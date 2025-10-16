4-5 साल किया स्ट्रगल, फिर बाथरूम में हुई प्रोड्यूसर से मुलाकात, तब जाकर इस पॉपुलर एक्टर को मिली पहली फिल्म
ट्विंकल खन्ना और काजोल का शो इन दिनों चर्चा में हैं. चंकी पांडे और गोविंदा लेटेस्ट एपिसोड में गेस्ट बने. यहां उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बातें की.
एक्टर गोविंदा और चंकी पांडे लंबे समय से दोस्त हैं. दोनों ने साथ में फिल्में भी की हैं. हाल ही में वो ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो टू मच में पहुंचे थे. इस शो में चंकी ने बताया कि कैसे उन्हें पहली फिल्म मिली.
चंकी को कैसे मिली पहली फिल्म?
चंकी पांडे ने कहा कि उन्हें रोल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था क्योंकि उन्हें कई ऑफर नहीं मिल रहा था. चंकी ने कहा, 'मैं एक्टर बनना चाहता था. लेकिन मेरी फैमिली में कोई एक्टर नहीं था. हां, मेरे मामा कैरेक्टर रोल्स प्ले करते थे. मुझे पहली फिल्म के लिए 4-5 साल स्ट्रगल करना पड़ा. लेकिन अगर मैं फिल्म लाइन में आ पाया तो ये सिर्फ गोविंदा की वजह से है.' फिर गोविंदा ने कहा- मैंने फिल्म छोड़ दी थी तो इसे मिल गई.
बाथरूम में हुई पहलाज निहलानी से मुलाकात
आगे चंकी ने कहा, 'मैं पहलाज निहलानी से बाथरूम में मिला था. मेरा करियर वहां से शुरू हुआ. पहलाज ने गोविंदा के साथ इल्जाम फिल्म की थी, जो कि सुपरहिट थी. लेकिन जब मैं उनसे बाथरूम में मिला तो मैं उन्हें नहीं जानता था. उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था. लोगों को नहीं पता था कि कौन कैसा दिखता है. तो हम दोनों बाथरूम में थे. मेरा नाड़ा नहीं खुल रहा था. मुझे किसी की मदद की जरुरत थी, उसे खोलने में. उन्होंने मेरी मदद की. तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या करते हैं. तो उन्होंने कहा कि वो प्रोड्यूसर हैं और उनका नाम पहलाज निहलानी है. तो मैं शॉक्ड रह गया था. तो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम चंकी पांडे है. तो उन्होंने कहा कि कितना अजीब नाम है. तो मैंने कहा हां, लेकिन मैं फिल्में करना चाहता हूं. तो उन्होंने फिर मुझे अगले दिन अपने घर बुलाया. मुझसे मुलाकात की और फिर मुझे रोल मिल गया.'
बता दें कि चंकी की पहली फिल्म आग ही आग थी.
