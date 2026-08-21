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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतलाक के बाद प्यार में पड़ीं कनिका कपूर, दूसरी शादी के लिए खुद किया था पति गौतम को प्रपोज

तलाक के बाद प्यार में पड़ीं कनिका कपूर, दूसरी शादी के लिए खुद किया था पति गौतम को प्रपोज

Kanika Kapoor Birthday Special: सिंगर कनिका कपूर ने तलाक के बाद गौतम हाथीरमानी से दूसरी शादी की है. कनिका ने खुद उन्हें किया प्रपोज था. आइए जानते हैं कपल की लव स्टोरी.

Written By : आईएएनएस  | Updated at : 21 Aug 2026 01:10 PM (IST)
Kanika Kapoor Birthday Special: सिंगर कनिका कपूर ने तलाक के बाद गौतम हाथीरमानी से दूसरी शादी की है. कनिका ने खुद उन्हें किया प्रपोज था. आइए जानते हैं कपल की लव स्टोरी.

सिंगर कनिका कपूर की आवाज ने जब 'बेबी डॉल' से लोगों का दिल जीता, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस गाने के पीछे एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसने जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. संगीत का शौक बचपन से था, फिर शादी के बाद लंदन जाना, मां बनना, करियर से दूर होना और वापस आकर अपनी पहचान बनाना, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला. उनकी निजी जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि जिस शख्स से उन्होंने दूसरी शादी की, उसे कनिका ने खुद प्रपोज किया था और वो भी एक बार नहीं, दो बार.

