बॉलीवुड में रिश्ते बनना और टूटना आम बात है वहीं सितारों के एक रिलेशनशिप में रहते हुए दूसरे को डेट करने के भी किस्से सामने आते रहते हैं. कई सितारों ने इसका खुलासा भी किया है कि उन्होंने अपने पार्टनर को धोखा दिया. संजय कपूर ने भी इस बारे में बताया था कि तबू संग रिश्ते में रहते हुए वे किसी और को डेट कर रहे थे.

दरअसल संजय कपूर ने 1995 में फिल्म 'प्रेम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया थ. इस फिल्म में तबू भी थीं. उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे. वहीं ईटाइम्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में संजय ने बताया था कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही उनका रोमांस खत्म हो गया था. एक अन्य बातचीत में तबू ने कहा जब संजय उनके साथ रिलेशनशिप में थे तब वे महीप कपूर संग भी इश्क फरमा रहे थे. यह बात अब रेडिट पर फिर से सामने आई है।

प्रेम की शूटिंग के दौरान रिलेशनशिप में थे संजय-तबू

ईटाइम्स को दिए एक पुराने इंटरव्यू में संजय कपूर ने अपनी पहली फिल्म 'प्रेम' की शूटिंग के दौरान तब्बू कपूर के साथ डेटिंग की बात कबूली थी. उन्होंने कहा था, "शुरुआत में मैं तबू के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन फिल्म (प्रेम) के खत्म होते-होते हम एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे. फिल्म तब रिलीज हुई जब मैं 31 साल का था और मैं मजाक में कहता था, मैं सबसे उम्रदराज न्यू कमर हूं. प्रेम फिल्म नहीं चली, लेकिन चार हफ्ते के भीतर ही माधुरी दीक्षित संग फिल्म 'राजा' रिलीज हुई और वह ब्लॉकबस्टर बन गई."

महीप के लिए तबू को धोखा दे रहे संजय कपूर?

बॉलीवुड हंगामा जैसे पोर्टल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड में कई लोगों को उम्मीद थी कि संजय और तबू शादी कर लेंगे. हालांकि, उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि संजय ने कथित तौर पर तब्बू को महीप कपूर के लिए धोखा दिया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, तबू ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, "जब हम साथ थे तब भी वो महीप से मिल रहे थे." आखिरकार संजय कपूर ने महीप से शादी कर ली थी.

संजय- महीप ने वन नाइट स्टैंड के बाद की थी शादी

2024 में, महीप कपूर ने रौनक रजानी के शो में संजय कपूर के साथ अपनी लव स्टोरी को याद करते हुए कहा था, “हमारी कहानी बहुत ही सिंपल थी, मेरा एक आदमी के साथ वन नाइट स्टैंड का रिश्ता था, और मुझे कभी पता नहीं था कि मैं उससे शादी करने वाली हूं. आप लोग मेरे परिवार को जानते ही होंगे, अनिल, सुनीता, श्री (श्रीदेवी). मैं उस समय बहुत नशे में थी.”

महीप ने आगे कहा, “उन्होंने फिर भी मुझे स्वीकार किया और कहा, ‘वाह, कितनी शानदार होने वाली बहू.’ उन्होंने मेरा खुले दिल से वेलकम किया. हमारे यहां कोई शादी का प्रपोजल वगैरह नहीं था. हम ‘द 1900s’ (नाइटक्लब) में थे. हम नशे में थे और पार्टी कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘ठीक है, हम शादी कर रहे हैं.’ तो, टकीला के शॉट्स के बीच मैंने कहा, ‘ठीक है, कोई बात नहीं.’ बस इतना ही था.” महीप ने ये भी बताया कि शादी से पहले उन्होंने संजय को पांच साल तक डेट किया था, और अब वे 30 साल से ज्यादा समय से उनके साथ हैं.