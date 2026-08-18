बॉक्स ऑफिस: 'बंटवारा 1947' ने तोड़ा इन 10 फिल्मों का रिकॉर्ड, 'गदर' भी रह गई पीछे

'बंटवारा 1947' में सनी देओल लीड रोल में हैं और खूब तारीफ बटोर रहे हैं. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हुई. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू भी मिले. इस फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल जैसे स्टार्स ने भी बखूबी परफॉर्म किया. ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म ने 4 दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर कौनसे रिकॉर्ड बनाए.

'बंटवारा 1947' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन 2 करोड़ की कमाई की. चौथे दिन फिल्म को 6,771 शोज मिले. फिल्म को 11 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने चार दिन में टोटल 28.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 33.95 करोड़ कमाए. फिल्म ने चौथे दिन ओवरसीज मार्केट में 75 लाख की कमाई की. वहीं 4 दिन में टोटल 6.25 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 40.20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि फिल्म ने 5.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म को पहले दिन 8721 शोज मिले और ऑक्यूपेंसी 15 परसेंट रही. दूसरे दिन फिल्म की कमाई बढ़ी और फिल्म ने 13.50 करोड़ कमाए. फिल्म को इंडिपेंडेंस डे का फायदा मिला. फिल्म को दूसरे दिन 8,071 शोज मिले और 34 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. तीसरे दिन फिल्म ने 7.25 करोड़ कमाए. फिल्म को 7239 शोज मिले और 22 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

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'गदर: एक प्रेम कथा' को पछाड़ा

सोमवार की कमाई की बात करें तो 'बंटवारा 1947' ने सनी देओल की दो फिल्मों को पछाड़ दिया. 'बंटवारा 1947' ने सोमवार को 2 करोड़ कमाए. वहीं 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाय' ने चौथे दिन1.58 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं 'फिल्म गदर: एक प्रेम कथा' ने चौथे दिन 1.45 करोड़ का कलेक्शन किया था.

सोमवार को सनी देओल की किस फिल्म ने कितना कमाया?

सनी देओल की सोमवार को कमाई के मामले में सबसे आगे 'बॉर्डर 2' है. फिल्म ने 59 करोड़ कमाए थे. वहीं 'गदर 2' दूसरे नंबर पर है. फिल्म ने 38.70 करोड़ का बिजनेस किया था. तीसरे नंबर पर 14 करोड़ की कमाई के साथ 'जाट' है. चौथे नंबर पर 'यमला पगला दीवाना' है. इस फिल्म ने 4.43 करोड़ का बिजनेस किया था. पांचवें नंबर पर 'यमला पगला दीवाना 2' है. फिल्म ने 3.30 करोड़ कमाए थे.

छठे नंबर पर 'सिंह साहब द ग्रेट' है और फिल्म ने 2.43 करोड़ कमाए. सातवें नंबर पर 'बंटवारा 1947' है. फिल्म ने 2 करोड़ कमाए है. आठवें नंबर पर 1.58 करोड़ की कमाई के साथ 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाय' है. और नौवें नंबर पर 1.45 करोड़ की कमाई के साथ 'गदर: एक प्रेम कथा' है.

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'बंटवारा 1947' ने इन फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा

इसके अलावा सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने चार दिनों की कमाई (28.50 करोड़) के मामले में अपनी ही कई फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है. सनी की 'चुप' ने 9.75 करोड़, 'ब्लैंक' ने 5.15 करोड़, 'भैयाजी सुपरहिट' ने 6.25 करोड़, 'मौहल्ला अस्सी' ने 1.64 करोड़, 'यमला पगला दीवाना' ने 9.60 करोड़, 'पोस्टर बॉय' ने 12.73 करोड़, 'महाभारत' ने 1.36 करोड़, 'फॉक्स' ने 2.87 करोड़, 'अपने' ने 22.07 और 'बिग ब्रदर' ने 4.94 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया था.