फिल्म 'दादा' के सेट से लीक हुईं राजकुमार राव की तस्वीरें, सौरव गांगुली के रोल में छा गए एक्टर
Sourav Ganguly Biopic: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव इन दिनों कोलकाता में फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' की शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच फिल्म के सेट से उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं.
बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव पिछली बार नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म 'टोस्टर' में नजर आए थे. इस डार्क कॉमेडी फिल्म में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया. अब राजकुमार जल्द ही फिल्म 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' में नजर आएंगे. ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक है. एक्टर इन दिनों कोलकाता में फिल्म 'दादा' की शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच फिल्म के सेट से उनकी कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं.
गंभीर अवतार में दिखे राजकुमार राव
'दादा' के सेट से राजकुमार की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वो कोलकाता के क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स में फिल्म की शूटिंग करते नजर आ रहे हैं. वो सौरव गांगुली के किरदार में बेहतरीन लग रहे हैं. इस दौरान राजकुमार काफी गंभीर अवतार में दिख रहे हैं. फोटोज में राजकुमार को रेड शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में देखा जा सकता है. उनका लुक बिल्कुल सौरव गांगुली जैसा लग रहा है, जिसे देखकर फैंस भी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.
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🚨 Leaked Photos from the Sets of #Dada 👀— Random Cine Mood (@RandomCineMood) May 28, 2026
The #SouravGanguly Biopic stars #RajkummarRao in the Lead role ✅️
Produced by #LuvRanjan
Directed by Vikramaditya Motwane
Can #RajkummarRao recreate the Magic that #SushantSinghRajput delivered in #MSDhoni: The Untold Story? 🤔 pic.twitter.com/hXFkL8Ndr0
विक्रमादित्य मोटवानी हैं फिल्म के डायरेक्टर
बता दें कि 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' के निर्देशन की कमान विक्रमादित्य मोटवानी ने संभाली है. राजकुमार के साथ फिल्म में एक्ट्रेस तान्या मानिकतला लीड रोल में नजर आएंगी. वो फिल्म में सौरव गांगुली की पत्नी डोना गांगुली की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म में सौरव और डोना की लव स्टोरी को भी दिखाया जाएगा. साथ ही फिल्म में बेहाला की गलियों से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने तक सौरव गांगुली के सफर को पर्दे पर उतारा जाएगा.
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Source: IOCL