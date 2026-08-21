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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' पर बड़ा अपडेट, 'स्पिरिट' के 6 महीने बाद शुरू होगी शूटिंग

रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' पर बड़ा अपडेट, 'स्पिरिट' के 6 महीने बाद शुरू होगी शूटिंग

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल पार्क' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 'एनिमल पार्क' की शूटिंग 'स्पिरिट' की रिलीज के 6 महीने बाद शुरू होगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Aug 2026 01:55 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उनकी फिल्म 'एनिमल पार्क' को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने खुलाया किया फिल्म की शूटिंग 'स्पिरिट' की रिलीज के 6 महीने बाद शुरू होगी. रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' ने रिलीज के बाद खूब चर्चा बटोरी थी. ऐसे में फैंस अब 'एनिमल पार्क' में रणबीर को डबल रोल में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'एनिमल पार्क' पर बड़ा अपडेट
हाल ही में NTV तेलुगु से बातचीत में प्रणय रेड्डी वांगा ने बताया कि वो और संदीप रेड्डी वांगा 'स्पिरिट' के बाद 6 महीने का ब्रेक लेंगे. इसके बाद दोनों 'एनिमल पार्क' की शूटिंग शुरू करेंगे. प्रभास की 'स्पिरिट' 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली है. ऐसे में 'एनिमल पार्क' की शूटिंग 2027 के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है.

उस समय तक रणबीर कपूर 'रामायण पार्ट 2' के प्रमोशन में भी बिजी होंगे, जो दिवाली 2027 के आसपास रिलीज होने वाली है. वहीं, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ उनकी फिल्म 'लव एंड वॉर' भी 2027 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर 'ब्रह्मास्त्र 2: देव' की शूटिंग भी 2027 के बीच में कर सकते हैं.

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यूजर्स कर रहे रिएक्ट
'एनिमल पार्क' के अपडेट पर फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने रणबीर कपूर और विक्की कौशल की फिल्मों में हो रही देरी पर सवाल उठाए.  एक फैंस ने मजाक में कहा कि 'एनिमल पार्क' शायद 2029 तक रिलीज हो.

रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' पर बड़ा अपडेट, 'स्पिरिट' के 6 महीने बाद शुरू होगी शूटिंग

एक अन्य यूजर ने कहा कि फिल्म पर काम 'एनिमल' की सक्सेस के तुरंत बाद शुरू कर देना चाहिए था. कुछ लोगों ने फिल्म की देरी का बचाव करते हुए कहा कि 'KGF' के सीक्वल को भी आने में 5 साल लगे थे और वो काफी सफल रही थी. 

रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' पर बड़ा अपडेट, 'स्पिरिट' के 6 महीने बाद शुरू होगी शूटिंग

रणबीर कपूर पहले बता चुके हैं कि संदीप रेड्डी वांगा के दिमाग में 'एनिमल पार्क' की कहानी 'एनिमल' की शूटिंग के दौरान ही थी. उन्होंने बताया था कि नई फिल्म वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएगी, जहां 'एनिमल' खत्म हुई थी. फिल्म में रणबीर दो किरदारों में नजर आएंगे.

बता दें, फिल्म एनिमल 2023 में आई थी. दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और कई रिकॉर्ड तोड़े थे. 

ये भी पढ़ेंः 35 करोड़ में बनी, 4 करोड़ ही कमा पाई, अब बॉबी देओल की फ्लॉप फिल्म की ओटीटी रिलीज अनाउंस

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Published at : 21 Aug 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Sandeep Reddy Vanga Animal Park
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