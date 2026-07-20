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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतमन्ना भाटिया को अपने इशारों पर नचाकर जीता नेशनल अवॉर्ड, अनुपमा से है खास रिश्ता, जानें कौन हैं

तमन्ना भाटिया को अपने इशारों पर नचाकर जीता नेशनल अवॉर्ड, अनुपमा से है खास रिश्ता, जानें कौन हैं

National Film Awards 2026: टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के भाई और कोरियोग्राफर विजय गांगुली को बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल अवॉर्ड मिला. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड का ऐलान कर दिया गया है. इस बार कई सितारों ने अपनी शानदार उपलब्धियों से सुर्खियां बटोरी. इन्हीं में एक नाम टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के भाई और कोरियोग्राफर विजय गांगुली का भी है, जिन्हें फिल्म 'स्त्री 2' के सुपरहिट गाने 'आज की रात' की बेहतरीन कोरियोग्राफी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल अवॉर्ड मिला.

'आज की रात' गाने के लिए विजय गांगुली ने जीता नेशनल अवॉर्ड
विजय गांगुली ने बेस्ट कोरियोग्राफर का अवॉर्ड जीता है. नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद विजय गांगुली ने खुशी जाहिर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ये एहसास मेरे लिए बेहद खास है. नेशनल अवॉर्ड मिलना मेरे बचपन का सपना था. मैं खुद को बहुत खुश और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मेरे पिता को 1975 में फिल्म 'कोरा कागज' और 1976 में 'तपस्या' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था. बचपन से ही मैं इस सम्मान की अहमियत जानता था. मैं मजाक में पापा से कहता था कि एक दिन मैं भी घर तीसरा नेशनल अवॉर्ड लेकर आऊंगा.'

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'तीसरा नेशनल अवॉर्ड हमारे घर आया है'
विजय ने अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए कहा, '2016 में पापा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा. आज तीसरा नेशनल अवॉर्ड हमारे घर आया है. मम्मी, रूपाली गांगुली और पूरे परिवार के लिए ये बेहद गर्व और खुशी का पल है. मैं अभी भी इस पल पर यकीन नहीं कर पा रहा हूं.' 

 
 
 
 
 
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सेलेब्स दे रहे बधाईयां
विजय के इस पोस्ट पर कई सेलेब्स रिएक्ट कर रहे हैं और बधाईयां दे रहे हैं. कृति सेनन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बधाई हो विजय'. वहीं भूमि पेडनेकर ने लिखा, 'बधाई हो '. टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपने भाई विजय को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'विजय अनिल गांगुली आगे भी ऐसी कई उपलब्धियां मिलें'. वहीं धनश्री वर्मा ने लिखा, 'इसके पूरी तरह हकदार हैं बधाई हो.' इसके अलावा, आयुष्मान खुराना, गौरव गेरा और अन्य लोगों ने भी कमेंट कर बधाई दी.

'स्त्री 2' के पॉपुलर गाने 'आज की रात'को लोगों ने खूब पसंद किया था. इस गाने में तमन्ना भाटिया ने अपने डांस परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोरी थीं. 

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कौन हैं विजय गांगुली?
विजय गांगुली टीवी शो 'अनुपमा' की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के छोटे भाई और दिग्गज फिल्म निर्देशक अनिल गांगुली के बेटे हैं. विजय गांगुली ने साल 2013 में कोरियोग्राफर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की.

इसके बाद उन्होंने 'स्त्री', 'स्त्री 2','अतरंगी रे','जग्गा जासूस' जैसी कई  फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ किया है. विजय ने फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' की कोरियोग्राफी भी की है, जो दर्शकों के बीच काफी पसंद किया गया.

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Published at : 20 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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