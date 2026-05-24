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थिएटर रिलीज के बाद ओटीटी पर कहां देख पाएंगे 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण धवन मचाने आ रहे धमाल

Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai OTT Release: 'है जवानी तो इश्क होना है' थिएटर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 May 2026 01:20 PM (IST)
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'है जवानी तो इश्क होना है' टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फैंस को ट्रेलर काफी पसंद आया है. मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े संग वरुण धवन की जोड़ खूब जमी है. फिल्म में  दोनों एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी को लेकर कंफ्यूजन देखने  को मिलेगी.

इस फिल्म को डेविड धवन ने बनाया है. फिल्म 5 जून को थिएटर में रिलीज होगी. बता दें कि फिल्म पहले 22 मई को रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिर लक्ष्य और अनन्या पांडे की 'चांद मेरा दिल' की वजह से फिल्म को पोस्टपोन किया गया और अब फिल्म 5 जून को रिलीज होगी. 

आइए जानते हैं थिएटर रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर कहां देख पाएंगे.

ये भी पढ़ें- 'करुप्पू' बॉक्स ऑफिस: 9 दिनों में ही निकाला बजट, सूर्या ने 10 साल बाद दी पहली सक्सेसफुल फिल्म

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी 'है जवानी तो इश्क होना है'?
'है जवानी तो इश्क होना है' के ऑफिशियल पोस्टर के मुताबिक, फिल्म थिएट्रिकल रन के बाद ओटटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी. फिल्म की ओटीटी पर प्रीमियर डेट को लेकर मेकर्स ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है. हालांकि, आमतौर पर थिएटर में रिलीज के 45 से 60 दिन के बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज होती है.

बता दें कि वरुण धवन पहले भी अपने पिता डेविड धवन के साथ काम कर चुके हैं. दोनों ने साथ में 'जुड़वा 2', 'मैं तेरा हीरो' और 'कुली नंबर 1' में साथ काम किया. वरुण धवन और डेविड धवन साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं. 'है जवानी तो इश्क होना है' के ट्रेलर लॉन्च पर भी डेविड धवन ने वरुण धवन की तारीफी की थी और वो काफी इमोशनल हो गए थे.

ये भी पढ़ें- Chand Mera Dil BO: लक्ष्य-अनन्या पांडे की फिल्म का दूसरे दिन ऐसा हाल, कम कमाई पर इस फिल्म को छोड़ दिया पीछे

वरुण धवन के करियर की बात करें तो उन्हें रोमांटिक-कॉमेडी फिल्मों के लिए जानते हैं. उनकी हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, दिलवाले और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों में दिखे हैं. अब 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन के अलावा मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े फीमेल लीड में हैं.

Published at : 24 May 2026 01:19 PM (IST)
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