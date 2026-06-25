मिर्जापुर फिल्म में रवि किशन की ग्रैंड एंट्री, OTT के 3 दिग्गज 4 सितंबर को मचाएंगे असली भौकाल

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिर्जापुर फिल्म में 3 एक्टर्स की ग्रैंड एंट्री, गुड्डू भैया संग रवि किशन और जीतेंद्र कुमार 4 सितंबर को मचाएंगे असली भौकाल

मिर्जापुर फिल्म में 3 एक्टर्स की ग्रैंड एंट्री, गुड्डू भैया संग रवि किशन और जीतेंद्र कुमार 4 सितंबर को मचाएंगे असली भौकाल

Mirzapur The Movie: इस साल की मच अवेटड फिल्मों में से एक 'मिर्जापुर द मूवी' में रवि किशन और जीतेन्द्र कुमार जैसे ओटीटी के बड़े कलाकार भी नजर आएंगे. इसके टीजर में दोनों की दमदार झलक नजर आई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Jun 2026 01:27 PM (IST)
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Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर' वेब सीरीज का नाम तो आपने सुना ही होगा. इस वेब सीरीज ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बनाई है. इसके तीन सीजन आए हैं और तीनों को ही फैंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. वहीं अब इसी नाम से एक फिल्म आ रही है और इसमें भी मिर्जापुर सीरीज वाले एक्टर ही अहम किरदारों में हैं. हालांकि फैंस को एक और बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. इनके अलावा फिल्म में ओटीटी के तीन बड़े दिग्गज एक्टर भी नजर आएंगे.

रिलीज हुआ 'मिर्जापुर द मूवी' का टीजर

बड़े पर्दे पर 'मिर्जापुर द मूवी' सितंबर में दस्तक देगी. फिलहाल मेकर्स ने इसका टीजर रिलीज कर दिया है. इसमें पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा और अली फजल अपने-अपने किरदारों में नजर आ रहे हैं. वहीं उनके अलावा रवि किशन, जीतेन्द्र कुमार और अभिषेक बनर्जी जैसे एक्टर्स के होने से फैंस की एक्साइटमेंट में और इजाफा हो गया है.

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तीनों हैं ओटीटी के दिग्गज

बता दें कि रवि किशन, जीतेन्द्र कुमार और अभिषेक बनर्जी तीनों ही ओटीटी के बड़े स्टार्स में शामिल हैं. मिर्जापुर द मूवी में तीनों की एंट्री ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. इससे जाहिर है कि मिर्जापुर बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका करने वाली है. क्योंकि अब इस फिल्म में एक से बढ़कर एक स्टार्स नजर आएंगे.

निगेटिव रोल में दिखेंगे रवि किशन 

बता दें कि दिग्गज एक्टर रवि किशन ने मामला लीगल है, मत्स्य कांड, कंट्री माफिया और द व्हिसलब्लोअर जैसी सीरीज से पहचान बनाई है. वहीं इन दिनों वो नेटफ्लिक्स की फिल्म 'मां-बहन' में नजर आ रहे हैं. मिर्जापुर द मूवी में वो निगेटिव रोल में नजर आएंगे.

मिर्जापुर फिल्म में 3 एक्टर्स की ग्रैंड एंट्री, गुड्डू भैया संग रवि किशन और जीतेंद्र कुमार 4 सितंबर को मचाएंगे असली भौकाल

'बबलू पंडित' के रोल में दिखेंगे जीतेन्द्र कुमार

मशहूर वेब सीरीज 'पंचायत' के सचिव जी यानी जीतेन्द्र कुमार की भी मिर्जापुर फिल्म में एंट्री हो चुकी है. इसमें वो 'बबलू पंडित' के रोल में नजर आने वाले हैं. उन्होंने पंचायत के अलावा ओटीटी पर अपनी पहचान 'कोटा फैक्ट्री', 'पिचर्स', 'बैचलर्स' और 'ड्राई डे' जैसी सीरीज से भी बनाई है.

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अभिषेक बनर्जी दोहराएंगे कंपाउंडर वाला रोल

अभिषेक बनर्जी भी मिर्जापुर द मूवी में हैं. स्त्री और स्त्री 2 जैसी फिल्मों से मशहूर हुए अभिषेक ने अपनी पहचान ओटीटी पर भी बनाई है. अभिषेक मिर्जापुर सीरीज का हिस्सा रहे हैं और अब वो फिल्म में भी होंगे. इसमें वो सीरीज वाले अपने कंपाउंडर वाले किरदार को ही दोहरा रहे हैं. उन्हें ओटीटी पर 'पाताल लोक' और 'पिचर्स' से भी पहचान मिली है.

मिर्जापुर फिल्म में 3 एक्टर्स की ग्रैंड एंट्री, गुड्डू भैया संग रवि किशन और जीतेंद्र कुमार 4 सितंबर को मचाएंगे असली भौकाल

कब रिलीज होगी 'मिर्जापुर द मूवी'?

मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. इसमें रसिका दुग्गल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा, श्वेता त्रिपाठी, सोनल एस चौहान और कुलभूषण खरबंदा सहित कई कलाकार नजर आएंगे. इसका डायरेक्शन गुरमीत सिंह ने किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 01:21 PM (IST)
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Jitendra Kumar RAVI KISHAN Mirzapur The Movie
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