धर्मेंद्र के पहले परिवार से है हेमा मालिनी की अनबन? दिग्गज अभिनेत्री ने बता दिया सच

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'AI से बनाई गई हर बात पर यकीन...', धर्मेंद्र के पहले परिवार से अनबन के रूमर्स पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

'AI से बनाई गई हर बात पर यकीन...', धर्मेंद्र के पहले परिवार से अनबन के रूमर्स पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के पहली फैमिली से अनबन की खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने फैन्स को एक सलाह भी दी. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें धर्मेंद्र की बहुत याद आती है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 01:58 PM (IST)
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 हेमा मालिनी दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं. धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनके बच्चों से हेमा मालिनी के मतभेद की अफवाहें हमेशा सुर्खियों में रही हैं. खासतौर पर धर्मेंद्र के निधन के बाद, हेमा मालिनी और एक्टर के पहले परिवार के बीच अनबन की अटकलें जोंरों पर थीं. दरअसल दोनों ने ही दिवंगत अभिनेता के लिए अलग-अलग प्रार्थना सभा रखी थी जिसके बाद इन अफवाहों को हवा मिली थी. वहीं अब हेमा मालिनी ने धर्मेंद की पहली फैमिली संग अनबन की खबरों पर रिएक्ट किया है.

देओल परिवार के साथ अनबन की खबरों पर क्या बोलीं हेमा मालिनी?
बता दें कि ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा ने इन दावों पर बात की और इन्हें मनगढ़ंत बताया. उन्होंने परिवार को 'बहुत एकजुट' बताया और कहा कि वे सभी एक-दूसरे के साथ खुश हैं. उन्होंने अपने फैन्स को यह सलाह भी दी कि 'एआई से बनाई गई हर बात पर यकीन न करें.'

 

 
 
 
 
 
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हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को बताया शानदार लाइफ पार्टनर
हेमा ने धर्मेंद्र से जुड़ी यादें भी शेयर की और उन्हें एक 'बेहतरीन जीवनसाथी' बताया. उन्होंने यह भी याद किया कि कैसे धर्मेंद्र ने उनके हर काम में उनका साथ दिया और उन्हें अपना डांस जारी रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया. उन्होंने कहा कि उन्हें धर्मेंद्र की बहुत याद आती है.

 हेमा ने कहा, “ मुझे इतना शानदार जीवनसाथी मिला.  मेरे पास उनसे जुड़ी ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं जीवन भर संजोकर रखूंगी. मैंने जो कुछ भी किया, उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया. वे कहते थे, 'आगे बढ़ो, रुको मत. अपना डांस जारी रखो. उनका मानना ​​था कि डांस आध्यात्मिक है, और इससे मुझे खुशी मिलती है और मैं स्वस्थ रहती हूं.  आज मैं जो कुछ भी कर रही हूं, वह उनके सपोर्ट और हिम्मत की वजह से है.'


AI से बनाई गई हर बात पर यकीन...', धर्मेंद्र के पहले परिवार से अनबन के रूमर्स पर हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

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हेमा मालिनी को खलती है धर्मेंद्र की कमी
हेमा मालिनी आगे कहती हैं, “अब मुझे उनकी कमी खलती है. वे अब हमारे बीच नहीं हैं और इस खालीपन को कभी भरा नहीं जा सकता. मैं हर पल उनके बारे में सोचती हूं. लोग पूछते हैं कि क्या मैंने इस नुकसान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुख कभी पूरी तरह खत्म होता है. मुझे उनकी बहुत याद आती है."

धर्मेंद्र ने की थी दो शादियां
बता दें कि धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी और उनसे उनके चार बच्चे हैं दो बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल, और दो बेटियां, विजेता और अजीता. बाद में, 1980 में दिवंगत अभिनेता ने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से शादी की थी. प्रकाश कौर से कानूनी तौर पर शादीशुदा रहते हुए भी, हेमा मालिनी से उनकी दो बेटियां हुईं ईशा देओल और अहाना देओल.

कब हुआ था धर्मेंद्र का निधन
24 नवंबर, 2025 को धर्मेंद्र का लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया था. बता दें कि धर्मेंद्र के पहले परिवार द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा और अंतिम संस्कार में हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को अलग रखा गया और वे वहां मौजूद नहीं थीं. हेमा और उनकी बेटियों ने उनके लिए अलग से प्रार्थना सभाएं भी आयोजित की थीं.

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Published at : 21 Aug 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol Hema Malini Esha Deol
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