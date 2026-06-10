'दिल से हड्डियां तोड़ने तक...' शाहरुख खान को पसंद आया 'अल्फा' का टीजर, जमकर की आलिया की तारीफ

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Teaser: 'दिल से हड्डियां तोड़ने तक..', शाहरुख खान को पसंद आया 'अल्फा' का टीजर, जमकर की आलिया भट्ट की तारीफ

Alpha Teaser: 'दिल से हड्डियां तोड़ने तक..', शाहरुख खान को पसंद आया 'अल्फा' का टीजर, जमकर की आलिया भट्ट की तारीफ

Shah Rukh Khan Praises Alia Bhatt: आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' का धांसू टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें वो जबरदस्त एक्शन करती दिखीं. अब टीजर देखने के बाद शाहरुख खान ने आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 10 Jun 2026 05:00 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'अल्फा' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आखिकार 10 जून को फिल्म 'अल्फा' का धांसू टीजर रिलीज किया गया, जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल की झलक देखने को मिली. टीजर में एक्ट्रेस जबरदस्त एक्शन करती नजर आईं. आलिया के इस अवतार ने फैंस के साथ-साथ शाहरुख खान को भी हैरान कर दिया है. 

शाहरुख खान ने बॉबी देओल को बताया बेहतरीन विलेन
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान फिल्म 'अल्फा' का टीजर देख आलिया भट्ट के कायल हो गए हैं. उन्हें फिल्म का धमाकेदार टीजर बहुत पसंद आया है. शाहरुख ने सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है. इसके साथ उन्होंने बॉबी देओल को एक बेहतरीन विलेन बताया. 

ये भी पढ़ें:- Alpha Teaser: 'अल्फा' का धांसू टीजर रिलीज, 34वीं मंजिल पर आलिया भट्ट ने खेला खूनी खेल, बॉबी देओल भी छाए

'जाओ और कमाल कर दिखाओ'
शाहरुख खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'अल्फा' का टीजर शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'बहुत बढ़िया आलिया, लोगों का दिल तोड़ने से लेकर हड्डियां तोड़ने तक, पिछले कुछ साल में तुम्हारा स्किल सेट लगातार बढ़ रहा है. उम्मीद है कि 'अल्फा' लोगों का दिल जीतेगी और सीक्वल के लिए कुछ विलेन भी बचाकर रखेगी. जाओ और कमाल कर दिखाओ, सिग्मा गर्ल.' 

Alpha Teaser: 'दिल से हड्डियां तोड़ने तक..', शाहरुख खान को पसंद आया 'अल्फा' का टीजर, जमकर की आलिया भट्ट की तारीफ

किंग खान ने आगे बॉबी देओल की तारीफ करते हुए लिखा, 'लॉर्ड बॉबी जब आप खलनायक के रोल में होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं. बहुत सारा प्यार. शिव और उनकी टीम को भी शुभकामनाएं.'

जबरदस्त एक्शन करती दिखीं आलिया भट्ट
बता दें कि 'अल्फा' के 1 मिनट 55 सेकंड के टीजर में आलिया भट्ट जबरदस्त एक्शन करती दिख रही हैं. इसमें उनके किरदार का नाम सीता है. बॉबी देओल फिल्म में आलिया के पिता का रोल निभा रहे हैं. टीजर में वो एक्ट्रेस को एक सीक्रेट मिशन के लिए तैयार करते नजर आए. ये यशराज फिल्म्स की एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है. 

'अल्फा' में नजर आएंगे ये सितारे
फिल्म 'अल्फा' में आलिया भट्ट और बॉबी देओल के अलावा शरवरी वाघ भी लीड रोल में हैं. अनिल कपूर भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. इस फिल्म को शिव रवैल ने डायरेक्ट किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हैं. ये फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-Batwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल,फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

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Published at : 10 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान Alpha Alia Bhatt
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