नेटफ्लिक्स पर 'धुरंधर' और 'मर्दानी 3' पर भारी पड़ी राजकुमार राव की ये फिल्म, बनीं नंबर 1

हर हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, जो दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं. वहीं, इन दिनों नेटफ्लिक्स पर राजकुमार राव की फिल्म 'टोस्टर' का जलवा देखने को मिल रहा है. अपनी अलग कहानी और मजेदार कॉन्सेप्ट की वजह से ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. 'टोस्टर' ने बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली है.

नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड

राजकुमार राव की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'टोस्टर' 15 अप्रैल, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और इसने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म 'टोस्टर' रणवीर सिंह कि धुरंधर' और रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' को पछाड़ नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म की imdb रेटिंग 4.7 है. फिल्म में सान्या मल्होत्रा लीड रोल में हैं.

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मजेदार है फिल्म की कहानी

सान्या मल्होत्रा और राजकुमार राव इस फिल्म में पति-पत्नी के रोल में नजर आते हैं. फिल्म 'टोस्टर' एक 'खानदानी कंजूस' रमाकांत (राजकुमार राव) की कहानी है, ये शख्स ऐसा है जो 6 रुपये तक का हिसाब नहीं छोड़ता हर खर्च पर उसकी नजर रहती है.

मामला तब दिलचस्प हो जाता है जब रमाकांत किसी शादी में 5000 रुपये का टोस्टर गिफ्ट कर देता है. और वो शादी टूट जाती है. फिर रमाकांत अपना दिया हुआ टोस्टर वापस लेने पहुंचते हैं. इसके बाद कहानी और मजेदार हो जाती है.

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बता दें इस फिल्म का निर्देशन विवेक दासचौधरी ने किया है. फिल्म में अर्चना पूरन सिंह, फराह खान, अभिषेक बनर्जी, उपेंद्र लिमये और सीमा पाहवा भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.