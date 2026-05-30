बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन पिछले लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर चर्चा में हैं. वो इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. तीनों की तिकड़ी देखने के लिए फैंस एक्साइटिड हैं. ये फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. चलिए फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि स्टार कास्ट को कितनी फीस मिली है.

वरुण धवन ने ली सबसे ज्यादा फीस

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, मोस्ट अवेटेड फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का बजट 50 करोड़ रुपये है. सबसे पहले वरुण धवन की फीस की बात करते हैं. वो मेकर्स से 30 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. ये उनकी अब तक की सबसे ज्यादा फीस है. इससे पहले उन्होंने फिल्म 'बॉर्डर 2' के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. वहीं, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के लिए वरुण को 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था.

मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फीस जानें

'है जवानी तो इश्क होना है' में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी लीड रोल में हैं. वो फिल्म में प्रीत की भूमिका निभा रही हैं. खास बात ये है कि पूजा पहली बार वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. उन्होंने इस फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपये की फीस चार्ज की है. इसके अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर भी अहम भूमिका निभा रही हैं. इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

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मौनी रॉय को मिले 1.50 करोड़ रुपये

'है जवानी तो इश्क होना है' में टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय भी नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 1.50 करोड़ रुपये की फीस मिली है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में जमील जमाली का किरदार निभाकर सुर्खियों में आए राकेश बेदी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. 'है जवानी तो इश्क होना है' के लिए उन्होंने 70 लाख रुपये की फीस चार्ज की है. इसमें दिग्गज एक्टर चंकी पांडे भी नजर आएंगे. इस फिल्म के लिए उन्होंने 90 लाख रुपये की फीस ली है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

'है जवानी तो इश्क होना है' के प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और गौरव बोस हैं. फिल्म को टिप्स फिल्म्स बैनर के तले प्रोड्यूस किया गया है. इस फिल्म के डायरेक्टर वरुण धवन के पिता और निर्देशक डेविड धवन हैं. ये फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है. इन दिनों वरुण धवन फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं.

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