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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडचीन के बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने की तैयारी में 'रामायण', मेकर्स ने बनाया ये 'मास्टरप्लान'

चीन के बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करने की तैयारी में 'रामायण', मेकर्स ने बनाया ये 'मास्टरप्लान'

4 हजार करोड़ी 'रामायण' दुनियाभर में रिलीज होगी. वहीं चीन में भी इसे लेकर मेकर्स तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं. मेकर्स ने पड़ोसी देश की ऑडियंस को ध्यान में रहते हुए एक मास्टरप्लान बनाया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Jul 2026 12:53 PM (IST)
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इन दिनों अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा बात हो रही है तो वो है रणबीर कपूर की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रामायण'. दो पार्ट में रिलीज होने वाली इस फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा. चार हजार करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बन रही रामायण को मेकर्स दुनियाभर में बड़े लेवल पर उतारने वाले हैं. वहीं अब खबरें हैं कि पड़ोसी देश चीन में भी इसी भव्यता के साथ पेश किया जाएगा और इसके लिए मेकर्स मास्टरप्लान बना रहे हैं.

चीन में 'रामायण' के लिए मेकर्स बना रहे मास्टरप्लान

चीन में कई बॉलीवुड फिल्मों ने ताबड़तोड़ पैसा छापा है. चीन सिनेमा के नजरिए से एक बड़ा मार्केट है. यहां भारी सख्या में स्क्रीन्स है और रामायण के मेकर्स पड़ोसी देश की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा मास्टरप्लान बना रहे हैं. मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक रामायण की टीम चीन में सितंबर-अक्टूबर में एक बड़ा प्रमोशनल इवेंट आयोजित करेगी. इसका हिस्सा रणबीर कपूर और फिल्म की लीड एक्ट्रेस साई पल्लवी भी हो सकती हैं

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बताया जा रहा है कि रामायण के मेकर्स रामायण को चीन में बड़े पैमाने पर रिलीज करने के लिए चीनी एग्जीबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के संपर्क में हैं. यहां डायरेक्ट फिल्म को रिलीज न करके पहले रामायण की टीम चीनी ऑडियंस से रूबरू होने की प्लानिंग में है. 

रखी जाएगी रामायण की स्क्रीनिंग 

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के पिंग्याओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रामायण की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाएगी. ये आयोजन 24 सितंबर को होगा. रामायण के मेकर्स इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं. वहीं चीन के 'गोल्डन वीक' के दौरान भी रामायण का जोर-शोर से प्रमोशन किया जाएगा. इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी.

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कब रिलीज होगी 'रामायण'?

रामायण में भगवान श्री राम के रोल में रणबी रकपूर हैं. तो वहीं साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं. यश फिल्म में रावण के किरदार में नजर आएंगे. इसका डायरेक्शन नितेश तिवारी कर रहे हैं और प्रोड्यसूर हैं नमित मल्होत्रा. 4 हजार करोड़ी रामायण का पहला पार्ट दुनियाभर में इस साल दिवाली पर और दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर दस्तक देगा.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana
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