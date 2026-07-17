क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के मुरीद हुए टॉम क्रूज, बोले- दोबारा देखना चाहता हूं फिल्म

हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रही है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म खूब नोट छाप रही है. अब इस बीच हॉलीवुड के 'मिशन इम्पॉसिबल' स्टार टॉम क्रूज ने फिल्म 'द ओडिसी' की जमकर तारीफ की है.

टॉम क्रूज ने शेयर की फोटो

टॉम क्रूज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर 'द ओडिसी' फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान की अपनी एक तस्वीर शेयर की. इसी के साथ उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, प्रोड्यूसर एम्मा और पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा कि सिनेमाघर में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस बेहद शानदार रहा और वो इसे दोबारा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.

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एक शानदार रात के लिए शुक्रिया...

टॉम क्रूज ने लिखा, 'वाह! क्रिस, एमा और आपकी शानदार कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत धन्यवाद. मूवी थिएटर में एक शानदार रात के लिए शुक्रिया. मैं इसे दोबारा देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.' तस्वीर में टॉम हाथ में मूवी की टिकट पकड़े हुए नजर आ रहे हैं.

Wow! To Chris, Emma, and ALL of your brilliant cast and crew. Thank you for an amazing night in a movie theater. I can’t wait to see it again! pic.twitter.com/e4GgJP8p6A — Tom Cruise (@TomCruise) July 16, 2026

'द ओडिसी' के बारे में जानिए

'द ओडिसी' के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हैं. फिल्म की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है. इसमें मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन, ऐन हैथवे और चार्लीज थेरॉन जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. ये फिल्म होमर की प्रसिद्ध ग्रीक महाकाव्य कविता पर आधारित है. इसमें ट्रोजन युद्ध के बाद योद्धा ओडीसियस के 10 साल लंबे स्ट्रगल को दिखाया गया है.

चार भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म

दर्शकों को शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए 'द ओडिसी' को आईमैक्स फॉर्मेट में तैयार किया गया है. फिल्म 17 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अंग्रेजी के अलावा इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देख सकें. वहीं, सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म भारत में पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है.

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