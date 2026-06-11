'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! बनेगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर ?

Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' तोड़ेगी बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड! बनेगी साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर ?

Welcome To The Jungle Box Office: अक्षय कुमार स्टारर 'वेलकम टू द जंगल' का काफी बज बना हुआ है. ऐसे में इसके बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की पूरी उम्माीद है. यहां इसका ओपनिंग डे प्रीडिक्शन जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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अक्षय कुमार की मल्टीस्टारर फ़िल्म 'वेलकम टू द जंगल' साल की मच अवेटेड फिल्म है. ये कॉमेडी ड्रामा  26 जून को सिनेमाघरों में आ रही है. रिलीज़ से पहले ही इसने खूब माहौल बना दिया है जिसे देखते हुए लग रहा है कि यह बॉलीवुड कॉमेडी फ़िल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है यहां तक कि, इसके जून की टॉप 5 बॉलीवुड ओपनर्स में शामिल होने की उम्मीद है. चलिए जानते हैं 'वेलकम टू द जंगल' कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.  

'वेलकम टू द जंगल' को लेकर है जबरदस्त बज
'वेलकम टू द जंगल' एडवेंचर-कॉमेडी फ़िल्म 'वेलकम' फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी इंस्टॉलमेंट हैं. ये फ़्रैंचाइज़ी काफी पॉपुलर है और इसके पहले के सुपरहिट पार्ट के बाद अक्षय कुमार की वापसी को देखते हुए, लोगों में इसे लेकर काफ़ी दिलचस्पी है. इसके अलावा, प्रमोशन से जुड़ी चीज़ों ने भी अपना काम किया है और अब हर कोई यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि फिल्म का ट्रेलर कैसा होगा?  

कुल मिलाकर, 'वेलकम टू द जंगल' के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है और ये घरेलू बाजार में अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद कर रही है. करंट सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि ये रिलीज के पहले दिन 22-25 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग कर सकती है. इसी के साथ ये साल की टॉप 5 बॉलीवुड ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री कर सकती है.ये भूत बंगला के 18.31 करोड़ को मात देकर साल की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन सकती है.

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साल 2026 की टॉप 5 ओपनिंग फिल्में

  • धुरंधर 2- 145 करोड़
  • बॉर्डर 2-32.1 करोड़
  • भूत बंगला-18.31 करोड़
  • ओ रोमियो-9.01
  • है जवानी तो इश्क होना है-8.65

'वेलकम टू द जंगल' के बारे में
अहमद खान के निर्देशन में बनी 'वेलकम टू द जंगल' में अक्षय कुमार के अलावा जैकी श्रॉफ, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, उर्वशी रौतेला, लारा दत्ता, आफताब शिवदासानी, राजपाल यादव, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और श्रेयस तलपड़े भी अहम भूमिकाओं में हैं. इसे फ़िरोज़ नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप, केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स और सीता फ़िल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

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Published at : 11 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Welcome To The Jungle Box Office Collection Akshay Kumar
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