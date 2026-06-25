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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों

Welcome To The Jungle Advance Booking: ‘वेलकम टू द जंगल’ ने रिलीज से पहले काटा बवाल, एडवांस बुकिंग में छाप डाले करोड़ों

Welcome To The Jungle Advance Booking: 'भूत बंगला' के बाद अक्षय कुमार अब 'वेलकम टू द जंगल' से धमाल मचाने आ रहे हैं. फिल्म को एडवांस बुकिंग में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 25 Jun 2026 09:51 AM (IST)
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अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पाटनी सहित मल्टी स्टारर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. वेलकम फ्रेचाइजी की फिल्म होने के चलते इसका रिलीज से पहले ही काफी माहौल बना हुआ है. ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. चलिए यहां जानते हैं 'वेलकम टू द जंगल' ने अपनी प्री टिकट सेल से कितना कलेक्शन कर लिया है.

'वेलकम टू द जंगल' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का काफी बज देखा जा रहा है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसकी पहले दिन के लिए जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है. इसी के साथ इसने अच्छी खासी प्री टिकट सेल कर ली है और रिलीज से पहले ही करोड़ों में कमा डाले हैं. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के डेटा के मुताबिक, 'वेलकम टू द जंगल' के अभी तक 39 हजार 267 टिकटों की सेल हो चुकी है और इसने बिना ब्लॉक सीटों के 89.42 लाख का कलेक्शन कर लिया है. वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री टिकट सेल की कमाई 2.74 करोड़ रुपये है. 

अभी फिल्म को रिलीज होने में एक दिन बचा है ऐसे में इसकी प्री टिकट सेल और बढ़ेगी. वहीं मेकर्स ने 25 जून को शाम 7:30 बजे से पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग रखी है. प्रीव्यू शो के लिए एडवांस बुकिंग 22 जून को शुरू हुई थी, जबकि रेगुलर शो के लिए टिकटों की बिक्री 23 जून से शुरू हुई. इस रणनीति का मकसद रिलीज से पहले फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ाना और फ़िल्म की ओपनिंग-डे की कमाई को बढ़ाना है.

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'वेलकम टू द जंगल' स्टार कास्ट
अहमद खान द्वारा निर्देशित, वेलकम टू द जंगल में कई कलाकार एक साथ नजर आएंगें. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रवीना टंडन, परेश रावल, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े और आफताब शिवदासानी हैं, कलाकारों में दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, लारा दत्ता, उर्वशी रौतेला, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी शामिल हैं.

'वेलकम टू द जंगल' रिलीज डेट
एए नाडियाडवाला, केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स और स्टार स्टूडियो18 द्वारा सीता फ़िल्म्स और राकेश डांग के साथ मिलकर पेश की गई इस फ़िल्म को फिरोज ए नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने प्रोड्यूस किया है. 'वेलकम टू द जंगल' दुनिया भर के सिनेमाघरों में 26 जून, 2026 को रिलीज हो रही है.

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Published at : 25 Jun 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Suniel Shetty Ravina Tandon Disha Patani Welcome To The Jungle
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