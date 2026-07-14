Aamir Khan ने तीसरी शादी करके लव जिहाद किया? Baba Ramdev बोले- उसे बुढापा आ गया है...

Baba Ramdev On Aamir Khan Third Marriage: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में तीसरी शादी की थी. दो तलाक का दर्द झेलने के बाद एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से 61 साल की उम्र में शादी रचाई है. आमिर के इस कदम को लेकर कई लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं.

अब योग गुरु रामदेव बाबा ने भी कहा है कि वो तीन-चार शादियों के समर्थ में नहीं है. इसके साथ-साथ उन्होंने आमिर की तीसरी शादी का मजाक भी उड़ाया और कहा कि आमिर का बुढ़ापा आ गया है. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए एक्टर पर जमकर निशाना साधा है.

सवाल- लव जिहाद किया है, आपके क्या विचार हैं?

जवाब- मेरे विचार ये हैं कि भैया एक शादी अच्छे से कर लो. बच्चे थोड़े ठीक-ठाक पैदा कर लो. उनको समर्थ बना लो. मैं तो तीन-तीन चार-चार शादियों का किसी भी कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी इंसान है. तीन-तीन चार-चार शादियों का मैं तो समर्थक नहीं हूं.

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जवाब- शादी में आपने मेरा विचार पूछा मैं तो चाहता हूं कि लोग एक शादी करें दो-तीन बच्चे पैदा करें उनको बहुत समर्थ बनाएं चरित्रवान बनाएं और जो है किसी भी प्रकार के आपस की घृण नफरत से बचें और जनसंख्या भी देश में एक नियंत्रित रहेगी तो आप जमीनें सड़कें एयरपोर्ट तो नहीं बढ़ा तो जनसंख्या भी नियंत्रित होनी चाहिए और आपस में मिल-जुल के प्रेम से रहना चाहिए. हिंदू मुसलमान के यह जो पूरा नफरत वाला मामला है मैं तो इससे कोई ताल्लुक नहीं.

सवाल- आमिर खान ने क्या लव जिहाद किया है तीन हिंदू लड़कियों से शादी करके?

जवाब- अब मैं तो कह रहा हूं कि आमिर खान को अब एक तरह से बुढ़ापा ही आ गया है. इस उम्र में नई-नई खुराफात क्यों सूझती है भैया? अच्छा ये जो इनकी पहली दो पत्नियां थी फिर उनको बुलाता क्यों है? यदि उनसे प्रेम नहीं प्रेम करता है तो उनसे कोई घृणा नहीं है. उनसे कोई नफरत नहीं है. प्रेम ही है तो फिर उन्हीं के साथ निभा लेता?

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नितेश राणे ने भी साधा था निशाना

आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी निशाना साधा है. उन्होंने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में हिंदू समाज को गंभीरता से सोच-विचार करना चाहिए. आगे उन्होंने कहा था कि युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें आखिर इससे क्या प्रेरणा मिलेगी?