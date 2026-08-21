बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भले ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के नाम हो, लेकिन प्रॉफिट के मामले में यह फिल्म काफी पीछे रह गई. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 1186 करोड़ रुपये कमाकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन भारी-भरकम बजट के कारण यह टॉप-5 प्रॉफिटेबल फिल्मों में भी जगह नहीं बना सकी.

दूसरी तरफ, पोस्ट-कोविड रिलीज हुई कई छोटे बजट की फिल्मों ने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया. इनमें सबसे ऊपर रही साउथ की 'महावतार नरसिम्हा', जिसने महज 15 करोड़ के बजट में बनकर प्रॉफिट के मामले में 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 फिल्म बन गई.

इन 6 फिल्मों ने धुरंधर से ज्यादा प्रॉफिट कमाया

1. 'महावतार नरसिम्हा'

अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी ये एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जो कन्नड़ और हिंदी में रिलीज हुई. इसने 247.96 करोड़ की बंपर कमाई की और 232.96 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा लिया. ROI (रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट) की बात करें तो 1553 प्रतिशत से भी ज्यादा रहा.

इस तरह प्रॉफिट के मामले में 'महावतार नरसिम्हा' ने 'धुरंधर 2' बहुत ही पीछे छोड़ दिया.

ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को थियेटर्स में रिलीज हुई. इसे आए एक साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई भी फिल्म इसका ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.

2. द कश्मीर फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट मात्र 20 करोड़ था. 2022 में रिलीज हुई फिल्म ने 252.5 करोड़ कमाकर सुपरहिट रही. बजट के मुकाबले इस फिल्म ने 1162.50% का प्रॉफिट कमाया.

3. स्त्री 2

श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' ने सुपरडुपर हिट रही. 60 करोड़ में बनी इस सीक्वल ने 627.5 करोड़ कमाए और 945.83% का प्रॉफिट कमाया.





4. द केरल स्टोरी

विपुल शाह की द केरल स्टोरी भी 30 करोड़ की लागत में बनी थी और इसने 238.27 करोड़ का कलेक्शन किया. बजट के मुकाबले इस फिल्म ने 694.23% प्रॉफिट कमाया.

5. सैयारा

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी 'सैंयारा' महज 45 करोड़ के बजट में बनी. अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस फिल्म ने कुल 337.69 करोड़ का बिजनेस किया और 650.42% प्रॉफिट कमाया.

6. गदर 2

2023 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर 2' ने सनी देओल का धमाकेदार कमबैक कराया. महज 75 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने 525.5 करोड़ का कलेक्शन किया और सनी देओल की हाईस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई. बजट के मुकाबले इस फिल्म 600.67% का प्रॉफिट कमाया और इस मामले में 'धुरंधर' से आगे रही.

महंगे बजटे की वजह से पीछे रह गई 'धुरंधर 2'

इसके बाद नंबर आता है आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 का. ये फिल्म 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई साथ ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई लेकिन प्रॉफिट के मामले में ये कई फिल्मों से पीछे रह गई.





'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर भले ज्यादा कमा लिए लेकिन इसे बनाने में 225 करोड़ का भारी भरकम बजट लगा. यही वजह है कि 961 करोड़ का शुद्ध मुनाफा होने के बावजूद प्रतिशत के हिसाब से यह लो-बजट की फिल्मों के सामने टिक नहीं पाई. इस फिल्म ने बजट के मुकाबले 961.32% का प्रॉफिट कमाया.