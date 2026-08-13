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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलीप कुमार-राज कपूर को छोड़ अपना इलाज कर रहे डॉक्टर से की थी वैजयंती माला ने शादी, ठुकरा दिया था ये बड़ा अवॉर्ड

दिलीप कुमार-राज कपूर को छोड़ अपना इलाज कर रहे डॉक्टर से की थी वैजयंती माला ने शादी, ठुकरा दिया था ये बड़ा अवॉर्ड

Vyjayanthimala Birthday: गुजरे दौर की मशहूर अदाकारा वैजयंती माला आज 93 साल की हो गई हैं. एक से बढ़कर एक फिल्मों का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस ने अपने दौर में खूबसूरती और डांस से भी फैंस के दिलों पर राज किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Aug 2026 09:57 AM (IST)
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Vyjayanthimala Birthday: एक्टिंग से लेकर डांस तक में माहिर रहीं दिग्गज अदाकारा वैजयंती माला आज 93 साल की हो चुकी हैं. बॉलीवुड के बड़े से बड़े दिग्गजों संग उन्होंने काम किया और लाखों दिलों पर राज किया. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें.

16 साल की उम्र में किया फिल्मों में डेब्यू

वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त 1933 को चेन्नई के त्रिपलीकेन में हुआ था. महज 16 साल की उम्र में उन्होंने खुद को फ़िल्मी दुनिया से रूबरू करा दिया था. एक्ट्रेस की पहली फिल्म 'वाझकाई' थी. साल 1949 में आई ये एक तमिल फिल्म थी. 

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18 साल की उम्र में बॉलीवुड में आगाज 

साउथ सिनेमा से अपने एक्टिंग करियर का आगाज करने के दो साल बाद वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में भी अपना आगाज कर लिया था. बॉलीवुड में वो सबसे पहले साल 1951 की फिल्म 'बहार' में नजर आई थीं. उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र 18 साल थी

वैजयंती माला ने ठुकरा दिया था ये बड़ा अवॉर्ड

अभिनय के साथ-साथ एक्ट्रेस को डांस में भी महारत हासिल थी. सिर्फ चार साल की उम्र में ही उन्होने डांस सीखना शुरू कर दिया था. एक्ट्रेस भरतनाट्यम, कथक, कुचीपुड़ी और उड़ीया जैसे कई डांस में अव्वल हैं. 

दिलीप कुमार-राज कपूर को छोड़ अपना इलाज कर रहे डॉक्टर से की थी वैजयंती माला ने शादी, ठुकरा दिया था ये बड़ा अवॉर्ड

जयंती माला ने अपने करियर में 'संगम', 'ज्वेलथीफ', 'नागिन', 'नया दौर', 'आशा', 'साधना', 'मधुमती', 'गंगा जमुना' जैसी कई शानदार फिल्में दी थीं. वो शानदार फिल्म 'देवदास' का भी हिस्सा थीं. इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पहला फिल्मफेयर अवॉर्ड भी दिया गया गया था. हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया था. उनका मानना था कि फिल्म में वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के किरदार में नहीं थी. एक्ट्रेस को साल 1996 में फिल्मफेयर के लाइफटाइम अचीवमेंट्स अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था. 

राज कपूर और दिलीप कुमार संग अफेयर के चर्चे

वैजयंती माला ने अपनी फिल्मों, अदाकारी और डांस के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी फैंस का ध्यान खींचा था. एक्ट्रेस के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ रहे हैं.

दिलीप कुमार-राज कपूर को छोड़ अपना इलाज कर रहे डॉक्टर से की थी वैजयंती माला ने शादी, ठुकरा दिया था ये बड़ा अवॉर्ड

रिपोर्ट्स के मुताबिक़ साल 1961 में आई फिल्म 'गंगा जमुना' के सेट पर एक्ट्रेस का अफेयर दिलीप कुमार के साथ शुरू हुआ था. हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए थे. जबकि एक्ट्रेस का नाम राज कपूर साहब के साथ भी जुड़ा था. उस वक्त राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे. उनके रिश्ते की भनक राज की पत्नी कृष्णा कपूर को भी लग चुकी थी. बताया जाता है कि इसके चलते कृष्णा ने राज साहब का घर छोड़ दिया था और चार महीने तक वो कहीं और रही थीं.  

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शादीशुदा डॉक्टर से रचाई थी शादी

दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे दिग्गज एक्टर्स संग अपने अफेयर को लेकर चर्चा में रही वैजयंती माला का दिल कभी एक शादीशुदा डॉक्टर पर आ गया था. दरअसल एक बार एक्ट्रेस को निमोनिया हो गया था और जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था एक्ट्रेस उस पर अपना दिल हार गई थीं. उनका नाम था डॉक्टर चमनलाल बाली. वो पहले से शादीशुदा थे. हालांकि एक्ट्रेस के प्यार में उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और फिर डॉक्टर चमनलाल बाली ने वैजयंतीमाला से साल 1968 में शादी रचा ली थी. 

दिलीप कुमार-राज कपूर को छोड़ अपना इलाज कर रहे डॉक्टर से की थी वैजयंती माला ने शादी, ठुकरा दिया था ये बड़ा अवॉर्ड

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 09:57 AM (IST)
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