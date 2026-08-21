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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजयपुर में शुरू हुई थी अभिषेक-ऐश्वर्या की लव स्टोरी, पिंक सिटी से है खास कनेक्शन

जयपुर में शुरू हुई थी अभिषेक-ऐश्वर्या की लव स्टोरी, पिंक सिटी से है खास कनेक्शन

Abhishek-Aishwarya Love Story: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं, दोनों के प्यार की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी?

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 01:55 PM (IST)
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अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. अभिषेक और ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की थी और दोनों की एक बेटी आराध्या बच्चन है. कपल की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके प्यार की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी?

अभिषेक ने जयपुर को ही क्यों चुना?
अभिषेक बच्चन फिल्मों के साथ-साथ खेल की दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुके हैं. साल 2014 में उन्होंने प्रो कबड्डी लीग (PKL) की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स खरीदी थी. अब एक पॉडकास्ट में अभिषेक ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के लिए जयपुर को ही क्यों चुना? इसके पीछे उनके लिए एक खास और पर्सनल वजह भी है.

'मेरी पहली फिल्म की शूटिंग जयपुर में हुई थी'
'फ्यूचर अनप्लग्ड' पॉडकास्ट में अभिषेक बच्चन ने बताया कि जयपुर से उनका रिश्ता काफी पुराना है. उन्होंने कहा, 'जयपुर वो जगह है, जहां मैंने अपनी पहली फिल्म के एक हिस्से की शूटिंग की थी. इसलिए मेरे लिए कुछ नया शुरू करने के लिए ये एक शुभ जगह थी.' बता दें कि अभिषेक ने साल 2000 में जेपी दत्ता की फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गुजरात के कच्छ में हुई थी, लेकिन इसके कुछ हिस्से जयपुर और मुंबई में भी शूट किए गए थे.

'यहीं ऐश्वर्या और मैंने डेटिंग शुरू की थी'
अभिषेक ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से जुड़े जयपुर कनेक्शन के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, 'ये वो शहर भी है, जहां ऐश्वर्या और मैंने डेटिंग शुरू की थी. इसलिए इसका मेरे लिए एक इमोशनल कनेक्शन भी है.' अभिषेक और ऐश्वर्या ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. 

जयपुर में शुरू हुई थी अभिषेक-ऐश्वर्या की लव स्टोरी, पिंक सिटी से है खास कनेक्शन

दोनों ने पहली बार साल 2000 में फिल्म 'ढाई अक्षर प्रेम के' में साथ स्क्रीन शेयर की थी. इसके बाद दोनों 'कुछ ना कहो', 'बंटी और बबली' के गाने 'कजरा रे', 'उमराव जान', 'धूम 2' और 'गुरु' जैसी फिल्मों में साथ नजर आए. दोनों ने फिल्म 'उमराव जान' के दौरान एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग जयपुर में हुई थी. 

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बेटी आराध्या से भी जुड़ा है 'पिंक'
अभिषेक ने ये भी बताया कि उनकी कबड्डी टीम के नाम 'जयपुर पिंक पैंथर्स' में 'पिंक' सिर्फ जयपुर के पिंक सिटी होने की वजह से नहीं रखा गया था. इसके पीछे उनकी बेटी आराध्या की भी एक प्यारी सी याद जुड़ी है. उन्होंने कहा, 'उस समय मेरी बेटी का फेवरेट कलर पिंक था. इसके अलावा ऐश्वर्या ने साल 2009 में हॉलीवुड फिल्म 'द पिंक पैंथर 2' में सोनिया नाम का किरदार निभाया था. अगर आप हमारी पिंक पैंथर की आंखें देखेंगे, तो वो नीली-हरी हैं, बिल्कुल मेरी पत्नी की आंखों जैसी. इसलिए जयपुर पिंक पैंथर्स से जुड़ी हर चीज मेरे लिए पर्सनल है.' 

जयपुर में शुरू हुई थी अभिषेक-ऐश्वर्या की लव स्टोरी, पिंक सिटी से है खास कनेक्शन

जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीते दो खिताब
अभिषेक ने 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत से पहले जयपुर की टीम खरीदी थी. उन्होंने अपनी टीम का नाम जयपुर पिंक पैंथर्स रखा. टीम ने लीग के पहले सीजन में ही खिताब अपने नाम कर लिया था. इसके बाद टीम ने नौवें सीजन में भी जीत हासिल की. 

'किंग' में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन
वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन पिछली बार फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आए थे. रितेश देशमुख ने निर्देशन में बनी इस फिल्म में उन्होंने संभाजी शहाजी भोसले का किरदार निभाया था. फिल्म में उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आई और ये बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई. अब अभिषेक जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में. सुहाना खान, अनिल कपू और दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 21 Aug 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
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