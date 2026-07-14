INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAamir Khan ने तीसरी शादी करके लव जिहाद किया? Baba Ramdev बोले- उसे बुढापा आ गया है...

Aamir Khan ने तीसरी शादी करके लव जिहाद किया? Baba Ramdev बोले- उसे बुढापा आ गया है...

Baba Ramdev On Aamir Khan Marriage: बाबा रामदेव ने आमिर खान की तीसरी शादी पर तीखा बयान दिया है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि वो तीन-चार शादियों के समर्थन में बिल्कुल नहीं है, चाहे धर्म कोई भी हो.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Jul 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

Baba Ramdev On Aamir Khan Third Marriage: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने हाल ही में तीसरी शादी की थी. दो तलाक का दर्द झेलने के बाद एक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से 61 साल की उम्र में शादी रचाई है. आमिर के इस कदम को लेकर कई लोग कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. 

अब योग गुरु रामदेव बाबा ने भी कहा है कि वो तीन-चार शादियों के समर्थ में नहीं है. इसके साथ-साथ उन्होंने आमिर की तीसरी शादी का मजाक भी उड़ाया और कहा कि आमिर का बुढ़ापा आ गया है. उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए एक्टर पर जमकर निशाना साधा है. 

सवाल- लव जिहाद किया है, आपके क्या विचार हैं?

जवाब- मेरे विचार ये हैं कि भैया एक शादी अच्छे से कर लो. बच्चे थोड़े ठीक-ठाक पैदा कर लो. उनको समर्थ बना लो. मैं तो तीन-तीन चार-चार शादियों का किसी भी कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी इंसान है. तीन-तीन चार-चार शादियों का मैं तो समर्थक नहीं हूं.

ये भी पढ़ें: 'आवारापन 2' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स! इमरान हाशमी की एक अदद हिट की ख्वाहिश करेगी पूरी? जानें- प्रीडिक्शन

जवाब- शादी में आपने मेरा विचार पूछा मैं तो चाहता हूं कि लोग एक शादी करें दो-तीन बच्चे पैदा करें उनको बहुत समर्थ बनाएं चरित्रवान बनाएं और जो है किसी भी प्रकार के आपस की घृण नफरत से बचें और जनसंख्या भी देश में एक नियंत्रित रहेगी तो आप जमीनें सड़कें एयरपोर्ट तो नहीं बढ़ा तो जनसंख्या भी नियंत्रित होनी चाहिए और आपस में मिल-जुल के प्रेम से रहना चाहिए. हिंदू मुसलमान के यह जो पूरा नफरत वाला मामला है मैं तो इससे कोई ताल्लुक नहीं.

सवाल- आमिर खान ने क्या लव जिहाद किया है तीन हिंदू लड़कियों से शादी करके?

जवाब- अब मैं तो कह रहा हूं कि आमिर खान को अब एक तरह से बुढ़ापा ही आ गया है. इस उम्र में नई-नई खुराफात क्यों सूझती है भैया? अच्छा ये जो इनकी पहली दो पत्नियां थी फिर उनको बुलाता क्यों है? यदि उनसे प्रेम नहीं प्रेम करता है तो उनसे कोई घृणा नहीं है. उनसे कोई नफरत नहीं है. प्रेम ही है तो फिर उन्हीं के साथ निभा लेता?

ये भी पढ़ें: हॉलीवुड फिल्म ने इंडिया में बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड वाली हॉरर फिल्म

नितेश राणे ने भी साधा था निशाना

आमिर खान की तीसरी शादी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी निशाना साधा है. उन्होंने आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा था कि ऐसे मामलों में हिंदू समाज को गंभीरता से सोच-विचार करना चाहिए. आगे उन्होंने कहा था कि युवा उनकी फिल्में देखते हैं, उन्हें आखिर इससे क्या प्रेरणा मिलेगी?

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Swami Ramdev Ramdev Baba
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Aamir Khan ने तीसरी शादी करके लव जिहाद किया? Baba Ramdev बोले- उसे बुढापा आ गया है...
Aamir Khan ने तीसरी शादी करके लव जिहाद किया? Baba Ramdev बोले- उसे बुढापा आ गया है...
बॉलीवुड
Monday Box Office: मंडे को बॉक्स ऑफिस पर रहा 'धमाल 4' का कब्जा, लाखों में सिमटी 'वेलकम टू जंगल', जानें- 'अल्फा' का हाल
मंडे को बॉक्स ऑफिस पर रहा 'धमाल 4' का कब्जा, जानं-'वेलकम टू जंगल' और 'अल्फा' का हाल
बॉलीवुड
'न सिगरेट पीता, न शराब...तू कैसा हीरो', Govinda ने स्ट्रगल पर कहा- लोग मुझ पर हंसते थे...
'न सिगरेट पीता, न शराब...तू कैसा हीरो', गोविंदा ने स्ट्रगल पर कहा- लोग मुझ पर हंसते थे
बॉलीवुड
79 साल की उम्र में शत्रुघ्न सिन्हा ने फैन के साथ की ऐसी हरकत, Video देख भड़के लोग, कहा- फालतू में सिर पे चढ़ा रखा है
शत्रुघ्न सिन्हा ने फैन के साथ की ऐसी हरकत, Video देख भड़के लोग, कहा- फालतू में सिर पे चढ़ा रखा है
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी और बेल के बाद वीणा मानवी रोने लगीं, नितिन नवीन का नाम क्यों लिया?
बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी और बेल के बाद वीणा मानवी रोने लगीं, नितिन नवीन का नाम क्यों लिया?
क्रिकेट
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
विश्व
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 18: 'वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
वेलकम टू द जंगल' तीसरे मंडे हुई फुस्स, 18वें दिन लाखों में सिमटी कमाई, जानें- टोटल कलेक्शन
इंडिया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
एग्रीकल्चर
एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला
एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला
ऑटो
E20 को लेकर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों पर दिए कड़े एक्शन के निर्देश, जानिए क्या है मामला?
E20 को लेकर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों पर दिए कड़े एक्शन के निर्देश, जानिए क्या है मामला?
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget