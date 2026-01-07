मोहित सूरी और आदित्य रॉय कपूर की जोड़ी ने 'आशिकी 2' और 'मलंग' जैसी यादगार फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है. हाल ही में 'सैयारा' की सुपरहिट सफलता के बाद खबरें थीं कि मोहित सूरी अपने नए प्रोजेक्ट में आदित्य को कास्ट करने वाले हैं. फैंस को लगा कि 'आशिकी 2' के बाद यह जोड़ी फिर साथ नजर आएगी, लेकिन अब खुद मोहित सूरी ने इन खबरों का खंडन किया है.

मोहित सूरी ने बताई सच्चाई

आदित्य रॉय कपूर संग फिल्म बनाने की खबरों पर खुद डायरेक्टर मोहित सूरी ने विराम लगा दिया है. बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में डायरेक्टर ने कहा कि वह और आदित्य अक्सर साथ क्रिकेट खेलते हैं और अच्छे दोस्त हैं, लेकिन काम को लेकर उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है.

मोहित ने साफ शब्दों में कहा, 'जिस स्क्रिप्ट पर मैं काम कर रहा हूं, वह अभी पूरी भी नहीं हुई है और वह आदित्य के लिए लिखी ही नहीं गई है. कास्टिंग तब होगी जब स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी.'

View this post on Instagram A post shared by @adityaroykapur

आदित्य रॉय कपूर ने दिए मजेदार रिएक्शन

माहित सूरी के अलावा आदित्य रॉय कपूर ने भी इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य ने साफ किया कि मोहित सूरी और उनके बीच किसी भी फिल्म को लेकर न तो कोई बातचीत हुई. न ही कास्टिंग पर चर्चा हुई. उनके फिल्म से बाहर होने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं क्योंकि उन्हें कभी ऑफर ही नहीं मिला.

आदित्य ने आगे बताया कि मोहित और उनकी मुलाकात सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर हो रही है, जहां वह उन्हें क्लीन बोल्ड करते हैं. फिल्म छोड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है.

मोहित की अलगी फिल्म का जल्द होगा ऐलान

आपको बता दें कि मोहित सूरी इस वक्त हिंदी सिनेमा के सबसे डिमांडिंग डायरेक्टर्स में से एक हैं. उनकी अगली फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है,जिसे अक्षय विधानी प्रोड्यूस करेंगे. फिलहाल फिल्म स्क्रिप्टिंग स्टेज में है और कास्ट को लेकर जल्द ही आधिकारिक ऐलान किया जाएगा.