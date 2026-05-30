स्क्रीन पर फिर छाने को तैयार हैं रणवीर सिंह, आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर बना जबरदस्त बज

रणवीर सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. इसी बीच उनकी अपकमिंग फिल्मो को लोकर भी सोशल मीडियापर काफी बज बना हुआ है. सुपरस्टार के पास इस समय भारतीय सिनेमा की सबसे रोमांचक फिल्मों की लाइन-अप मौजूद है. धुरंधर: द रिवेंज के साथ इतिहास रचते हुए हिंदी सिनेमा में इकलौते भारतीय एक्टर बन गए है. मिथकीय फिल्मों से लेकर बड़े स्केल की एक्शन ड्रामा फिल्मों तक, उनके कन्फर्म और पॉपुलर प्रोजेक्ट्स ने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.

प्रलय

कन्फर्म प्रोजेक्ट्स में 'प्रलय' सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्मों में से एक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक बड़े स्केल की पोस्ट-अपोकैलिप्टिक एक्शन थ्रिलर होगी, जिसे जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म हिंदी सिनेमा में ज़ॉम्बी जॉनर को बिल्कुल नए अंदाज़ में पेश करेगी. भारी VFX सेटअप और बड़े बजट वाली इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं और इसके शेड्यूल भी लगभग लॉक बताए जा रहे हैं.

आदित्य धर की 'चंद्रगुप्त'

'धुरंधर' फ्रेंचाइज़ की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर के एक और बड़े सहयोग की चर्चाएं तेज हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित एक भव्य ऐतिहासिक महागाथा हो सकती है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में रणवीर को इस किरदार के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है.

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भगवान शिव के किरदार में आएंगे नजर

सोशल मीडिया पर एक और चर्चा जोरों पर है कि रणवीर सिंह द इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा से प्रेरित एक मिथकीय ट्रिलॉजी में भगवान शिव का किरदार निभा सकते हैं. हालांकि लेखक अमीश त्रिपाठी ने हाल ही में इन खबरों को खारिज किया कि फिल्म के अधिकार फाइनल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ इस चर्चा ने ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. रणवीर की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट बनता है तो वह इस बड़े किरदार में अलग ही आभा लेकर आएंगे.

धुरंधर फ्रेंचाइज़ अभी खत्म नहीं हुई है

'धुरंधर: द रिवेंज' की ऐतिहासिक सफलता के बाद ऐसा लग रहा है कि मेकर्स इस फ्रेंचाइज़ को यहीं खत्म करने के मूड में नहीं हैं. प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने हाल ही में हिंट की कि धुरंधर यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ बाकी है. इसके बाद 'धुरंधर 3' और संभावित स्पिन-ऑफ्स को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. फैंस एक बार फिर रणवीर को जसकीरत के किरदार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

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अश्वत्थामा

लंबे समय से चर्चा में रही द इम्मॉर्टल 'अश्वत्थामा' बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर मिथकीय फिल्मों में से एक बनी हुई है. हालांकि शुरुआती प्लान्स में कई बदलाव हुए बताए जाते हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर रणवीर सिंह का नाम आदित्य धर के बड़े मिथकीय प्रोजेक्ट्स से जोड़ा जा रहा है. अश्वत्थामा की विशाल दुनिया को दोबारा शुरू करने की चर्चाओं ने फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं, खासकर भारतीय सिनेमाई यूनिवर्स की हालिया सफलताओं के बाद.