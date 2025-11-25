इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना की 23 नंवबर को म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल संग शादी होनी थी. शादी की रस्में शुरू हो गई थीं. लेकिन फिर शादी को पोस्टपोन करना पड़ा. दरअसल, स्मृति के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी. उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा.

इसके कुछ समय बाद ही पलाश की भी तबीयत खराब हो गई थी. पलाश को भी हॉस्पिटल ले जाया गया. पलाश अब हॉस्पिटल से आ गए हैं और पहले से बेहतर हैं.

कैसे हैं स्मृति मंधाना के पिता?

पलाश की मां अमिता ने उनका हेल्थ अपडेट दिया है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पलाश की मां ने कहा कि स्मृति के पिता शादीसे बहुत खुश थे. उन्होंने संगीत में बहुत डांस किया था. वो इंस्टाग्राम पर भी स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे. अभी उनको मॉनिटरिंग की जरुरत है. उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है. ये फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है. शायद इसलिए क्योंकि शादियों का सीज़न है और बहुत बिजी एक्टिविटी है.

रो-रोकर पलाश का हो गया था बुरा हाल

आगे उन्होंने कहा, 'पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है. स्मृति से ज्यादा ये दोनों क्लोज हैं. जब उनको हो गया तो स्मृति से पहेल पलाश ने निर्णय लिया कि उसको अभी फेरे नहीं करने जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते.'

उन्होंने बताया, 'हल्दी होने के बाद से हमने उसे बाहर नहीं जाने दिया. रोते रोते एक दम तबीयत खराब हो गई. 4 घंटे हॉस्पिटल में रखना पड़ा. IV ड्रिप चढ़ी. ECG हुआ और दूसरे टेस्ट हुए. सब नॉर्मल आए लेकिन स्ट्रेस बहुत है. पलाश को हम मुंबई ले आए हैं. वो अब पहले से बेहतर है और आराम कर रहा है. लेकिन टेंशन है. उसकी बहन पलक भी सांगली से आ गई है.'

बता दें कि स्मृति मंधाना ने भी सोशल मीडिया से शादी से जुड़ी पोस्ट को हटा दिया है.