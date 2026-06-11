हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSalman Khan Vs Shah Rukh Khan: अब बड़े पर्दे पर कब दिखेंगे शाहरुख खान और सलमान खान? दांव पर लगे है 700 करोड़

Salman Khan Vs Shah Rukh Khan: अब बड़े पर्दे पर कब दिखेंगे शाहरुख खान और सलमान खान? दांव पर लगे है 700 करोड़

Salman Khan Vs Shah Rukh Khan: 2026 में अब तक शाहरुख खान और सलमान खान की कोई फिल्म नही आई है. लेकिन, आगे दोनों बड़ा धमाका करने वाले हैं. उनकी अपकमिंग फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 11 Jun 2026 05:35 PM (IST)
Preferred Sources

Salman Khan Vs Shah Rukh Khan: शाहरुख खान और सलमान खान दोनों ही हिंदी सिनेमा के बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हैं. 90 के दशक से लेकर अब तक दोनों का बॉलीवुड में जलवा जारी है. शाहरुख और सलमान दोनों ही 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं और अब भी बड़े पर्दे पर लीड हीरो के किरदार से फैंस का दिल जीत रहे हैं. फिलहाल उनके फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. उनकी अपकमिंग फिल्मों के जरिए मेकर्स के 700 करोड़ रुपये तक दांव पर लगे हुए हैं. आइए जानते हैं कि अब ये सुपरस्टार बड़े पर्दे पर कब धूम मचाने वाले हैं?

'मातृभूमि' में नजर आएंगे सलमान खान

पहले बात कर लेते हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की. तो उनकी आने वाली फिल्म का नाम 'मातृभूमि' है, जिसे पहले बैटल ऑफ गलवान नाम दिया गया था. ये फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर बेस्ड है. इसमें सलमान कर्नल बी. संतोष बाबू (16 बिहार रेजीमेंट के कमांडिंग ऑफिसर) का किरदार निभा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: कभी चिल्लाए, कभी रोए और फिर अकेले पड़े...पिछले कुछ दिनों में इन 3 वजहों से चर्चा में रहे सलमान खान

देशभक्ति की गाथा कहती हुई नजर आने वाली मातृभूमि पहले 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली थी, हालांकि इसकी रिलीज टल गई थी. इसकी रिलीज डेट फिलहाल फाइनल नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसे मेकर्स 14 अगस्त 2026 को रिलीज कर सकते हैं. इसका डायरेक्शन अपूर्व लाखिया ने किया है. फिल्म में सलमान के अपोजिट लीड रोल में चित्रांगदा सिंह नजर आने वाली हैं. फिल्म के बजट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन, कई रिपोर्ट्स में इसका बजट 200 करोड़ रुपये से 350 करोड़ रुपये के बीच बताया गया है. 

ये भी पढ़ें: 'दिल से हड्डियां तोड़ने तक..', शाहरुख खान को पसंद आया 'अल्फा' का टीजर, जमकर की आलिया भट्ट की तारीफ

शाहरुख खान ला रहे हैं फिल्म 'किंग'

शाहरुख खान आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'डंकी' में नजर आए थे. ये फिल्म दिसंबर 2023 में आई थी. इसके तीन साल बाद वो सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म 'किंग' के जरिए वापसी करेंगे. इसकी रिलीज डेट का मेकर्स ने 2025 में ही खुलासा कर दिया था. इसके टीजर में नजर आ चुका है कि शाहरुख किंग में 'जवान' और 'पठान' से भी खतरनाक एक्शन करते हुए नजर आएंगे. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है जिसमें शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. 

वैसे आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान और सलमान खान की कोई सीधी टक्कर नहीं है, हालांकि 2027 की शुरुआत में ये चर्चाएं जरूर होगी कि 2026 में आखिर दोनों की फिल्म में से किसने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया और कौन दूसरे नंबर पर रहा? खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है?

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 05:16 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Salman Khan Vs Shah Rukh Khan: अब बड़े पर्दे पर कब दिखेंगे शाहरुख खान और सलमान खान? दांव पर लगे है 700 करोड़
Salman Khan Vs Shah Rukh Khan: अब बड़े पर्दे पर कब दिखेंगे दोनों खान? दांव पर लगे है 700 करोड़!
बॉलीवुड
Main Vaapas Aaunga Box Office Day 1: ओपनिंग डे पर 'मुंज्या' को पछाड़ेगी शरवरी वाघ की फिल्म? बनेगी करियर की सेकंड हाईएस्ट ओपनर
'मैं वापस आऊंगा' का बॉक्स ऑफिस: ओपनिंग डे पर 'मुंज्या' को पछाड़ेगी शरवरी वाघ की फिल्म? बनेगी करियर की सेकंड हाईएस्ट ओपनर
बॉलीवुड
शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle: जब रवीना टंडन को जेनरेटर वैन में बदलने पड़े थे कपड़े, अक्षय कुमार ने बताया दिलचस्प किस्सा
जब रवीना टंडन को जेनरेटर वैन में बदलने पड़े थे कपड़े, अक्षय कुमार ने बताया दिलचस्प किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर अमेरिका के हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश, जानें कौन-कौन होगा शामिल
ईरान पर अमेरिकी हमलों से बिगड़ रहे मिडिल ईस्ट के हालात, 16 जून को फ्रांस में जुटेंगे G-7 के देश
बिहार
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ
बॉलीवुड
शादी के 9 साल बाद भी बच्चे को तरस रहीं ये एक्ट्रेस, TVF हुआ फेल, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
मोनालिसा का आईवीएफ हुआ फेल, बच्चे के लिए दर्द में एक्ट्रेस, पति बोले- बहाने कब तक बनाएंगे
क्रिकेट
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड; बांग्लादेश ने रचा इतिहास
W, W, W... 'जीरो' रन पर 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया से टूटा 23 साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
इंडिया
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर अंधाधुंध फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
दहशतगर्दी के पीछे वर्दी…, निहत्थों पर फायरिंग में आज 16 की मौत, विरोध मार्च के बीच गूंज रही PoK की आवाज
विश्व
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका, भारत के लिए मुश्किल कैसे?
Explained: तीन दिन में तीन जहाज स्वाहा! ईरान से जंग में भारतीय टैंकर क्यों डुबा रहा अमेरिका?
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget