवी के हाईएस्ट पेड़ एक्टर्स में से एक बन गए हैं. इस शो के जरिए शरद ने 8 साल बाद टीवी पर कमबैक किया था.

इन शोज और फिल्मों में दिखे शरद केलकर

बता दें कि शरद ने 2001 से टीवी में जर्नी शुरू की थी. वो भाभी, रात होने को है, सीआईडी, सिंदूर तेरे नाम का, नच बलिए 2, साथ फेरे- सलोनी का सफर, पति पत्नी और वो, कॉमेडी सर्कस, बैरी पिया, कुछ तो लोग कहेंगे जैसे शोज कर चुके हैं. इसके अलावा वो फिल्मों में भी लगातार एक्टिव हैं. वो हलचल, गोलियों की रासलीला राम-लीला, भूमि, हाउसफुल 4, तान्हाजी, भेड़िया, चोर निकलकर भागा, लक्ष्मी, हर हर महादेव, स्काई फोर्स, दिल दोस्ती और डॉग्स जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

शरद केलकर को सबसे ज्यादा पहचान उनकी आवाज के लिए मिली. उन्होंने फिल्म बाहुबली में प्रभास के कैरेक्टर के लिए हिंदी में अपनी आवाज दी थी. इस आवाज को बहुत पसंद किया गया. हर तरफ शरद की चर्चा हुई. शरद की आवाज को फैंस काफी पसंद करते हैं.