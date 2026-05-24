'करुप्पू' बॉक्स ऑफिस: 9 दिनों में ही निकाला बजट, सूर्या ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKaruppu Box Office: 9 दिनों में ही निकाला बजट, सूर्या ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म

Karuppu Box Office: 9 दिनों में ही निकाला बजट, सूर्या ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म

'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म ने अभी तक कितना कलेक्शन किया.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 May 2026 12:23 PM (IST)
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सूर्या की 'करुप्पू' की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया है. पहले दिन से ही फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. सूर्या के करियर के लिए ये फिल्म अहम साबित हुई है. फिल्म ने सक्सेसफुली बजट रिकवर कर लिया है. 

'करुप्पू' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 130 करोड़ करोड़ है. वहीं बॉक्स ऑफिस पर अब फिल्म ने 133.85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने नौवें दिन 12.20 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 4,987 शोज मिले और 42.1 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. वीं फिल्म ने ग्रॉस 154.99 करोड़ की कमाई कर ली है. 

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वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 9वें दिन 3.5 करोड़ कमाए. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 62.75 करोड़ का टोटल कलेक्शन कर लिया है. इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 217.74 करोड़ हो गया है.

'करुप्पू' का बजट- 130 करोड़
नेट कलेक्शन- 133.85 करोड़
रिटर्न ऑन इंवेस्टमेंट- 2.96 परसेंट
वर्ल्डवाइड कलेक्शन 217.74
वर्डिक्ट- प्लस

सूर्या के करियर को दी उड़ान

इसी के साथ ये फिल्म सूर्या के करियर में 10 साल के बाद पहली सक्सेसफुल फिल्मों में शामिल हो गई है. एक्टर ने पिछली बार 2015 में फिल्म Pasanga 2 हिट दी थी. 'करुप्पू' ने सूर्या के करियर को एक ई उड़ान दी है.

'करुप्पू' का डे वाइज कलेक्शन
फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 24.15 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 28.35 करोड़, चौथे दिन 14.30 करोड़, पांचवें दिन 12.75 करोड़, छठे दिन 10.70 करोड़, सातवें दिन 8.10 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले हफ्ते में 113.85 करोड़ का कलेक्शन किया. आठवें दिन फिल्म ने 7.80 करोड़ कमाए.

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करुप्पू की बात करें तो इस एक्शन ड्रामा में सूर्या लीड रोल में हैं. वहीं एक्ट्रेस तृषा फीमेल लीड में हैं. फिल्म को आरजे बालाजी ने बनाया है. फिल्म शुरू में थोड़ा विवादों में रही. फाइनेंशियल ईश्यूज की वजह से फिल्म एक दिन डिले हो गई थी. ल

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 24 May 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Box Office Karuppu
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