'रामायण' का ट्रेलर देख उड़े 'जवान' डायरेक्टर एटली के होश, कहा- कमाल की कारीगरी है

Ramayana Trailer: अपने ऐलान के साथ से ही फिल्म 'रामायण' की जोर-शोर से चर्चा हो रही है. जैसे-जैसे इसकी रिलीज का वक्त नजदीक आ रहा है फिल्म किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाती है. जल्द ही इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है. हालांकि इससे पहले शनिवार को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए दिल्ली में एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें 'जवान' फिल्म के डायरेक्टर एटली भी शामिल हुए थे. अब उन्होंने रामायण के ट्रेलर की जमकर तारीफ की है और इसके लीड एक्टर्स को भी सराहा है.

एटली ने देखा 'रामायण' का ट्रेलर

शनिवार शाम को दिल्ली में रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट का आयोजन 'भारत मंडपम' में किया गया था. इसमें रणबीर कपूर, अरुण गोविल, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे आदि शामिल हुए. स्टार्स के अलावा ट्रेलर लॉन्च इवेंट में साधु-संतों ने भी शिरकत की थी. वहीं इस इवेंट का हिस्सा एटली भी बने थे. अब उन्होंने रामायण का ट्रेलर देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है.

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एटली बोले- हर फ्रेम भव्य और जादुई लगता है

रामायण का ट्रेलर देखकर एटली मंत्रमुग्ध हो गए. उन्होंने एक्स पर इसकी जमकर तारीफ की है. उन्होंने इसके मेकर्स और स्टार्स की भी तारीफ़ की है. एटली ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'रामायण के ट्रेलर ने मुझे खुश और हैरान कर दिया है. नमित मल्होत्रा सर और नितेश तिवारी सर की कारीगरी कमाल की है.' बता दें कि नितेश रामायण के डायरेक्टर और नमित प्रोड्यूसर हैं.

Absolutely blown away by the #Ramayana trailer! What a vision by @NamitMalhotra sir and what incredible craft from @niteshtiwari22 sir.@TheNameIsYash bro looks unbelievably lethal, Ranbir Kapoor bro is stunning, and @Sai_Pallavi92 is ethereal. Every frame feels grand, fresh,… — atlee (@Atlee_dir) July 20, 2026

एटली ने आगे रावण बने एक्टर यश के लिए लिखा कि उनका लुक इन्क्रेडिबल है. वहीं श्री राम बने रणबीर कपूर को उन्होंने शानदार बताया. जबकि माता सीता के रोल में नजर आई साई पल्लवी को उन्होंने खूबसूरत और दिव्य कहा. डायरेक्ट ने आगे लिखा, 'हर फ़्रेम भव्य, नया और जादू जैसा लगता है पूरी टीम को ब्लॉकबस्टर सफलता की शुभकामनाएं. यह सच में एक एपिक फ़िल्म लग रही है.'

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कब रिलीज होगी 'रामायण'?

दो पार्ट में बन रही रामायण का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर आएगा. जबकि इसका ट्रेलर 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होने वाला है इसके बाद इसका एक और ट्रेलर आएगा वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर लाया जाएगा. दोनों पार्ट्स का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है.