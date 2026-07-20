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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'हर फ्रेम में जादू है...' 'रामायण' का ट्रेलर देख उड़े 'जवान' डायरेक्टर एटली के होश, कहा- कमाल की कारीगरी है

'हर फ्रेम में जादू है...' 'रामायण' का ट्रेलर देख उड़े 'जवान' डायरेक्टर एटली के होश, कहा- कमाल की कारीगरी है

Ramayana Trailer: दिल्ली में हुए 'रामायण' ट्रेलर लॉन्च इवेंट में डायरेक्टर एटली भी शामिल हुए थे. उन्होंने अब ट्रेलर को लेकर अपना रिव्यू शेयर किया है. एटली ने मेकर्स और लीड एक्टर्स की जमकर तारीफ की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 20 Jul 2026 01:11 PM (IST)
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Ramayana Trailer: अपने ऐलान के साथ से ही फिल्म 'रामायण' की जोर-शोर से चर्चा हो रही है. जैसे-जैसे इसकी रिलीज का वक्त नजदीक आ रहा है फिल्म किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाती है. जल्द ही इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है. हालांकि इससे पहले शनिवार को कुछ चुनिंदा लोगों के लिए दिल्ली में एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया था, जिसमें 'जवान' फिल्म के डायरेक्टर एटली भी शामिल हुए थे. अब उन्होंने रामायण के ट्रेलर की जमकर तारीफ की है और इसके लीड एक्टर्स को भी सराहा है.

एटली ने देखा 'रामायण' का ट्रेलर

शनिवार शाम को दिल्ली में रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट का आयोजन 'भारत मंडपम' में किया गया था. इसमें रणबीर कपूर, अरुण गोविल, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे आदि शामिल हुए. स्टार्स के अलावा ट्रेलर लॉन्च इवेंट में साधु-संतों ने भी शिरकत की थी. वहीं इस इवेंट का हिस्सा एटली भी बने थे. अब उन्होंने रामायण का ट्रेलर देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है.

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एटली बोले- हर फ्रेम भव्य और जादुई लगता है

रामायण का ट्रेलर देखकर एटली मंत्रमुग्ध हो गए. उन्होंने एक्स पर इसकी जमकर तारीफ की है. उन्होंने इसके मेकर्स और स्टार्स की भी तारीफ़ की है. एटली ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'रामायण के ट्रेलर ने मुझे खुश और हैरान कर दिया है. नमित मल्होत्रा सर और नितेश तिवारी सर की कारीगरी कमाल की है.' बता दें कि नितेश रामायण के डायरेक्टर और नमित प्रोड्यूसर हैं.

एटली ने आगे रावण बने एक्टर यश के लिए लिखा कि उनका लुक इन्क्रेडिबल है. वहीं श्री राम बने रणबीर कपूर को उन्होंने शानदार बताया. जबकि माता सीता के रोल में नजर आई साई पल्लवी को उन्होंने खूबसूरत और दिव्य कहा. डायरेक्ट ने आगे लिखा, 'हर फ़्रेम भव्य, नया और जादू जैसा लगता है पूरी टीम को ब्लॉकबस्टर सफलता की शुभकामनाएं. यह सच में एक एपिक फ़िल्म लग रही है.'

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कब रिलीज होगी 'रामायण'?

दो पार्ट में बन रही रामायण का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर आएगा. जबकि इसका ट्रेलर 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होने वाला है इसके बाद इसका एक और ट्रेलर आएगा वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर लाया जाएगा. दोनों पार्ट्स का बजट 4 हजार करोड़ रुपये है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
:Ramayana Atlee Ramayana
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