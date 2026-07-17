इमरान हाशमी की 'आवारापन' की री-रिलीज डेट आई सामने, 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' से होगी टक्कर

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. दर्शक फिल्म की रिलीज का बेस्ब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब 'आवारापन 2' की रिलीज से पहले मेकर्स ने फैंस को खास तोहफा देने का फैसला किया है. साल 2007 में आई फिल्म 'आवारापन' को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

'आवारापन' की री-रिलीज डेट आई सामने

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी की 'आवारापन' 31 जुलाई 2026 को एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि 'आवारापन' आज भी अपनी दमदार स्टारकास्ट, बेहतरीन कहानी और इमोशनल सीन्स के साथ-साथ यादगार म्यूजिक की वजह से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है.

यही वजह है कि मेकर्स ने 'आवारापन 2' की रिलीज से पहले पहली फिल्म को दोबारा बड़े पर्दे पर लाने का फैसला किया है, ताकि दर्शक सीक्वल से पहले एक बार फिर इस कहानी से जुड़ सकें.

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'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' से होगा क्लैश

सूत्र ने आगे बताया कि 'आवारापन' की री-रिलीज का मुकाबला हॉलीवुड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' से होगा, जो भारत में 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. माना जा रहा है कि 'स्पाइडर-मैन' शानदार ओपनिंग करेगी, लेकिन मेकर्स को उम्मीद है कि 'आवारापन' की री-रिलीज को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा.

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'आवारापन' अपनी रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस पर भले ही सफल नहीं रही थी, लेकिन बाद में टीवी, होम वीडियो और ओटीटी के जरिए इस फिल्म ने कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया. 'आवारापन' की री-रिलीज को लेकर मेकर्स की ओर से जल्द ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है.

कब रिलीज होगी 'आवारापन 2'?

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी, शबाना आजमी समेत कई कलाकार नजर आएंगे. दर्शक दिशा पाटनी और इमरान हाशमी को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं.

बता दें, 'आवारापन 2' की टक्कर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से देखने को मिलेगी, जो 13 अगस्त को रिलीज होगी.

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