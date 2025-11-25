मटन खाने की वजह से रणबीर कपूर हुए ट्रोल, यूजर्स ने पूछा- रामायण के लिए नॉनवेज छोड़ा था न, क्या हुआ?
रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. उनका नॉनवेज खाते हुए वीडियो वायरल है. यूजर्स रणबीर के नॉनवेज खाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं.
एक्टर रणबीर कपूर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. कुछ समय पहले खबरें आई थीं कि रणबीर ने फिल्म रामायण के लिए नॉनवेज छोड़ दिया है. नितेश तिवारी की इस फिल्म में वो राम का रोल प्ले कर रहे हैं. इस फिल्म के लिए रणबीर के सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं. खबरें ये भी थीं कि उन्होंने स्मोकिंग भी छोड़ दी है और वो डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं. मेडिटेशन करते हैं और मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं.
हालांकि, अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें रणबीर को नॉनवेज खाते हुए देखा जा सकता है. दरअसल, रणबीर को डॉक्यूमेंट्री डायनिंग विद द कपूर्स में देखा गया. इसमें रणबीर की पूरी फैमिली ने साथ में मिलकर लंच किया और राज कपूर की लेगेसी को लेकर बात की.
वीडियो में देखा जा सकता है कि रणबीर की बुआ के बेटे अरमान जैन फिश करी और राइस और जंगली मटन पूरी कपूर फैमिली को सर्व करते हैं. रणबीर को नीतू कपूर, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रीमा जैन, सैफ अली खान के साथ देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है. कुछ यूजर्स का कहना है कि रणबीर ने फिल्म की वजह से पब्लिसिटी स्टंट किया था.
एक यूजर ने लिखा- रणबीर की पीआर टीम ने दाा किया था कि उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया है. वो फिल्म रामायण में भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं और इसी सम्मान में उन्होंने ऐसा किया है. लेकिन अब उन्हें फिश करी, मटन और पाया खाते देखा जा सकता है. रणबीर कपूर के पास बॉलीवुड में जबरदस्त पीआर है.
बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म रामायण दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म में सई पल्लवी सीता के रोल में हैं. वहीं रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं.
