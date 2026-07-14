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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ड्रेस ट्राई करो ना', पैप्स की बात सुन भड़कीं जरीन खान, बोली, 'मुझ से फालतूगिरी की बात नहीं'

'ड्रेस ट्राई करो ना', पैप्स की बात सुन भड़कीं जरीन खान, बोली, 'मुझ से फालतूगिरी की बात नहीं'

Zareen Khan Angry On Paparaazi: एक्ट्रेस जरीन खान ने हाल ही में पैप्स की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने पैप्स को हद में रहने के लिए कहा. आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ कि एक्ट्रेस इतना भड़क गईं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 12:25 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो पैपराजी पर भड़कती नजर आई. हाल ही में एक्ट्रेस को स्पॉट किया गया था, इस दौरान किसी ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि एक्ट्रेस का गुस्स बढ़ गया और उन्होंने पैप्स को खरीखोटी सुनाई. एक्ट्रेस ने तुरंत नाराजगी जताते हुए पैपराजी को उनकी मर्यादा में भी रहने का कहा.

जरीन खान ने लगाई पैप्स की क्लास
दरअसल बीते दिन, जरीन खान मुंबई में एक क्लोदिंग ब्रांड के लॉन्च इवेंट में पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए और ब्रांड के कलेक्शन की डेनिम जैकेट व ड्रेस भी फ्लॉन्ट की. इसी बीच माहौल उस वक्त असहज हो गया, जब एक फोटोग्राफर ने मजाकिया अंदाज में जरीन से कहा कि वो वहीं उनके सामने आउटफिट ट्राई करके दिखाएं. ये टिप्पणी सुनते ही एक्ट्रेस नाराज हो गईं.

ये भी पढ़ेंः तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच

फोटोग्राफर की बात सुनकर जरीन खान का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'तुम लोगों के सामने? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला.' इसके बाद उन्होंने कहा, 'मेरे साथ ऐसी फालतूगिरी वाली बातें मत करना, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी. आप सभी अपनी हद में रहिए.'

 
 
 
 
 
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लोग कर रहें तारीफ
जरीन खान का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई यूजर्स ने उनके इस रवैये की तारीफ की और कहा कि उन्होंने सही समय पर गलत व्यवहार का विरोध किया. एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सही किया, जरीन अपनी जगह सही हैं.' वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'जरीन बिल्कुल सही हैं. उन्होंने स्टैंड लिया.'

जरीन खान का करियर
बता दें, जरीन खान ने साल 2010 में सलमान खान के साथ फिल्म 'वीर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकी. इसके बाद वो 2011 में फिल्म 'रेडी' के मशहूर गाने 'कैरेक्टर ढीला' में सलमान खान के साथ नजर आईं.

जरीन ने अपने करियर में 'हाउसफुल 2', पंजाबी फिल्म 'जट्ट जेम्स बॉन्ड', 'हेट स्टोरी 3', 'अक्सर 2' और '1921' जैसी फिल्मों में काम किया. पिछले कुछ समय से वह बड़े पर्दे से दूर हैं. आखिरी बार वह साल 2021 में जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म 'हम भी अकेले, तुम भी अकेले' में नजर आई थीं. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Jul 2026 12:25 PM (IST)
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Zareen Khan
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