'देउल बंद 2' के आगे 'राजा शिवाजी' का बिगड़ा हाल, जानें संडे को कितना किया कलेक्शन?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji Vs Deool Band 2 BO: 'देउल बंद 2' के आगे 'राजा शिवाजी' का बिगड़ा हाल, संडे कलेक्शन के आंकड़े देख चौंक जाएंगे

Raja Shivaji Vs Deool Band 2 BO: 'देउल बंद 2' के आगे 'राजा शिवाजी' का बिगड़ा हाल, संडे कलेक्शन के आंकड़े देख चौंक जाएंगे

Raja Shivaji Vs Deool Band 2 BO: 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर खूम कमाई कर ली है लेकिन अब इस पर एक और मराठी फिल्म  'देउल बंद 2' भारी पड़ रही है. यहां दोनों फिल्मों का संडे कलेक्शन जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 12:12 PM (IST)
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रितेश देशमुख द्वारा निर्देशित और स्टारर फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रही है. इस ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता है बल्कि इसने धुआंधार कमाई के साथ मेकर्स को भी मालामाल कर दिया है. अब इस फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज का एक महीना भी पूरा कर लिया है. वहीं अब अभिषेक बच्चन और जेनेलिया देशमुख स्टारर ये फिल्म 'देउल बंद 2' से भी कड़ी टक्कर का सामना कर रही है, जो अब टिकटों की खिड़की पर दबदबा बनाए हुए है. ऐसे में चलिए यहां जानते हैं संडे को इन दोनों फिल्मों में से किसका पलड़ा भारी रहा है?

'राजा शिवाजी' ने 31वें दिन कितनी कमाई की है?
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने अपनी रिलीज के 31 दिनों में मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं. 1 मई को रिलीज हुई ये फिल्म देखते ही देखते मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. हालांकि  पिछले 10 दिनों से 'देउल बंद 2' ने इसका खेल बिगाड़ कर रख दिया है और ये अब लाखों मे कमाई कर रही है. फिर भी ये हर दिन अपना कुल कलेक्शन बढ़ाती जा रही है.  फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने पहले हफ्ते में 52.65 करोड़, दूसरे हफ्ते में 24.30 करोड़, तीसरे वीक में 12 करोड़ और चौथे हफ्ते में 4.80 करोड़ की कमाई की है.

  • वहीं 29वें दिन इस फिल्म ने 32 लाख और 30वें दिन 58 लाख का कारोबार किया है.
  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 31वें दिन यानी पांचवें संडे को मामूली तेजी दिखाते हुए 68 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की 31 दिनों की कुल कमाई अब 95.17 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म

 'देउल बंद 2' ने 10वें दिन कितनी की कमाई?
प्रवीण तारदे की भक्तिमय ड्रामा फिल्म 'देऊल बंद 2'  भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई क रही है. हाल ही में यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट शामिल हुई है. स्नेहल तारदे और मोहन जोशी स्टारर ये सीक्वल मराठी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है.

  • सैकनिल्क के मुताबिक, 'देऊल बंद 2' ने 10वें दिन यानी दूसरे संडे को 5 करोड़ रुपये कमाए.  
  • पिछले 24 घंटों में इसकी कमाई में 61% की बढ़ोतरी हुई है इसी के साथ इसने संडे को कमाई के मामले में रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' को पीछे छोड़ दिया है.
  • बता दें कि 'देउल बंद 2' का भारत में 10 दिनों का कुल नेट कलेक्शन अब 38.30 करोड़ रुपये हो गया है.

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Published at : 01 Jun 2026 11:58 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Pravin Tarde BOX OFFICE COLLECTION Raja Shivaji Vs Deool Band 2
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