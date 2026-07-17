INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के मुरीद हुए टॉम क्रूज, बोले- दोबारा देखना चाहता हूं फिल्म

क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के मुरीद हुए टॉम क्रूज, बोले- दोबारा देखना चाहता हूं फिल्म

Tom Cruise Watched The Odyssey: टॉम क्रूज ने हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' की जमकर तारीफ की है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 17 Jul 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द ओडिसी' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रही है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म खूब नोट छाप रही है. अब इस बीच हॉलीवुड के 'मिशन इम्पॉसिबल' स्टार टॉम क्रूज ने फिल्म 'द ओडिसी' की जमकर तारीफ की है. 

टॉम क्रूज ने शेयर की फोटो
टॉम क्रूज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर 'द ओडिसी' फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान की अपनी एक तस्वीर शेयर की. इसी के साथ उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, प्रोड्यूसर एम्मा और पूरी टीम को बधाई देते हुए लिखा कि सिनेमाघर में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस बेहद शानदार रहा और वो इसे दोबारा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.

ये भी पढ़ें: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा

एक शानदार रात के लिए शुक्रिया...
टॉम क्रूज ने लिखा, 'वाह! क्रिस, एमा और आपकी शानदार कास्ट और क्रू को बहुत-बहुत धन्यवाद. मूवी थिएटर में एक शानदार रात के लिए शुक्रिया. मैं इसे दोबारा देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.' तस्वीर में टॉम हाथ में मूवी की टिकट पकड़े हुए नजर आ रहे हैं. 

'द ओडिसी' के बारे में जानिए
'द ओडिसी' के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन हैं. फिल्म की स्टोरी भी इन्होंने ही लिखी है. इसमें मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन, ऐन हैथवे और चार्लीज थेरॉन जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. ये फिल्म होमर की प्रसिद्ध ग्रीक महाकाव्य कविता पर आधारित है. इसमें ट्रोजन युद्ध के बाद योद्धा ओडीसियस के 10 साल लंबे स्ट्रगल को दिखाया गया है.

चार भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म
दर्शकों को शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देने के लिए 'द ओडिसी' को आईमैक्स फॉर्मेट में तैयार किया गया है. फिल्म 17 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अंग्रेजी के अलावा इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देख सकें. वहीं, सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म भारत में पहले दिन करीब 22 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है.

ये भी पढ़ेंः Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड

और पढ़ें
Published at : 17 Jul 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Tom Cruise The Odyssey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के मुरीद हुए टॉम क्रूज, बोले- दोबारा देखना चाहता हूं फिल्म
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के मुरीद हुए टॉम क्रूज, बोले- दोबारा देखना चाहता हूं फिल्म
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की 'आवारापन' की री-रिलीज डेट आई सामने, 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' से होगी टक्कर
इमरान हाशमी की 'आवारापन' की री-रिलीज डेट आई सामने, 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' से होगी टक्कर
बॉलीवुड
'हिरण को बहुत नजदीक से गोली मारी गई थी', 'काला हिरण- द बैटल फॉर लेगेसी' का टीजर रिलीज
'हिरण को बहुत नजदीक से गोली मारी गई थी', 'काला हिरण- द बैटल फॉर लेगेसी' का टीजर रिलीज
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 1 Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', दोपहर 4 बजे तक 6 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' के आगे बंपर ओपनिंग करेगी 'द ओडिसी', जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Aamir Khan ने किया बड़ा खुलासा, बोले- Phunsukh Wangdu का किरदार Sonam Wangchuk पर आधारित नहीं था
Sansani: बैड बीवी की आशिकी | Crime News
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सफलता नहीं मिली, मुझे अभी बहुत आगे जाना है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
विश्व
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन
मध्य प्रदेश
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
धार भोजशाला: प्रशासन की चिन्हित जमीन करीब 1 किमी दूर, मुस्लिम पक्ष ने नमाज से किया इनकार
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
ISRO Scientist Resign: ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
ISRO में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त! अब लिया बड़ा फैसला
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
नौकरी
New Delhi Police Commissioner: कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
कितने पढ़े-लिखे हैं दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर IPS अनुराग कुमार, कितनी मिलेगी उन्हें सैलरी? 
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget