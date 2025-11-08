इस वीकेंड सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की फ़िल्मों का एक एक्साइटिंग ब्लेंड देखने को मिलेगा. चाहे आपको कोर्टरूम ड्रामा, थ्रिलर, रोमांस या एक्शन पसंद हो, हर किसी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है. बता दें कि इन नई फिल्मों को आप वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं. चलिए यहां सिनेमाघरों में मौजूद नई फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

हक़ (हिंदी)

इमरान हाशमी और यामी गौतम एक सच्ची कहानी से इंस्पायर कोर्टरूम ड्रामा ‘हक’ के साथ सिनेमाघरों में पहुंचे हैं. यह फिल्म ऐतिहासिक शाह बानो मामले पर बेस्ड है. हक़ का निर्देशन सुपर्ण एस वर्मा ने किया है और यह भारत में न्याय, आस्था और महिला अधिकारों के विषयों पर आधारित है. फिल्म मे इमरान एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि यामी ने शाह बानो की भूमिका निभाई है. ये फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इसे वीकेंड पर आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं.





जटाधारा (तेलुगु)

जटाधारा सोनाक्षी सिन्हा की तेलुगु में पहली फिल्म है. ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है. इस फिल्म में काला जादू और प्राचीन लीजेंड्स हैं जहां अतीत के रहस्य वर्तमान को प्रभावित करते है. सोनाक्षी की भूमिका, दमदार सीन्स और फ़िल्म में उतार-चढ़ाव, दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं. अगर आपको माइथोलॉजिकल ट्विस्ट पसंद हैं, तो यह फ़िल्म वीकेंड पर देखने लायक है.





अरोमाले (तमिल)

किशन दास और शिवात्मिका राजशेखर ने फ़िल्म अरोमाले में लीड रोल प्ले किया है. ये एक रोमांटिक फ़िल्म है जो सेकंड चांस और हीलिंग पावर ऑफ लव की थीम पर बेस्ड है. शानदार लोकेशन पर बनी यह फ़िल्म दिल टूटने के बाद उम्मीद और कनेक्शन की तलाश को दिखाती है. रोमांटिक फिल्मों के शौकिन थिएटर में अपने किसी खास के साथ इसे इस वीकेंड पर एंजॉय कर सकते हैं.





प्रिडेटर: बैडलैंड्स (इंग्लिश)

प्रिडेटर: बैडलैंड्स के साथ दिग्गज प्रिडेटर फ्रैंचाइज़ी की वापसी हुई है. यह एक इंडिपेंडेंट साइंस -फाई एक्शन फिल्म है जो एक्साइटिंग पलों से भरपूर है. इस बार, एलियन शिकारी एक नए खतरनाक माहौल में नए दुश्मनों का सामना करते हैं. अगर आप एली फैनिंग के फैन हैं और इस वीकेंड एक अच्छी एक्शन फिल्म की तलाश में हैं, तो प्रिडेटर: बैडलैंड्स आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है.





डाई, माई लव (इंग्लिश)

एरियाना हार्विक्ज़ के मोस्ट पॉपुलर नॉवेल पर बेस्ड डाई, माई लव एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो प्यार, दर्द और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाती है. इसमें जेनिफर लॉरेंस और रॉबर्ट पैटिंसन मुख्य भूमिकाओं में हैं.



