कौन है वो एक्ट्रेस, जिससे 62 की उम्र में दूसरी शादी का प्लान बना रहे हैं गोविंदा

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में एक्टर की पत्नी सुनीता ने गोविंदा संग तलाक की अर्जी को वापस ले लिया था. इन सबके बीच बीते दिन मुंबई में राखी से फोन पर बात करते हुए सुनीता आहूजा ने खुलासा किया था कि गोविंदा दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं. उस समय राखी का फोन स्पीकर पर था. जिससे वहां मौजूद लोगों ने भी ये बात सुन ली और अब ये आग की तरह फैल गई है. चलिए यहां जानते हैं आखिर वो एक्ट्रेस कौन हैं जिनसे गोविंदा 62 साल की उम्र में दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं.

गोविंदा संग इस एक्ट्रेस के डेटिंग के हैं रूमर्स

बता दें कि गोविंदा का नाम उनकी अपकमिंग फिल्म ‘रूपा’ की एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार संग जोड़ा जा रहा है. हाल ही में दोनों को एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया था. गोविंदा ने जुलाई में कोमल को अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' की नई को-स्टार के तौर पर मीडिया के सामने पेश किया था. वहीं अब सुनीता ने दावा किया है कि गोविंदा दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं.





कौन हैं कोमल रानी स्वर्णकार ?

कोमल रानी स्वर्णकार एक नया चेहरा हैं जो बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं. गोविंदा के आने वाले प्रोजेक्ट 'रूपा' से जुड़ने से पहले आम लोगों के बीच वे पॉपुलर नहीं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की रहने वाली हैं और इस इंडस्ट्री में नई हैं. उनके बैकग्राउंड, जैसे कि उनकी पढ़ाई-लिखाई, परिवार या पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है. उनकी उम्र के बारे में भी मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी गई है.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं कोमल

गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके 15,000 से ज्यादा फ़ॉलोअर्स हैं और वे अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं और अपनी लाइफ से जुड़े अपडेट भी अपने फॉलोअर्स संग शेयर करती रहती हैं.

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गोविंदा की दूसरी शादी को लेकर सुनीता आहूजा ने क्या कहा?

बता दें कि राखी सावंत से फोन पर बातचीत के दौरान सुनीता ने दावा किया कि उन्होंने तलाक का मुकदमा इसलिए वापस ले लिया क्योंकि गोविंदा और कोमल कथित तौर पर शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे. सुनीता ने अर्जी वापस लेने की वजह बताते हुए कहा, “मैंने कल तलाक का मुकदमा वापस ले लिया क्योंकि वे शादी करने की प्लानिंग कर हैं.” राखी ने तुरंत उनके फैसले का सपोर्ट किया और कहा, “बहुत बढ़िया, जैसा मैंने कहा, मुकदमा वापस लेकर आपने सही किया.”

गोविंदा की कथित संपत्ति के बारे में बात करते हुए राखी ने कहा, "आप 200 करोड़ पर ध्यान दो. सब छोड़ो, दूसरी-तीसरी कोई आ गई ना, सब हड़प लेगी. आप पहले अपना नाम सब कुछ कर लो प्लीज, मेहरबानी.

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कोमल को क्यों बताया जा रहा गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड?

गोविंदा और उनकी अपकमिंग फिल्म अपनी नई को-स्टार को सबके सामने लाने से कई महीने पहले ही सुनीता ने कोमल नाम की एक महिला का जिक्र किया था.

जनवरी में एक इंटरव्यू के दौरान, सुनीता ने कोमल का नाम सुनते ही तीखा रिएक्शन दिया और कहा, "मुझे कोमल नाम से नफरत है. एक कोमल है, XYZ, जो भी हो. मैं उससे नफरत करती हूं." उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में "शुगर डैडी" की तलाश करने वाली नई अभिनेत्रियों के बारे में भी बात की थी.

जब बाद में गोविंदा ने कोमल रानी स्वर्णकार के साथ रूपा की अनाउंसमेंट की और उनके साथ पब्लिकली दिखाई देने लगे, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत सुनीता की पुरानी बातों को इस नई अभिनेत्री से जोड़ दिया था.

ताजा विवाद कैसे शुरू हुआ?

बता दें कि गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार को एक एयरपोर्ट पर साथ देखा गया. दोनों के साथ दिखने के बाद, सुनीता ने एक्टर के बारे में तीखी बातें कही तीं. पैपराज़ी से बात करते हुए, उन्होंने गोविंदा को "कोमल का शुगर डैडी" कहा और उनके रिश्ते पर सवाल उठाए थे. सुनीता ने यहां तक कहा था कि गोविंदा को शर्म आनी चाहिए वे बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं और अब उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया है.

गोविंदा ने सुनीता से अपनी भाषा पर ध्यान देने को कहा था

गोविंदा ने भी इस विवाद पर चुप्पी तोड़ी थी और खासकर सुनीता की भाषा पर आपत्ति जताई थी. पैपराजी के जरिए एक वीडियो मैसेज में, एक्टर ने उनसे कहा कि वे अपने शब्दों के इस्तेमाल में ज्यादा सावधानी बरतें, खासकर अपनी पब्लिक इमेज को देखते हुए।.उन्होंने कहा, "सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा मां-बहन की गालियां देने लगी हैं. युवा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जैसा व्यवहार करेंगी, वे भी वैसा ही करेंगे. ऐसा मत कीजिए. आपने मां-बहन के नाम को सस्ता कर दिया है.आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है."

गोविंदा वर्क फ्रंट

अपनी पर्सनल लाइम में मची उथल-पुथल के बीच, गोविंदा फिल्मों से लगभग सात साल की दूरी के बाद 'रूपा' के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं. 'रूपा' में कोमल रानी स्वर्णकार मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी, जबकि गोविंदा इस फ़िल्म से प्रोड्यूसर के तौर पर भी जुड़े हैं.

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