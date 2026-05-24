'दृश्यम 3' के आगे नहीं टिक पाया कोई, 'करुप्पू' का ऐसा रहा हाल, जानें शनिवार का कलेक्शन

शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे बरसे. इन दिनों थिएटर में कई फिल्में लगी हैं. 'दृश्यम 3' से लेकर 'करुप्पू' तक ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. वहीं 'चांद मेरा दिल' को भी ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए नजर डालते हैं शनिवार को कौनसी फिल्म सबसे आगे निकली.

'दृश्यम 3'

सैकनिल्क के मुताबिक, मोहनलाल की 'दृश्यम 3' भी ब्लॉकबस्टर हिट होने की लाइन में बढ़ रही है. फिल्म ने तीन दिन में दुनियाभर में 117.17 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. फिल्म ने तीसरे दिन इंडिया में 13.70 करोड़ की कमाई की. वहीं ओवरसीज मार्केट में 25 करोड़ कमाए.

'करुप्पू'

'करुप्पू' की बात करें तो फिल्म ने शनिवार को 12.20 करोड़ कमाए. फिल्म की कमाई में 56.4 परसेंट की ग्रोथ दिखी. फिल्म ने शुक्रवार को 7.80 करोड़ कमाए. फिल्म वर्ल्डवाइड टोटल 217.74 करोड़ कमा लिए. फिल्म में सूर्या और तृषा लीड रोल में हैं.

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'चांद मेरा दिल'

'चांद मेरा दिल' ने दूसरे दिन 3.65 करोड़ कमाए. फिल्म की कमाई में 21.7 ग्रोथ देखने को मिली. फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ कमाए थे. इस फिल्म में लक्ष्य और अनन्या पांडे लीड रोल में हैं.

'भूत बंगला'

भूत बंगला की बात करें तो फिल्म रिलीज हुए 37 डेज हो गए हैं. फिल्म ने शनिवार को 1 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं. फिल्म ने 258.79 करोड़ का टोट

'पति पत्नी और वो दो'

पति पत्नी और वो दो को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रिस्पॉन्स मिला. फिल्म ने शनिवार को 2.77 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने शुक्रवार को 1.35 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म ने 9 दिनों में टोटल 45.20 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह लीड रोल में हैं.

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'राजा शिवाजी'

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने शनिवार को नेट 1.37 करोड़ और ग्रॉस 1.22 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने टोटल 90.77 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है.