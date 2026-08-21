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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1553% प्रॉफिट के साथ इस साउथ मूवी ने 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, लो-बजट में बनी ये 5 भी निकलीं आगे

1553% प्रॉफिट के साथ इस साउथ मूवी ने 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, लो-बजट में बनी ये 5 भी निकलीं आगे

बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करना अलग बात है और प्रॉफिट कमा लेना दूसरी. 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने कमाई तो धुंआधार कर ली लेकिन प्रॉफिट के मामले में दोनों फिल्में टॉप 5 में भी नहीं पहुंची. जानें कौन बना नंबर 1

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 21 Aug 2026 01:41 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड भले ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के नाम हो, लेकिन प्रॉफिट के मामले में यह फिल्म काफी पीछे रह गई. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 1186 करोड़ रुपये कमाकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन भारी-भरकम बजट के कारण यह टॉप-5 प्रॉफिटेबल फिल्मों में भी जगह नहीं बना सकी.

दूसरी तरफ, पोस्ट-कोविड रिलीज हुई कई छोटे बजट की फिल्मों ने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया. इनमें सबसे ऊपर रही साउथ की 'महावतार नरसिम्हा', जिसने महज 15 करोड़ के बजट में बनकर प्रॉफिट के मामले में 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ दिया और नंबर 1 फिल्म बन गई.

1553% प्रॉफिट के साथ इस साउथ मूवी ने 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, लो-बजट में बनी ये 5 भी निकलीं आगे

इन 6 फिल्मों ने धुरंधर से ज्यादा प्रॉफिट कमाया

1. 'महावतार नरसिम्हा' 

अश्विन कुमार के डायरेक्शन में बनी ये एक माइथोलॉजिकल एक्शन फिल्म है जो कन्नड़ और हिंदी में रिलीज हुई.  इसने 247.96 करोड़ की बंपर कमाई की और 232.96 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमा लिया. ROI (रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट) की बात करें तो 1553 प्रतिशत से भी ज्यादा रहा. 

इस तरह प्रॉफिट के मामले में 'महावतार नरसिम्हा' ने 'धुरंधर 2' बहुत ही पीछे छोड़ दिया. 

ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को थियेटर्स में रिलीज हुई. इसे आए एक साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अब तक कोई भी फिल्म इसका ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है. 

2. द कश्मीर फाइल्स 

विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट मात्र 20 करोड़ था. 2022 में रिलीज हुई फिल्म ने 252.5 करोड़ कमाकर सुपरहिट रही. बजट के मुकाबले इस फिल्म ने 1162.50% का प्रॉफिट कमाया.

3. स्त्री 2

श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' ने सुपरडुपर हिट रही.  60 करोड़ में बनी इस सीक्वल ने 627.5 करोड़ कमाए और 945.83% का प्रॉफिट कमाया.


1553% प्रॉफिट के साथ इस साउथ मूवी ने 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, लो-बजट में बनी ये 5 भी निकलीं आगे

4. द केरल स्टोरी

विपुल शाह की द केरल स्टोरी भी 30 करोड़ की लागत में बनी थी और इसने 238.27 करोड़ का कलेक्शन किया. बजट के मुकाबले इस फिल्म ने 694.23% प्रॉफिट कमाया.

5. सैयारा

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी 'सैंयारा' महज 45 करोड़ के बजट में बनी. अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस फिल्म ने कुल 337.69 करोड़ का बिजनेस किया और 650.42% प्रॉफिट कमाया.

6. गदर 2

2023 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर 2' ने सनी देओल का धमाकेदार कमबैक कराया. महज 75 करोड़ के बजट में इस फिल्म ने 525.5 करोड़ का कलेक्शन किया और सनी देओल की हाईस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई. बजट के मुकाबले इस फिल्म 600.67% का प्रॉफिट कमाया और इस मामले में 'धुरंधर' से आगे रही.

महंगे बजटे की वजह से पीछे रह गई 'धुरंधर 2'

इसके बाद नंबर आता है आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 का. ये फिल्म 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई साथ ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई लेकिन प्रॉफिट के मामले में ये कई फिल्मों से पीछे रह गई.


1553% प्रॉफिट के साथ इस साउथ मूवी ने 'धुरंधर 2' को पछाड़ा, लो-बजट में बनी ये 5 भी निकलीं आगे

'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर भले ज्यादा कमा लिए लेकिन इसे बनाने में 225 करोड़ का भारी भरकम बजट लगा. यही वजह है कि 961 करोड़ का शुद्ध मुनाफा होने के बावजूद प्रतिशत के हिसाब से यह लो-बजट की फिल्मों के सामने टिक नहीं पाई. इस फिल्म ने बजट के मुकाबले 961.32% का प्रॉफिट कमाया.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 21 Aug 2026 01:28 PM (IST)
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