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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी चिल्लाए, कभी रोए और फिर अकेले पड़े...पिछले कुछ दिनों में इन 3 वजहों से चर्चा में रहे सलमान खान

कभी चिल्लाए, कभी रोए और फिर अकेले पड़े...पिछले कुछ दिनों में इन 3 वजहों से चर्चा में रहे सलमान खान

Salman Khan: .पिछले कुछ दिनों में सलमान खान के कई मूड देखने को मिले, कभी वे मीडिया पर बरसते हुए दिखे तो कभी अकेलेपन से जूझते और बीते दिन करीबी दोस्त की मौत पर आंसू बहाते दिखे.

By : निशा शर्मा | Updated at : 10 Jun 2026 01:12 PM (IST)
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बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुपरस्टार फिल्मों से ज्यादा दूसरी वजहों से ही ट्रेंडिंग में बने हुए हैं. दरअसल एक्टर कभी चिल्लाते हुए तो कभी रोते हुए और फिर अकेले पड़ते हुए नजर आए. चलिए यहां जानते हैं आखिर पिछले कुछ दिनों में सलमान खान किन हालातों से गुजरे जिनकी वजह से कभी उनका गुस्सा छलका तो कभी वे अकेले पडे और फिर रो भी दिए. 

सलमान खान क्लोज फ्रेंड की मौत पर रोए
बीते दिन सलमान खान अपनी क्लोज फैमिली फ्रेंड कुमुद राणे की मौत से टूट से गए. एक्टर की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिनमें सुपरस्टार अपनी फैमिली फ्रेंड के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद रोते हुए नजर आए. उनकी इस वीडियो ने फैंस को भी गमगीन कर दिया. कई फैंस ने लिखा कि वे सलमान खान को रोते हुए नहीं देख सकते.

 

 
 
 
 
 
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सलमान खान का पैप्स पर भड़कने का वीडियो हुआ था वायरल
इससे पहले सलमान खान की पैप्स पर गुस्सा करने की वीडियो वायरल हुई थी. दरअसल एक्टर, हिंदुजा अस्पताल में अपने किसी करीबी को देखने के लिए पहुंचे थे. वहीं जैसे ही एक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफरों ने  उनका ध्यान खींचने के लिए "भाई भाई" चिल्लाना शुरू कर दिया. ये देखकर सलमान खान गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने पैप्स को खूब खरी खोटी सुना डाली.

उन्होंने ये तक पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती होता तो वे कैसा रिएक्शन देते. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. बाद में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भी पैप्स को वाॉर्निंग दी थी कि उन्होंने  मीडिया का हमेशा सपोर्ट किया लेकिन किसी के मुश्किल पलों को एंजॉ़य न करें. 

 

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने अकेलेपन को लेकर की थी पोस्ट
इससे पहले सलमान खान की अकेलेपन को लेकर की गई पोस्ट चर्चा में आ गई थी. एक्टर ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा था,“खुद के साथ रहने के दो तरीके हैं, अकेले रहना और तन्हा महसूस करना. अकेले रहना आपकी पसंद है और तन्हा तब महसूस होता है जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता... अब इसके आगे, आपको खुद तय करना होगा कि आपको क्या करना है.”

 

 
 
 
 
 
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अकेलेपन की पोस्ट पर दी थी सफाई
सलमान खान की अकेलेपन की पोस्ट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी थी और कई फैंस को लगने लगा था कि इस उम्र में सलमान खान को अकेलापन सता रहा है.. हालांकि बाद में एक्टर ने दोबारा पोस्ट कर इस पर सफाई दी थी. सलमान खान ने क्लियर किया था कि वह अकेले नहीं हैं. उन्होंने लिखा, “अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. जब मेरे पास इतना बड़ा और प्यारा परिवार और दोस्त हैं, तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूं? और जब मेरे पास आप लोग हैं, आपकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं, तो मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं.” उन्होंने आगे बताया कि यह पोस्ट इतनी बड़ी खबर बन गई कि उन

की मां सलमा खान भी उन्हें लेकर परेशान हो गई थीं. सलमान ने लिखा, “कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा 'मी टाइम' चाहिए, बस... इस बार कोई फोटो नहीं आई, ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया, मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा? चिल करो यार.”

 

 
 
 
 
 
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सलमान खान वर्क फ्रंट
सलमान खान जल्द ही अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'मातृभूमि' से बड़े पर्दे पर कमबैक करने वाले बैं, इसका टाइटल पहले 'बैटल ऑफ गलवान' था लेकिन  फिल्म में अब कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें नया टाइटल और एडिटेड कहानी शामिल है. इस फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.

 

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Published at : 10 Jun 2026 12:59 PM (IST)
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