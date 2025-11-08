हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'जोश' में शाहरुख खान नहीं ये एक्टर बनने वाला था ऐश्वर्या राय का 'भाई', रह चुका है एक्ट्रेस का एक्स बॉयफ्रेंड

'जोश' में शाहरुख खान नहीं ये एक्टर बनने वाला था ऐश्वर्या राय का 'भाई', रह चुका है एक्ट्रेस का एक्स बॉयफ्रेंड

Josh: फिल्म जोश में शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय के भाई का किरदार निभाया था. लेकिन इस रोल के लिए किसी और सुपरस्टार को भी अप्रोच किया गया था. वो एक्टर ऐश्वर्या राय का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान, मंसूर खान की रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म ‘जोश’ में भाई-बहन की भूमिका में नजर आए थे. हालांकि ये फिल्म कुछ हद तक सफल रही, लेकिन इसमें लीडिंग रोमांटिक सितारों को भाई-बहन के रूप में कास्ट करने के अनकंवेंशनल फैसले को लेकर विवाद भी हुआ था. वहीं हाल ही में, निर्माता रतन जैन ने खुलासा किया कि ‘जोश’ में ऐश्वर्या राय के भाई मैक्स का रोल ए शाहरुख खान नहीं किसी और सुपरस्टार को ऑफर किया गया था. दिलचस्प बात ये है कि इस सुपरस्टार के साथ ऐश्वर्या राय रिलेशनशिप में रही थीं.

जोश’ में शाहरुख नहीं कोई और एक्टर बनने वाला था ऐश्वर्या का ‘भाई’
रतन ने टीवी 9 को दिए एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि शुरुआत में, 2000 में आई इस फिल्म में आमिर खान और शाहरुख खान होने वाले थे. लेकिन आखिरकार, शाहरुख और चंद्रचूड़ सिंह ने ये भूमिकाएं निभाईं. कास्टिंग प्रोसेस को याद करते हुए, रतन जैन ने कहा, "हमने तय किया था कि आमिर चंद्रचूड़ वाला रोल करेंगे और शाहरुख मैक्स करेंगे. लेकिन मंसूर ने मुझे बताया था कि आमिर मैक्स का किरदार निभाना चाहते हैं. मैंने कहा, 'बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ शाहरुख ही ऐसा करेंगे, वरना मैं फ़िल्म नहीं करूंगा'

 गौरतलब है कि आमिर और मंसूर कजिन हैं और आमिर ने मंसूर की फ़िल्म 'क़यामत से क़यामत तक' से फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी.

शाहरुख ने जोश करने के कर दिया था इंकार
इसके बाद, मेकर्स ने एक जॉइंट नैरेशन को अरेंज किया और उस दिन निर्देशक, निर्माता, शाहरुख और आमिर सभी वेन्यू पर पहुंचे. उन्होंने याद करते हुए कहा, "नैरेशन से पहले, मंसूर ने कहा कि आमिर मैक्स का किरदार निभाना चाहते हैं. शाहरुख ने अपने जूते पहने और चले गए. उन्होंने कहा, 'तो मैं यह फिल्म नहीं कर रहा हूं" हालाँकि, दोनों सितारे अवेलेबल नहीं हुए और फिल्म को रोक दिया गया. बाद में, यह भूमिका सलमान खान को ऑफर की गई, जिनका इसमें इंटरेस्ट भी था.

जोश में शाहरुख वाला रोल करने के लिए तैयार थे सलमान
रतन ने कहा, "सलमान मान गए. हमने अक्षय खन्ना, सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह से कॉन्टेक्ट किया, लेकिन निर्देशक चंद्रचूड़ सिंह को चाहते थे." हालाँकि, सलमान ने संजय लीला भंसाली की 'हम दिल दे चुके सनम' साइन कर ली थी, इसलिए रतन ने फिर से कॉन्टेक्ट किया और शाहरुख मान गए. उन्होंने कहा, "मैं शाहरुख के पास वापस गया, मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हो चुका है, और सलमान ऐसा नहीं लग रहे कि वह इसे करना चाहते हैं." शाहरुख ने सोचने के लिए कुछ समय माँगा, और रतन ने उनसे कहा, "अब करनी पड़ेगी, मेरी इज्जत का फैसला है," अगले दिन शाहरुख ने फ़ोन किया और कंफर्मस किया "मैं कर रहा हूं."

जोश के बारे में
मंसूर खान द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो गली-मोहल्लों के गिरोहों, मैक्स (शाहरुख खान) के ले ईगल्स और प्रकाश (शरद कपूर) के बिच्छू गिरोहों के बीच राइवलरी पर बेस्ड है. फिल्म को रिलीज़ के समय मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कमर्शियली सक्सेफुल रही थी.

Published at : 08 Nov 2025 02:04 PM (IST)
Josh Shah Rukh Khan Aishwarya Rai SALMAN KHAN
