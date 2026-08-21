तलाक के बाद प्यार में पड़ीं कनिका कपूर, दूसरी शादी के लिए खुद किया था पति गौतम को प्रपोज

कनिका कपूर का जन्म 21 अगस्त 1978 को लखनऊ में हुआ. उनका बचपन एक बड़े परिवार में बीता. उनका संगीत से रिश्ता बहुत पुराना है. उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था. वो बचपन में ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाती थीं और बाद में अनूप जलोटा के साथ भी इवेंट्स में गाया करती थीं. बॉलीवुड में पहचान मिलने से बहुत पहले ही कनिका संगीत की दुनिया में कदम रख चुकी थीं.