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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBirthday Special: अक्षय-अजय और सलमान संग दीं सुपरहिट फिल्में, फिर भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाईं ये हसीना

Birthday Special: अक्षय-अजय और सलमान संग दीं सुपरहिट फिल्में, फिर भी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाईं ये हसीना

बॉलीवुड में जबरदस्त शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेस आज अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने करियर में अजय देवगन, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 01 Jun 2026 12:18 PM (IST)
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बात आज एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिसने अपना करियर एक सुपरस्टार के साथ शुरू किया था और उसकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्ट साबित हुई थी. इसके बाद उन्होंने दो अन्य सुपरस्टार के साथ भी सुपरहिट फिल्में दी थीं. हालांकि इसके बावजूद एक्ट्रेस का करियर ज्यादा सफल नहीं रहा और वो बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाईं. जबकि इस हसीना का ताल्लुक फिल्मी घराने से है. उनके पिता अपने दौर के बड़े एक्टर रहे हैं.

कौन हैं सुपरस्टार्स की फ्लॉप हीरोइन?

यहां बात हो रही है दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और एक्ट्रेस पूनम सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की. बॉलीवुड में 16 साल पहले अपने कदम रखने वाली सोनाक्षी सिन्हा आज 39 साल की हो चुकी हैं. उनका जन्म 2 जून 1987 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था. अपने पिता की राह पर चलते हुए उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया, लेकिन वो पिता की तरह कामयाबी हासिसल नहीं कर पाईं.

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ब्लॉकबस्टर डेब्यू, सुपरस्टार्स संग मचाया धमाल

सोनाक्षी सिन्हा ने 23 साल की उम्र में सलमान खान की फिल्म 'दबंग' से डेब्यू किया था. 2010 की इस फिल्म में उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही. सोनाक्षी ने इसके बाद अक्षय कुमार के साथ 'राउडी राठौर' और अजय देवगन के साथ 'सन ऑफ सरदार' जैसी फिल्मों से धूम मचाई थी. ये दोनों फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थीं.

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सोनाक्षी सिन्हा का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड

तीन-तीन बड़े सुपरस्टार्स के साथ करियर की शुरुआत में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बावजूद सोनाक्षी को टॉप एक्ट्रेस का टैग नहीं मिल पाया, क्योंकि बाद में उन्हें पहले की तरह कामयाबी नहीं मिल सकी. उनके करियर में सिर्फ गिनी-चुनी हिट फिल्में हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने अपने करियर में फ्लॉप की झड़ी लगा दी थी.

सोनाक्षी की जटाधारा, निकिता रॉय, डबल XL, लाल कप्तान, खानदानी शफाखाना, कलंक, हैप्पी फिर भाग जाएगी, वेलकम टू न्यूयॉर्क, नूर, अकीरा, तेवर, बुलेट राजा, लूटेरा और जोकर जैसी फिल्में टिकट खिड़की पर औंधे मुंह गिर गई थीं. वहीं उनकी सफल फिल्मों में सन ऑफ सरदार, दबंग और राउडी राठौर के अलावा सिर्फ दबंग 2, दबंग 3, हॉलीडे और आर.....राजकुमार ही शामिल है. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Ajay Devgn Sonakshi Sinha Birthday SALMAN KHAN Akshaye Kumar
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