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कनिका कपूर का जन्म 21 अगस्त 1978 को लखनऊ में हुआ. उनका बचपन एक बड़े परिवार में बीता. उनका संगीत से रिश्ता बहुत पुराना है. उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था. वो बचपन में ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाती थीं और बाद में अनूप जलोटा के साथ भी इवेंट्स में गाया करती थीं. बॉलीवुड में पहचान मिलने से बहुत पहले ही कनिका संगीत की दुनिया में कदम रख चुकी थीं.
कनिका कपूर का जन्म 21 अगस्त 1978 को लखनऊ में हुआ. उनका बचपन एक बड़े परिवार में बीता. उनका संगीत से रिश्ता बहुत पुराना है. उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था. वो बचपन में ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाती थीं और बाद में अनूप जलोटा के साथ भी इवेंट्स में गाया करती थीं. बॉलीवुड में पहचान मिलने से बहुत पहले ही कनिका संगीत की दुनिया में कदम रख चुकी थीं.
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कनिका ने संगीत की पढ़ाई भी की और आगे चलकर मुंबई में सपने को पूरा करने की कोशिश की. लेकिन, उनकी जिंदगी ने अचानक अलग मोड़ ले लिया. करीब 18 साल की उम्र में उनकी शादी राज चंडोक से हो गई और वो लंदन चली गईं. इसके बाद वो तीन बच्चों की मां बनीं.
कनिका ने संगीत की पढ़ाई भी की और आगे चलकर मुंबई में सपने को पूरा करने की कोशिश की. लेकिन, उनकी जिंदगी ने अचानक अलग मोड़ ले लिया. करीब 18 साल की उम्र में उनकी शादी राज चंडोक से हो गई और वो लंदन चली गईं. इसके बाद वो तीन बच्चों की मां बनीं.
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शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनका सिंगिंग करियर पीछे छूट गया, लेकिन उन्होंने गाना पूरी तरह छोड़ा नहीं. एक इंटरव्यू में कनिका ने बताया था कि शादी की दसवीं सालगिरह पर उन्होंने पति से हीरे या कोई महंगा तोहफा मांगने के बजाय अपना म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करने की इच्छा जताई थी.
शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनका सिंगिंग करियर पीछे छूट गया, लेकिन उन्होंने गाना पूरी तरह छोड़ा नहीं. एक इंटरव्यू में कनिका ने बताया था कि शादी की दसवीं सालगिरह पर उन्होंने पति से हीरे या कोई महंगा तोहफा मांगने के बजाय अपना म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करने की इच्छा जताई थी.
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उन्होंने अपना गैराज तक स्टूडियो में बदल लिया था. बाद में उनकी जिंदगी में मुश्किल दौर आया और 2012 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए आर्थिक रूप से खुद खड़े होने का फैसला किया. कनिका ने कहा कि आर्थिक आजादी ने उन्हें आत्मसम्मान दिया.
उन्होंने अपना गैराज तक स्टूडियो में बदल लिया था. बाद में उनकी जिंदगी में मुश्किल दौर आया और 2012 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए आर्थिक रूप से खुद खड़े होने का फैसला किया. कनिका ने कहा कि आर्थिक आजादी ने उन्हें आत्मसम्मान दिया.
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इसके बाद कनिका ने संगीत में वापसी की और 2012 में 'जुगनी जी' से उन्हें पहचान मिली. लेकिन असली धमाका 2014 में हुआ, जब 'रागिनी एमएमएस 2' का गाना 'बेबी डॉल' रिलीज हुआ.
इसके बाद कनिका ने संगीत में वापसी की और 2012 में 'जुगनी जी' से उन्हें पहचान मिली. लेकिन असली धमाका 2014 में हुआ, जब 'रागिनी एमएमएस 2' का गाना 'बेबी डॉल' रिलीज हुआ.
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इसी गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का सम्मान भी मिला. इसके बाद 'चिट्टियां कलाइयां', 'लवली', 'देसी लुक' और 'नचन फर्राटे' जैसे गानों ने उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी.
इसी गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का सम्मान भी मिला. इसके बाद 'चिट्टियां कलाइयां', 'लवली', 'देसी लुक' और 'नचन फर्राटे' जैसे गानों ने उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी.
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कनिका ने 2022 में एक इंटरव्यू में बताया कि वो और उनके पति व कारोबारी गौतम हाथीरमानी करीब 15 साल से दोस्त रहे. उन्होंने मुश्किल समय में उनको सहारा दिया. कनिका ने खुद बताया कि उन्होंने पहली बार 2014 में गौतम से शादी के लिए पूछा था.
कनिका ने 2022 में एक इंटरव्यू में बताया कि वो और उनके पति व कारोबारी गौतम हाथीरमानी करीब 15 साल से दोस्त रहे. उन्होंने मुश्किल समय में उनको सहारा दिया. कनिका ने खुद बताया कि उन्होंने पहली बार 2014 में गौतम से शादी के लिए पूछा था.
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ये वही समय था जब 'बेबी डॉल' रिलीज होकर बड़ी हिट बन चुकी थी, लेकिन गौतम ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें लगा कि कनिका मजाक कर रही हैं. कनिका ने हार नहीं मानी और 2020 में एक बार फिर उनसे शादी की बात कही. इस बार गौतम समझ गए कि वो सच में गंभीर हैं.
ये वही समय था जब 'बेबी डॉल' रिलीज होकर बड़ी हिट बन चुकी थी, लेकिन गौतम ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें लगा कि कनिका मजाक कर रही हैं. कनिका ने हार नहीं मानी और 2020 में एक बार फिर उनसे शादी की बात कही. इस बार गौतम समझ गए कि वो सच में गंभीर हैं.
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यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई. बाद में अगस्त 2021 में गौतम ने उन्हें प्रपोज किया और मई 2022 में दोनों ने शादी कर ली. कनिका ने बताया था कि शादी से पहले उनके मन में डर था. वह तलाकशुदा थीं और तीन बच्चों की मां थीं, इसलिए उन्हें लगा कि शायद गौतम या उनका परिवार उन्हें स्वीकार न करे. लेकिन उनका डर गलत निकला.
यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई. बाद में अगस्त 2021 में गौतम ने उन्हें प्रपोज किया और मई 2022 में दोनों ने शादी कर ली. कनिका ने बताया था कि शादी से पहले उनके मन में डर था. वह तलाकशुदा थीं और तीन बच्चों की मां थीं, इसलिए उन्हें लगा कि शायद गौतम या उनका परिवार उन्हें स्वीकार न करे. लेकिन उनका डर गलत निकला.
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गौतम और उनके परिवार ने न सिर्फ कनिका बल्कि उनके बच्चों और माता-पिता को भी अपनाया. कनिका के तीनों बच्चे उनकी शादी में शामिल हुए. उनके बेटे ने उन्हें मंडप तक पहुंचाया, जबकि दोनों बेटियां शादी की रस्मों में उनके साथ रहीं.
गौतम और उनके परिवार ने न सिर्फ कनिका बल्कि उनके बच्चों और माता-पिता को भी अपनाया. कनिका के तीनों बच्चे उनकी शादी में शामिल हुए. उनके बेटे ने उन्हें मंडप तक पहुंचाया, जबकि दोनों बेटियां शादी की रस्मों में उनके साथ रहीं.
Published at : 21 Aug 2026 01:10 PM (IST)
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