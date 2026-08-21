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तलाक के बाद प्यार में पड़ीं कनिका कपूर, दूसरी शादी के लिए खुद किया था पति गौतम को प्रपोज
Kanika Kapoor Birthday Special: सिंगर कनिका कपूर ने तलाक के बाद गौतम हाथीरमानी से दूसरी शादी की है. कनिका ने खुद उन्हें किया प्रपोज था. आइए जानते हैं कपल की लव स्टोरी.
सिंगर कनिका कपूर की आवाज ने जब 'बेबी डॉल' से लोगों का दिल जीता, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस गाने के पीछे एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसने जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. संगीत का शौक बचपन से था, फिर शादी के बाद लंदन जाना, मां बनना, करियर से दूर होना और वापस आकर अपनी पहचान बनाना, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला. उनकी निजी जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि जिस शख्स से उन्होंने दूसरी शादी की, उसे कनिका ने खुद प्रपोज किया था और वो भी एक बार नहीं, दो बार.
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Published at : 21 Aug 2026 01:10 PM (IST)
Tags :Kanika Kapoor
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