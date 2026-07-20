INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRanbir Kapoor Vs Yash: रणबीर कपूर या यश...जानें 4000 करोड़ी 'रामायण' के लिए किसने ली ज्यादा फीस?

Ranbir Kapoor Vs Yash: रणबीर कपूर या यश...जानें 4000 करोड़ी 'रामायण' के लिए किसने ली ज्यादा फीस?

Ranbir Kapoor Vs Yash Fee: 'रामायण' का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के लिए रणबीर कपूर और यश ने कितनी फीस ली है. अगर नहीं तो चलिए एक नजर इस पर डाल लीजिए.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

Ranbir Kapoor Vs Yash Fee: साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में टॉप पर शुमार 'रामायण' को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है. दो पार्ट में  बन रही इस फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर आएगा. फिलहाल फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार है जो 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होगा. इससे पहले दिल्ली में कुछ चुनिंदा लोगों के लिए 18 जुलाई को इसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था.

रामायण भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित होगी. इसके दोनों पार्ट्स का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. जबकि इसके लीड एक्टर को भी तगड़ी रकम दी गई है. आइए जानते हैं कि रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर और रावण के किरदार में नजर आने वाले यश में से किस सुपरस्टार ने आखिर ज्यादा फीस ली है?

ये भी पढ़ें: '10 साल से फिल्मों के नहीं मिले ऑफर', अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, बोलीं- 'हमारी इंडस्ट्री बहुत अजीब है...'

रामायण के लिए रणबीर कपूर की फीस

नितेश तिवारी रामायण का डायरेक्शन कर रहे हैं. वहीं इसके प्रोड्यसूर हैं नमित मल्होत्रा. दो पार्ट में  बन रही रामायण में रणबीर भगवान श्री राम के किरदार से महफ़िल लूटने वाले हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पार्ट्स के लिए रणबीर को 150 करोड़ रुपये फीस मिली है. यानी एक पार्ट के लिए उन्होंने 75 करोड़ रुपये लिए हैं.

'रामायण' के लिए यश की फीस

रामायण में कन्नड़ स्टार यश लंकापति रावण का किरदार निभाते हुए रणबीर कपूर के लिए चुनौती पेश करेंगे. टाइम्स ऑफि इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यश ने भी इस बिग बजट फिल्म के लिए तगड़ी रकम वसूली है. एक पार्ट के लिए 50 करोड़ लेने वाले यश ने दोनों पार्ट के लिए कुल 100 करोड़ रुपये फीस ली है.

ये भी पढ़ें: देहरादून कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस के साथ बदतमीजी, भीड़ में गलत तरीके से छूने का वीडियो वायरल

कब रिलीज होगी 'रामायण'?

रामायण का ट्रेलर 24 जुलाई को आ रहा है. वहीं इसके बाद मेकर्स एक और ट्रेलर लाने वाले हैं. वहीं फिल्म की रिलीज की बात करें तो पहला पार्ट इस साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली पर आएगा. 4 हजार करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म में सनी देओल, साई पल्ल्वी, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह सहित और भी कई कलाकार नजर आएंगे. रामायण अब तक के भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म फिल्म साबित होने वाली है. आज तक इतने भारी-भरकम बजट में और कोई  इंडियन फिल्म नहीं बनी है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ranbir Kapoor Vs Yash: रणबीर कपूर या यश...जानें 4000 करोड़ी 'रामायण' के लिए किसने ली ज्यादा फीस?
रणबीर कपूर या यश...जानें 4000 करोड़ी 'रामायण' के लिए किसने ली ज्यादा फीस?
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: मंडे को 'धमाल 4' पर भारी पड़ रही 'द ओडिसी', जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
मंडे को 'धमाल 4' पर भारी पड़ रही 'द ओडिसी', जानें- दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
तमन्ना भाटिया को अपने इशारों पर नचाकर जीता नेशनल अवॉर्ड, अनुपमा से है खास रिश्ता, जानें कौन हैं
तमन्ना भाटिया को अपने इशारों पर नचाकर जीता नेशनल अवॉर्ड, अनुपमा से है खास रिश्ता, जानें कौन हैं कोरियोग्राफर
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'धमाल 4' का जलवा, 10 दिनों में 170 करोड़ कमा लिए, डे वाइज कलेक्शन जानें
बॉक्स ऑफिस पर 'धमाल 4' का जलवा, 10 दिनों में 170 करोड़ कमा लिए, हर दिन का कलेक्शन जानें
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
फ़ुटबॉल
क्या है Ferran Torres का भारत से कनेक्शन? जिसके गोल से स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप खिताब; जानिए
क्या है Ferran Torres का भारत से कनेक्शन? जिसके गोल से स्पेन ने जीता वर्ल्ड कप खिताब; जानिए
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
दिल्ली NCR
Explained: जंतर-मंतर भूख हड़ताल का पूरा लेखा-जोखा! हर सवाल का जवाब, हर आंकड़ा, हर नाम और पीछे की कहानी...
जंतर-मंतर भूख हड़ताल का पूरा लेखा-जोखा! हर सवाल का जवाब, हर आंकड़ा, हर नाम और पीछे की कहानी...
बॉलीवुड
'आप लोगों की तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल, अब शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
'आपकी तबीयत कैसी है?', सलमान खान की हेल्थ को लेकर परेशान हुए फैंस तो एक्टर ने पूछ डाला सवाल
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
ABP NEWS
Viral Video : सड़क पर हादसा देख Chirag Paswan ने तुरंत रुकवाया अपना काफिला, मदद के लिए पहुंचे!
Viral Video : सड़क पर हादसा देख Chirag Paswan ने तुरंत रुकवाया अपना काफिला, मदद के लिए पहुंचे!
Embed widget