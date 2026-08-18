Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' ने तोड़ा इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'गदर' भी रह गई पीछे

बॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' ने तोड़ा इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'गदर' भी रह गई पीछे

'बंटवारा 1947' को बॉक्स ऑफिस पर ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने 4 दिनों में कई फिल्मों को पछाड़ भी दिया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 18 Aug 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

'बंटवारा 1947' में सनी देओल लीड रोल में हैं और खूब तारीफ बटोर रहे हैं. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू भी मिले. इस फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल जैसे स्टार्स ने भी बखूबी परफॉर्म किया. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म ने 4 दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर कौनसे रिकॉर्ड बनाए.

'बंटवारा 1947' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन 2 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन फिल्म को 6,771 शोज मिले. फिल्म को 11 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने चार दिन में टोटल 28.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 33.95 करोड़ कमाए. फिल्म ने चौथे दिन ओवरसीज मार्केट में 75 लाख की कमाई की. वहीं 4 दिन में टोटल 6.25 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 40.20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि फिल्म ने 5.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म को पहले दिन 8721 शोज मिले और ऑक्यूपेंसी 15 परसेंट रही. दूसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़ी और फिल्म ने 13.50 करोड़ कमाए. फिल्म को इंडिपेंडेंस डे का फायदा मिला. फिल्म को दूसरे दिन 8,071 शोज मिले और 34 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ कमाए. फिल्म को 7239 शोज मिले और 22 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

ये भी पढ़ें- 'बंटवारा 1947’ के खिलाफ आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड का प्रदर्शन, फिल्म पर लगाया ये आरोप

'गदर: एक प्रेम कथा' को पछाड़ा

सोमवार की कमाई की बात करें तो 'बंटवारा 1947' ने सनी देओल की दो फिल्मों को पछाड़ दिया. 'बंटवारा 1947' ने सोमवार को 2 करोड़ कमाए. वहीं 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाय' ने चौथे दिन1.58 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं 'फिल्म गदर: एक प्रेम कथा' ने चौथे दिन 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया था.

सोमवार को सनी देओल की किस फिल्म ने कितना कमाया?
सनी देओल की सोमवार को कमाई के मामले में सबसे आगे 'बॉर्डर 2' है. फिल्म ने 59 करोड़ कमाए थे. वहीं 'गदर 2' दूसरे नंबर पर है. फिल्म ने 38.70 करोड़ का बिजनेस किया था. तीसरे नंबर पर 14 करोड़ की कमाई के साथ 'जाट' है. चौथे नंबर पर 'यमला पगला दीवाना' है. इस फिल्म ने 4.43 करोड़ का बिजनेस किया था. पांचवें नंबर पर 'यमला पगला दीवाना 2' है. फिल्म ने 3.30 करोड़ कमाए थे.

छठे नंबर पर 'सिंह साहब द ग्रेट' है और फिल्म ने 2.43 करोड़ कमाए. सातवें नंबर पर 'बंटवारा 1947' है. फिल्म ने 2 करोड़ कमाए है. आठवें नंबर पर 1.58 करोड़ की कमाई के साथ 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाय' है. और नौवें नंबर पर 1.45 करोड़ की कमाई के साथ 'गदर: एक प्रेम कथा' है.

ये भी पढ़ें- 'द ट्रेटर्स' के में क्या ले सकते हैं स्टेरॉयड्स? एक्टर साहिल ने किया खुलासा

'बंटवारा 1947' ने इन फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा

इसके अलावा सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने चार दिनों की कमाई (28.50 करोड़) के मामले में अपनी ही कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है. सनी की 'चुप' ने 9.75 करोड़, 'ब्लैंक' ने 5.15 करोड़, 'भैयाजी सुपरहिट' ने 6.25 करोड़, 'मौहल्ला अस्सी' ने 1.64 करोड़, 'यमला पगला दीवाना' ने 9.60 करोड़, 'पोस्टर बॉय' ने 12.73 करोड़, 'महाभारत' ने 1.36 करोड़, 'फॉक्स' ने 2.87 करोड़, 'अपने' ने 22.07 और 'बिग ब्रदर' ने 4.94 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' ने तोड़ा इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'गदर' भी रह गई पीछे
बॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' ने तोड़ा इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'गदर' भी रह गई पीछे
बॉलीवुड
Box Office: 5वें दिन 6 तक 94 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' की कमाई
5वें दिन 6 तक 94 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें-'बंटवारा 1947' की कमाई
बॉलीवुड
'तुम बहुत लंबे हो, घर जाओ', स्ट्रगल के दौरान अमिताभ बच्चन को क्या क्या सुनना पड़ा
'तुम बहुत लंबे हो, घर जाओ', स्ट्रगल के दौरान अमिताभ बच्चन को क्या क्या सुनना पड़ा
बॉलीवुड
'नागिन' की होगी बड़े पर्दे पर एंट्री, एकता कपूर ने किया ऐलान, कौन बनेगी नई नागिन?
'नागिन' की होगी बड़े पर्दे पर एंट्री, एकता कपूर ने किया ऐलान, कौन बनेगी नई नागिन?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी, HC से याचिका खारिज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद पर चोट! रक्षाबंधन से लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता कानून
महाराष्ट्र: लव जिहाद पर चोट! रक्षाबंधन से लागू होगा धार्मिक स्वतंत्रता कानून
क्रिकेट
सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
काव्या मारन की शादी फिक्स? सामने आई तारीख; जानें दूल्हा कौन
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
विश्व
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इमरान को बड़ी राहत! शहबाज-मुनीर ने नहीं सुनी तो SC ने दिया बड़ा आदेश
इंडिया
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
तृषा के सैल्यूट पर स्टालिन की पार्टी ने उठाया सवाल, कहा- 'क्या ये...'
ट्रेंडिंग
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
सरेआम मारी गोली फिर दुकान के बाहर रखा सिलेंडर ले उड़े चोर- देखें वीडियो
इंडिया
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
'सोनिया की रगों में इटैलिन खून', वंदे मातरम विवाद पर बोले केन्द्रीय मंत्री
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget